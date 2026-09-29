NY Red Bulls vs St. Louis: qué hacer con tu boleto si trabajas el miércoles

El partido fue movido al miércoles 30 de septiembre y el cambio afecta a quienes trabajan: transporte, boletos, reembolsos y opciones para verlo

New York Red Bulls Busca La Victoria | Adam Hunger | Getty Images vía AFP

El cambio de fecha del New York Red Bulls vs. St. Louis CITY SC por cuestiones climáticas convirtió el partido en un reto para los aficionados que trabajan en el área triestatal.

El encuentro, originalmente programado para el sábado 26 de septiembre, fue reprogramado para este miércoles 30 de septiembre a las 7:30 p. m. ET en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, aprovechando la semana de la fecha FIFA que pausó a las principales ligas del mundo.

La decisión fue tomada de acuerdo con las pautas de la MLS para garantizar la seguridad de los jugadores, los cuerpos técnicos y los aficionados que asistirían al estadio.

Para quienes tenían planeada una noche de fútbol, ahora la pregunta es qué hacer con el boleto si el horario laboral impide asistir.

El partido entre New York Red Bulls y St. Louis City SC es clave para definir sus posiciones y aspiraciones de clasificación en la recta final de la temporada regular de la MLS 2026 y los boletos a playoffs dentro de su conferencia.

¿A qué hora juegan y cómo afecta el tráfico del área metropolitana?

El silbatazo inicial será a las 7:30 p. m. ET, un horario que deja poco margen a quienes terminan su turno a las 5 o 6 de la tarde. La complicación se concentra entre Nueva York y Nueva Jersey: durante la hora pico suelen cargarse la I-280, New Jersey Turnpike, Garden State Parkway y NJ-21, además de los túneles Holland y Lincoln.

Si ya tienes boleto y puedes salir con tiempo, el tren PATH aparece como una alternativa práctica. Desde el World Trade Center existe conexión directa con Harrison, mientras que desde Midtown se requiere un transbordo. Se estima entre 20 y 25 minutos desde WTC y entre 35 y 45 desde 33rd Street, sin considerar esperas.

Desde Queens o Brooklyn, el trayecto puede extenderse hasta 60-75 minutos acumulados. Quienes llegan desde Paterson o Passaic enfrentan estimaciones de 45 a 60 minutos en hora pico. El estacionamiento tampoco es menor: los espacios cercanos al estadio pueden saturarse durante una tarde laboral.

Boletos y reembolsos: Lo que debes saber si viajas desde lejos

El punto clave para quien compró entradas pensando en un sábado es que el club confirmó que los boletos originales serán válidos para el partido del miércoles 30 de septiembre. No es necesario cambiarlos ni imprimirlos nuevamente.

Sin embargo, conservar la entrada no significa recibir un reembolso automático. Existen algunas diferencias según la plataforma. La taquilla oficial del club no contempla devoluciones automáticas; AXS mantiene la entrada válida para la nueva fecha y establece ventas finales para eventos pospuestos. SeatGeek también excluye devoluciones para encuentros reprogramados, mientras que Vivid Seats y StubHub contemplan garantías principalmente para cancelaciones definitivas.

Si el turno laboral hace imposible asistir, conviene revisar de inmediato la transferencia o reventa dentro de la plataforma donde se compró el boleto. También es posible contactar a Fan Services de los Red Bulls al 877-727-6223 o mediante fanservices@redbullnewyork.com para consultar un caso particular.

Dónde ver el partido en vivo si te toca quedarte en casa

No poder llegar a Harrison no significa perderse el New York Red Bulls vs. St. Louis CITY SC. El partido tendrá cobertura en Apple TV mediante MLS Season Pass, con señal en inglés y español, mientras que Red Bulls Radio ofrecerá seguimiento en audio. El club confirma que la transmisión comenzará a las 7:30 p. m. ET.

Para quien no puede modificar su turno, seguir el encuentro a distancia puede ser la opción más sencilla: evita el tráfico y permite conservar el boleto para una posible transferencia o reventa.

La reprogramación cambió mucho más que una fecha. Para miles de aficionados, convirtió una salida de sábado en una decisión de logística, trabajo y dinero. Antes de salir rumbo al estadio, conviene revisar el turno, calcular el traslado y, si no es posible asistir, actuar cuanto antes con el boleto.

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