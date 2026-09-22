Las universidades mejor ranqueadas por U.S. News que también son Hispanic-Serving Institutions

Estas son las universidades mejor ranqueadas por U.S. News que también cuentan con la designación Hispanic-Serving Institution.

UC Irvine es la casa de estudios HSI mejor ranqueada del país | Shutterstock

El nuevo ranking Best Colleges 2027de U.S. News sobre cuáles son las mejores universidades del país, con nombres conocidos como el MIT, Harvard y Princeton, pero para muchas familias latinas hay otra tabla que importa mucho más. Se trata de las universidades con mejor posición nacional que también cuentan con la designación de Hispanic-Serving Institution, una categoría federal vinculada con la presencia de estudiantes hispanos en sus aulas.

La lista ofrece una visión general para quienes buscan estudiar en una universidad de prestigio que cuente con una comunidad universitaria latina amplia y opciones públicas con costos de matrícula muy distintos según el estado de residencia. California concentra buena parte de los planteles mejor ubicados, aunque Texas, Florida y Arizona también tienen presencia fuerte.

Ser HSI no significa que una universidad solo admita a estudiantes latinos ni que garantice una experiencia idéntica en cada campus. La distinción confirma que la institución alcanza un umbral de representación hispana y puede acceder a programas federales dirigidos a fortalecer la educación de esa población. La designación reconoce una matrícula diversa y abre oportunidades de apoyo institucional, no un puesto adicional en los rankings.

Qué es una Hispanic-Serving Institution en Estados Unidos

Una Hispanic-Serving Institution, conocida como HSI, es una institución de educación superior que cuenta con al menos 25% de estudiantes hispanos de tiempo completo en programas de licenciatura. El Departamento de Educación de Estados Unidos establece esa categoría federal, mientras que U.S. News evalúa factores académicos y de resultados para elaborar su ranking.

Esa diferencia resulta clave para evitar confusiones. Una universidad puede aparecer entre las mejores del país y no tener la designación HSI. UCLA y UC Berkeley, ambas en el puesto 20 nacional, además de UC San Diego, en el 29, figuran como emerging HSIs. Eso indica que cuentan con una matrícula hispana relevante, aunque todavía no superan el 25% que exige la designación federal.

Un caso particular en la lista de este año es el de Princeton que cayó del primer lugar por primera vez en 15 años y bajó al segundo puesto, mientras MIT tomó la cima y Harvard quedó en el tercero. U.S. News introdujo cambios metodológicos y sumó un factor sobre los ingresos de los egresados cuatro años después de graduarse, una señal de que el retorno económico pesa más en las decisiones universitarias.

Universidades HSI mejor ranqueadas

1. UC Irvine, California

Irvine ocupa el puesto #34, en empate nacional. Cerca del 26% de sus estudiantes de licenciatura son hispanos. El campus forma parte del sistema de la Universidad de California y destaca por su oferta de investigación, ciencias de la salud, ingeniería y tecnología.

2. University of Texas at Austin, Texas

Texas comparte el puesto #34. El 27% de su matrícula de licenciatura es hispana. UT Austin es una de las universidades públicas más grandes de Texas y mantiene una presencia fuerte en negocios, comunicación, ingeniería, ciencias y deportes universitarios de alto nivel.

3. UC Davis, California

Davis también figura en el puesto #34. Alcanzó la designación HSI en 2024, tras superar el 25% de estudiantes hispanos de licenciatura. La universidad tiene reconocimiento en ciencias agrícolas, medioambiente, veterinaria, salud y estudios científicos.

4. UC Santa Barbara, California

Santa Barbara aparece en el puesto #44, con cerca de 28% de matrícula hispana. Su campus combina investigación en ciencias, ingeniería, humanidades y ciencias sociales con una vida estudiantil marcada por su ubicación en la costa californiana.

5. UC Merced, California

UC Merced Se ubica en el puesto #69 y registra 53% de estudiantes hispanos en licenciatura. Es el campus más joven del sistema UC y tiene un papel central para estudiantes del Valle Central de California, una región con alta presencia latina.

6. UC Riverside, California

Está en el puesto #80 y cerca del 40% de sus estudiantes de licenciatura son hispanos. U.S. News la ubicó como la número uno del país en movilidad social, una medida que observa el desempeño de las universidades para graduar a estudiantes de bajos ingresos.

7. Florida International University, Florida

Comparte el puesto #100. El 67% de sus estudiantes de licenciatura es hispano, una de las proporciones más altas de esta lista. FIU está en Miami y entrega más títulos a estudiantes hispanos que cualquier otra universidad del país, de acuerdo con los datos citados en el documento de referencia.

8. UC Santa Cruz, California.

Santa Cruz ocupa el puesto #109 y cuenta con cerca de 30% de estudiantes hispanos en licenciatura. Es conocida por su actividad académica en ciencias, tecnología, estudios ambientales y artes, además de su entorno junto a la costa central de California.

9. Arizona State University, Arizona

Comparte el puesto #121. Cerca del 26% de sus estudiantes de licenciatura son hispanos. ASU maneja una de las matrículas más grandes del país y ofrece programas amplios en negocios, ingeniería, periodismo, sostenibilidad, educación y servicios digitales.

10. University of Central Florida, Florida

También aparece en el puesto #121, con 28% de estudiantes hispanos en licenciatura. UCF tiene uno de los mayores campus públicos del país y una oferta ligada a tecnología, ingeniería, hospitalidad, negocios y sectores vinculados con la economía de Orlando.

Agentes de ICE en las universidades

Florida International University (FIU) tiene una posición singular en este grupo. FIU se ubica en Miami, cuenta con dos de cada tres estudiantes de origen latino y figura entre las instituciones que más títulos universitarios entregan a estudiantes hispanos en Estados Unidos. Además, su precio para residentes de Florida la coloca entre las alternativas públicas más accesibles de la lista.

Sin embargo, la universidad enfrenta un debate que va mucho más allá del ranking. Directivos de FIU firmaron un acuerdo que permite a su policía universitaria recibir facultades de aplicación de leyes migratorias bajo la autoridad de ICE. La decisión provocó protestas estudiantiles, con mensajes como “ICE off FIU”, y abrió cuestionamientos entre miembros de una comunidad universitaria donde la población latina representa una mayoría amplia.

El caso de FIU confirma que una HSI debe evaluarse más allá de su porcentaje de matrícula latina, su lugar en U.S. News o el costo de estudiar allí. Para las familias, también pesan las políticas del campus, la seguridad, el clima institucional, la ayuda financiera real y los recursos disponibles para estudiantes inmigrantes o de familias mixtas.

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