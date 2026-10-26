Chocolate en Halloween 2026: subió casi 12% y la gente compra menos

Los dulces de Halloween cuestan más este año y las familias pagan una factura mayor por menos piezas de chocolate

Comprar dulces para Halloween es más costoso que nunca en 2026 | Shutterstock

El chocolate llega a Halloween 2026 más caro. En el segundo trimestre del año, su precio promedio por unidad subió 11.7% y las unidades vendidas cayeron 9.9%, según NielsenIQ. Los datos muestran que los consumidores en Estados Unidos pagan más y compran menos dulces.

Para millones de familias, ese aumento tiene un efecto directo en la factura del supermercado. Quienes mantienen la costumbre de repartir chocolates deben revisar cuánto pueden destinar a la celebración, junto con los gastos habituales de comida, vivienda y transporte.

El encarecimiento también influye en la elección de los dulces de Halloween. El chocolate conserva su lugar entre las preferencias de los compradores, pero las gomitas, los caramelos duros y los paquetes variados ganan atención entre quienes buscan ajustar el presupuesto.

Cuánto subió el precio del chocolate

El aumento de casi 12% no apareció de golpe. NielsenIQ registra cuatro trimestres consecutivos de alzas en el precio promedio por unidad de chocolate, con incrementos de dos dígitos desde finales de 2025.

Tercer trimestre de 2025: +7.8%

Tercer trimestre de 2025: +10.6%

Primer trimestre de 2026: +12.5%

Segundo trimestre de 2026: +11.7%

La presión tampoco se limita a octubre. Durante la temporada de San Valentín 2026, el precio promedio del chocolate aumentó 11.5%. Las dos fechas comparten un producto central para sus celebraciones y una factura que exige más atención al momento de comprar.

Para dimensionar el incremento, una compra hipotética de $20 costaría $22.34 tras un aumento de 11.7%, si la cantidad y las demás condiciones permanecieran iguales.

Lo que pasó el Halloween pasado: más gasto, menos dulces

Durante las cuatro semanas que terminaron el 1 de noviembre de 2025, las ventas de confitería alcanzaron aproximadamente $4,300 millones de dólares, un aumento de 7.6%. Las unidades retrocedieron 2.5%. En esa temporada, los estadounidenses gastaron más y recibieron menos productos.

El chocolate presentó el mismo comportamiento. Sus ventas en dólares crecieron 4.4%, mientras sus unidades bajaron 4.6%. Esa diferencia ayuda a explicar por qué un aumento de ingresos para la industria no equivale necesariamente a una mayor cantidad de compras.

Los incrementos alcanzaron otros dulces habituales de la celebración. El precio promedio por unidad subió 10.6% en los chicles, 9.4% en el chocolate y 8.7% en las mentas. Por eso, cambiar de categoría tampoco garantiza que el comprador evite cualquier aumento.

Por qué sigue caro el chocolate

El cacao explica una parte importante del problema del precio del chocolate. El clima extremo afectó las cosechas en África Occidental y presionó el costo de esta materia prima. Aunque sus precios después retrocedieron, esa caída no produjo un alivio inmediato en las tiendas de todo el país.

Una de las razones es los plazos de compra de los fabricantes. Hay que tomar en consideración que las empresas adquirieron cacao durante los meses de precios elevados y esos costos todavía influyen en los productos que llegan al supermercado. El precio del ingrediente y el de una bolsa de chocolates no cambian al mismo ritmo.

Los aranceles también añadieron presión durante 2025. Sin embargo, conviene distinguir ese impacto de la situación posterior. En noviembre de ese año, el gobierno estadounidense anunció una exención para el cacao, una decisión que Hershey celebró públicamente.

Cómo organizan las familias sus compras

Las compras de Halloween abarcan varias semanas. Según el informe de NIQ, alrededor de seis de cada diez compradores comienzan en septiembre o a principios de octubre. Muchos hogares distribuyen el gasto entre distintas visitas a las tiendas, en lugar de concentrarlo en una sola compra.

El chocolate figura entre las prioridades del 71% de los encuestados, frente al 52% de las gomitas y el 49% de los caramelos duros. Estos porcentajes reflejan preferencias, no tasas de crecimiento ni participaciones de ventas.

Chris Costagli, vicepresidente de NIQ, describe el cambio con una idea concreta. “Los consumidores simplemente están poniendo más planificación e intención a la celebración”. La anticipación y la revisión de cada compra ocupan un lugar central en ese ajuste.

Cómo ahorrar en dulces para este Halloween 2026

Para saber cuánto cuestan los dulces, el precio de la bolsa por sí solo resulta insuficiente. Conviene revisar su contenido, el número de piezas y el precio por onza. Una presentación grande o una etiqueta de oferta no garantizan la opción más económica.

Estas medidas permiten comparar las opciones antes de pagar.

Define un límite de gasto antes de entrar a la tienda.

Compara el precio por pieza para calcular cuánto cuesta cada dulce que repartirás.

Revisa el precio por onza cuando los paquetes tengan piezas de distintos tamaños.

Contrasta las bolsas surtidas con las de chocolate y verifica cuál ofrece mejor rendimiento.

Incluye las marcas propias de las tiendas en la comparación, sin asumir que siempre cuestan menos.

Combina chocolate, gomitas y caramelos duros según sus precios.

Considera lápices, calcomanías o juguetes apropiados para la edad como alternativas sin alimentos.

La celebración de Halloween se mantiene, pero las familias ponen más atención al presupuesto. Las compras anticipadas, la comparación de precios y la elección de distintos tipos de dulces forman parte de una planificación que busca reducir el impacto de la fiesta en el bolsillo.

Te puede interesar: