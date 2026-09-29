De México a Valencia: los retos de Javier Aguirre y cuándo debuta en LaLiga

El técnico mexicano inicia una nueva etapa en España con el Valencia en zona de descenso y poco margen para cambiar la dinámica del club

Javier Aguirre dejó legado en la Selección De México | Yuri Cortez | AFP

Javier Aguirre ya tiene nuevo desafío en LaLiga de España. Después de cerrar su tercer ciclo con la Selección Mexicana tras el Mundial 2026, el entrenador mexicano tomó las riendas del Valencia, un equipo que atraviesa una complicada situación deportiva y que necesita reaccionar cuanto antes.

Su debut está programado para el domingo 11 de octubre, cuando visite al Racing de Santander en El Sardinero, una vez que pase la fecha FIFA que detuvo a las principales liga del mundo.

El movimiento representa un regreso conocido para Javier Aguirre, quien ya dirigió a Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

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Ahora vuelve a España con un contrato hasta junio de 2027 y una misión muy distinta a la que tenía con el Tri: recuperar a un histórico que pelea por mantenerse en primera división española.

Del Tri al banquillo del Valencia

La transición fue rápida. Aguirre terminó su participación con México en la Copa del Mundo con lo que dio inicio la era de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana y, aunque había contemplado tomarse un descanso, recibió distintas propuestas antes de aceptar la del Valencia.

El interés del club español terminó inclinando la balanza, en buena medida por el tipo de reto y por su experiencia trabajando bajo presión.

También llevó consigo a Pol Lorente, preparador físico que formó parte de su estructura en la Selección Mexicana. Su incorporación busca acelerar la preparación física del plantel y aprovechar las semanas iniciales para introducir una metodología basada en intensidad, recuperación y esfuerzos cortos.

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Para Aguirre, el objetivo inmediato no parece pasar por construir un proyecto de largo plazo desde cero. La prioridad será conseguir que el Valencia vuelva a competir con mayor orden.

Qué encuentra Aguirre en Mestalla

El escenario explica la urgencia. Después de siete jornadas, el Valencia aparece en el puesto 19 de LaLiga, con apenas cuatro puntos de 21 posibles, una victoria y cinco derrotas.

La situación tampoco se limita a la tabla. El equipo llega con jugadores en proceso de recuperación, una circunstancia que reduce las posibilidades de Aguirre para establecer rápidamente una alineación estable.

El técnico mexicano, además, aterriza en un ambiente de desgaste entre la afición y la dirigencia. En su presentación, Javier Aguirre evitó promesas grandes y puso el foco en algo mucho más concreto: recuperar resultados y competitividad.

El reto de rescatar al Valencia

Aguirre conoce este tipo de escenarios. En España ya consiguió transformar equipos comprometidos con el descenso y llevar a Osasuna hasta una final de Copa del Rey. Más recientemente, con Mallorca, logró la permanencia y alcanzó otra final copera.

Su Valencia tendrá que apoyarse en jugadores como Hugo Duro, Pepelu, Guido Rodríguez, Javi Guerra y José Luis Gayà, mientras el cuerpo técnico trabaja para darle mayor solidez al bloque. Su propuesta, como ocurre en estos casos, estará basada en orden defensivo, transiciones rápidas, segundas jugadas y aprovechamiento del balón parado.

El calendario, además, le ofrece algo poco habitual para un entrenador que llega a mitad de una crisis: tiempo. El parón internacional de octubre permitirá trabajar durante más de dos semanas antes del debut. El primer examen será el Racing de Santander, un rival directo en la pelea por la permanencia.

Ahí comenzará realmente la etapa de Aguirre. Valencia no necesita, de entrada, grandes discursos ni una revolución inmediata. Necesita puntos, orden y un equipo que vuelva a competir. El técnico mexicano tendrá la oportunidad de demostrar una vez más si su experiencia en situaciones límite puede cambiar el rumbo de un histórico de LaLiga.

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