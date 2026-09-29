Texas declara emergencia ante el precio récord del diésel, que llegó a $5.86 dólares por galón

Texas busca hacer frente al aumento del precio del combustible con políticas que permitan abaratar costos

El precio del combustible en Texas se ha disparado en 2026 | Shutterstock

El gobernador Greg Abbott declaró un estado de desastre en los 254 condados de Texas por 30 días ante el aumento histórico del precio del diésel y los problemas de suministro. El promedio estatal llegó a $5.86 dólares por galón, una cifra que presiona a transportistas, agricultores, negocios y consumidores que terminan pagando más por el traslado de alimentos y mercancías.

La medida autoriza de forma temporal el uso de diésel teñido en carreteras de Texas, eleva el peso permitido para cargas de combustible, productos agrícolas y madera, además de suspender reglas estatales sobre diésel de bajas emisiones dentro de los límites que autorice el gobierno federal. Abbott también pidió a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos una exención temporal de ciertos requisitos para ampliar la oferta.

Gov. Abbott issued a statewide disaster proclamation to help lower costs for Texas farmers, truckers, & families by expanding access to dyed diesel and increasing allowable weights for fuel, agricultural, & timber loads.



Texas is taking action to keep goods moving & costs down. pic.twitter.com/7oq5KYVzIR — Governor Abbott Press Office (@GovAbbottPress) September 28, 2026

El costo del combustible ya muestra un salto importante. A comienzos de febrero, el precio promedio del diésel en Texas era de $3.30 dólares por galón. Hoy, el estado enfrenta un mercado mucho más caro, en un contexto de interrupciones en las exportaciones de petróleo y gas desde Medio Oriente.

¿Por qué Texas declaró emergencia por el precio del diésel?

La declaración estatal busca contener el impacto de un combustible esencial para la economía texana. El diésel mueve camiones de carga, maquinaria agrícola, equipos de construcción, vehículos de reparto y buena parte de la cadena que lleva productos desde el campo hasta las tiendas.

Cuando sube el diésel, el golpe no queda solo en la gasolinera. Una empresa de transporte ajusta sus costos, un productor agrícola paga más por operar su maquinaria y una tienda recibe mercancía con una factura de envío más alta. Ese aumento suele llegar al precio final de alimentos, materiales de construcción, productos de consumo y servicios.

La orden de Abbott tendrá una vigencia inicial de 30 días, aunque puede extenderse si persiste la situación que motivó la emergencia. Entre las acciones más relevantes aparece el permiso temporal para usar diésel teñido en vías públicas y el aumento del límite de peso para ciertos cargamentos. La meta consiste en facilitar el abastecimiento y reducir gastos operativos en sectores que dependen del combustible todos los días.

La decisión no elimina el impuesto estatal al combustible. Texas mantiene una tasa de 20 centavos por galón para gasolina y diésel convencional, por lo que el alivio no equivale a una suspensión total de impuestos.

¿Qué es el diésel teñido y por qué cuesta menos?

El diésel teñido, conocido en inglés como dyed diesel o red diesel, es combustible diésel marcado con un colorante rojo. Su composición es prácticamente la misma que la del diésel convencional que se vende para vehículos de carretera. La diferencia más importante no está en el rendimiento del motor, sino en su tratamiento fiscal y su uso autorizado.

Este combustible se destina normalmente a maquinaria que no circula por calles y autopistas. Entre los equipos que pueden usarlo están los tractores, las cosechadoras, excavadoras, generadores, maquinaria de construcción y otros vehículos para trabajo agrícola o industrial fuera de la vía pública.

El diésel teñido resulta más económico porque no incluye los impuestos federales y estatalesque pagan los combustibles destinados a automóviles, camionetas y camiones que circulan por carreteras. El color rojo permite a las autoridades identificarlo durante una inspección. En condiciones normales, alguien que use este producto en una vía pública puede enfrentar sanciones por evasión de impuestos sobre combustibles.

Texas suspendió de forma temporal esas restricciones y penalidades para responder a la emergencia. Aun así, la orden de Abbott no borra la obligación tributaria de fondo. El permiso abre una ventana para que agricultores, transportistas y otros operadores accedan a una fuente de combustible más barata durante la crisis.

¿Cuánto cuesta el diésel en California, Florida y Nueva York?

Texas no es el único estado con precios altos de combustible. El promedio nacional del diésel se ubicó en $6.44 por galón el 29 de septiembre, según datos de AAA. El escenario cambia bastante según el estado y refleja factores como impuestos, distancia a refinerías, costos de distribución y reglas ambientales.

California: el precio promedio del diésel alcanza $8.40 dólares por galón . Es uno de los mercados más caros del país y supera con amplitud el promedio nacional.

el precio promedio del diésel alcanza . Es uno de los mercados más caros del país y supera con amplitud el promedio nacional. Nueva York: el precio promedio llega a $6.51 dólares por galón . El estado se ubica por encima del promedio nacional y muestra diferencias entre sus regiones.

el precio promedio llega a . El estado se ubica por encima del promedio nacional y muestra diferencias entre sus regiones. Florida: el diésel tiene un precio promedio de $6.04 dólares por galón . El monto supera el nivel de Texas, aunque queda por debajo de Nueva York y lejos del precio de California.

el diésel tiene un precio promedio de . El monto supera el nivel de Texas, aunque queda por debajo de Nueva York y lejos del precio de California. Texas: el promedio de $5.86 dólares por galón motivó la declaración de desastre y las medidas para ampliar la disponibilidad de combustible en el estado.

Llenar el tanque se ha convertido en un dolor de cabeza para millones de conductores y negocios que dependen del combustible para trabajar. Cada aumento del diésel deja menos margen para transportistas, agricultores y pequeños comercios, mientras las familias enfrentan precios más altos en productos básicos por el encarecimiento de la distribución. La declaración de estado de emergencia en Texas busca dar un alivio temporal, pero el costo en las estaciones de servicio mantiene la presión sobre una economía que necesita combustible todos los días.

Te puede interesar: