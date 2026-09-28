Pumas a contrarreloj: la fecha FIFA pone a Solari ante su última prueba

Con 12 puntos y una sola victoria en sus últimos nueve partidos de Liga MX, Pumas enfrenta una pausa que puede definir su rumbo

Los Pumas de Esteban Solari no encuentran el camino | V. Cruz | AFP

La fecha FIFA de octubre que detuvo a las ligas más importantes del mundo llega en un momento decisivo para Pumas y Esteban Solari dentro del Apertura 2026 de la Liga MX.

Después de perder 3-2 ante Atlético de San Luis, el conjunto universitario quedó con 12 puntos tras 10 jornadas y en el puesto 12 del Apertura 2026, aunque a solo dos unidades de la zona de clasificación.

El problema está en la tendencia: Pumas solo ha ganado uno de sus últimos nueve encuentros de Liga MX que tendrá una breve pausa por la fecha FIFA.

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El balance de Solari: números que preocupan en la Cantera

El proyecto que comenzó en junio todavía tiene margen contractual. Solari firmó por dos años con la intención de construir un proceso de mediano plazo después de su paso por Pachuca. Sin embargo, los resultados colocan a la directiva ante una discusión que ya no puede aplazarse demasiado.

Pumas acumula 14 goles a favor y 16 en contra en el torneo, con una diferencia negativa de dos tantos. También ha perdido fortaleza en Ciudad Universitaria: apenas consiguió cinco de 15 puntos disputados como local.

La defensa concentra buena parte de las dudas. El equipo ha permitido un promedio de 1.6 goles por encuentro y ha mostrado problemas en táctica fija y en los retrocesos después de perder la pelota.

Hay, sin embargo, un elemento que debe formar parte del análisis: Solari no siempre tuvo disponible a su once ideal. Robert Morales, Álvaro Angulo, Pedro Vite y Adalberto Carrasquilla fueron convocados por sus selecciones, mientras César Huerta también tuvo problemas físicos.

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Calendario que le viene a Pumas

La pausa internacional abre dos semanas sin competencia, pero después el calendario se acelera. El regreso será el 11 de octubre contra Cruz Azul en CU, seguido por visitas a Atlante y Santos. Después llegarán Tigres, Puebla, América y Monterrey.

Son siete partidos y 21 puntos todavía disponibles. El primer compromiso, además, tiene un componente especial: Cruz Azul fue el rival que derrotó a Pumas en la final del Clausura 2026.

El calendario convierte ese partido en algo más que el regreso de la Liga MX. Será la primera oportunidad para comprobar si el trabajo realizado durante el parón modificó algunos de los problemas que han acompañado al equipo.

Y el tiempo apremia. Entre las jornadas 12 y 15 Pumas jugará cuatro partidos en 14 días, antes de afrontar el tramo final frente a América y Monterrey.

El dilema: ¿continuidad o un nuevo proyecto?

Aquí está la decisión de fondo para la directiva. Mantener a Solari permitiría utilizar la fecha FIFA para recuperar a los cuatro seleccionados, reintegrar a los jugadores disponibles y trabajar durante dos semanas con mayor continuidad.

El propio entrenador reconoció la frustración por el momento del equipo y señaló que el objetivo es aprovechar el parón para trabajar.

Cambiar ahora tendría otra ventaja: un nuevo cuerpo técnico dispondría de esos mismos días para introducir conceptos antes de enfrentar a Cruz Azul. Una vez reanudada la competencia, la acumulación de partidos reduciría considerablemente el tiempo disponible para una adaptación profunda.

Por eso, la discusión no se limita a si Solari merece continuidad. La pregunta que Pumas debe resolver durante esta pausa es mucho más práctica: ¿qué opción le permite llegar mejor preparado al tramo decisivo del Apertura 2026?

La respuesta marcará el rumbo del equipo cuando la pelota vuelva a rodar.

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