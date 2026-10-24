Cómo cuidar el cempasúchil en Estados Unidos para el Día de Muertos

El nombre cempasúchil procede del náhuatl cempohualxóchitl y suele traducirse como “flor de veinte pétalos”

El cempasúchil es uno de los símbolos del Día de Muertos | Claro Sports

Cada otoño, el amarillo y el naranja del cempasúchil anuncian la llegada del Día de Muertos. Sus pétalos aparecen en las ofrendas, rodean fotografías familiares y forman caminos simbólicos para recordar a quienes ya no están. Su presencia va más allá de la decoración: es una manera de hacer visible la memoria.

Para muchas familias latinas que viven en Estados Unidos, preparar una ofrenda también significa mantener un vínculo con sus raíces y transmitir una tradición a las nuevas generaciones. La celebración se adapta a los espacios y a los recursos disponibles, pero conserva una intención central: recordar a los seres queridos a través de fotografías, alimentos, objetos personales y flores que tienen un significado propio.

El cempasúchil puede ser el centro visual de ese espacio, aunque conseguirlo fresco o mantenerlo en buenas condiciones no siempre resulta sencillo. La diseñadora floral mexicana, Tabatha Urías, destaca que su color, textura y aroma le dan una presencia difícil de sustituir. Conocer sus cuidados y las opciones disponibles ayuda a incorporarlo a la ofrenda sin perder de vista lo más importante: el significado que tiene para cada familia.

¿Qué significa el cempasúchil en las ofrendas del Día de Muertos?

El nombre cempasúchil procede del náhuatl cempohualxóchitl y suele traducirse como “flor de veinte pétalos”. La especie mexicana más asociada con esta tradición es Tagetes erecta, cultivada desde hace generaciones y presente en distintas variedades de flores amarillas y anaranjadas.

En las ofrendas, el color intenso de sus pétalos se relaciona simbólicamente con el sol. De acuerdo con la tradición, su aroma y su presencia ayudan a guiar a las almas hacia los altares. Por eso, en muchos hogares se colocan pétalos en el suelo para formar caminos o se distribuyen las flores alrededor de fotografías, velas y alimentos.

Para Tabatha Urías, su valor también está en la capacidad de transformar un espacio sin necesidad de recurrir a un arreglo complejo. En su texto sobre esta flor, la diseñadora floral resume esa idea con una frase: “una flor sencilla, cultivada en nuestros campos, puede convertirse en el centro emocional de un espacio”.

Esta perspectiva resulta útil cuando se prepara un altar en una casa o departamento en Estados Unidos. Una composición sencilla, con una fotografía, algunos pétalos y objetos que pertenecieron a la persona recordada, puede expresar más que una decoración abundante sin conexión personal.

Cómo cuidar el cempasúchil para que dure más tiempo

Los cuidados dependen de cómo se compre la flor. Una planta en maceta necesita condiciones distintas a las de los tallos cortados que se utilizan para decorar una ofrenda.

Si compras cempasúchil en maceta

Busca luz solar abundante. La planta necesita un lugar luminoso y, de preferencia, varias horas de sol directo.

La planta necesita un lugar luminoso y, de preferencia, varias horas de sol directo. Utiliza un sustrato con buen drenaje. La tierra debe conservar cierta humedad, pero no permanecer encharcada.

La tierra debe conservar cierta humedad, pero no permanecer encharcada. Riega con moderación. Revisa la humedad del sustrato antes de volver a regar. La frecuencia dependerá de la temperatura, la exposición al sol y las condiciones del recipiente.

Revisa la humedad del sustrato antes de volver a regar. La frecuencia dependerá de la temperatura, la exposición al sol y las condiciones del recipiente. Considera el clima de tu ciudad. En zonas donde las noches de otoño son frías, revisa las recomendaciones locales para proteger la planta de las bajas temperaturas.

Si compras flores cortadas

Retira las hojas que quedarían sumergidas. Así ayudas a mantener más limpia el agua del recipiente.

Así ayudas a mantener más limpia el agua del recipiente. Recorta los tallos antes de colocarlos en el florero. Utiliza una herramienta limpia y vuelve a cortar los extremos cuando sea necesario.

Utiliza una herramienta limpia y vuelve a cortar los extremos cuando sea necesario. Cambia el agua con regularidad. Un recipiente limpio y agua fresca ayudan a conservar las flores.

Un recipiente limpio y agua fresca ayudan a conservar las flores. Mantén el arreglo lejos de fuentes de calor. Evita colocarlo junto a radiadores, salidas de aire caliente o ventanas con exposición intensa al sol.

Urías destaca la importancia de prestar atención a la luz, el agua y la ubicación de la flor. En los arreglos cortados, la limpieza y un ambiente fresco también ayudan a conservarlos durante más tiempo.

La duración dependerá de la frescura de las flores al comprarlas, la temperatura y los cuidados posteriores. No existe un número de días que pueda garantizarse para todos los arreglos.

Dónde buscar cempasúchil en Estados Unidos

La disponibilidad cambia según la ciudad, la temporada y el tipo de establecimiento. Sin embargo, hay floristerías, viveros y comercios que ofrecen cempasúchil o marigolds para el Día de Muertos. Como la demanda aumenta durante la última semana de octubre, conviene consultar existencias, precios y opciones de recogida antes de desplazarse.

Floristerías y comercios con venta de cempasúchil

Los Angeles y el Valle de San Fernando, California : Flowers El Ranchito, en Mission Hills, anuncia cempasúchil fresco, manojos para ofrendas y arreglos florales. Recomienda reservar con anticipación.

: Flowers El Ranchito, en Mission Hills, anuncia cempasúchil fresco, manojos para ofrendas y arreglos florales. Recomienda reservar con anticipación. Santa Ana, California, y el área de Orange County : Santos Flowers ofrece una colección especial de Día de Muertos con cempasúchil fresco y arreglos para altares. También tiene sucursales en Riverside y Las Vegas.

: Santos Flowers ofrece una colección especial de Día de Muertos con cempasúchil fresco y arreglos para altares. También tiene sucursales en Riverside y Las Vegas. San Diego, California : Rosita’s Flowers, en el área de Logan Heights y National City, ofrece arreglos para ofrendas y trabajos florales con cempasúchil. La floristería recomienda pedir con anticipación porque la demanda aumenta antes del 1 y 2 de noviembre.

: Rosita’s Flowers, en el área de Logan Heights y National City, ofrece arreglos para ofrendas y trabajos florales con cempasúchil. La floristería recomienda pedir con anticipación porque la demanda aumenta antes del 1 y 2 de noviembre. Chicago, Illinois : Niko’s Flower Designs, en 3300 W. North Avenue, anuncia un ramo de cempasúchil o marigold. Casablanca Design Co., en 6453 W. Archer Avenue, también publica una presentación de temporada, con disponibilidad prevista para la semana del 30 de octubre. Confirma existencias antes de acudir.

: Niko’s Flower Designs, en 3300 W. North Avenue, anuncia un ramo de cempasúchil o marigold. Casablanca Design Co., en 6453 W. Archer Avenue, también publica una presentación de temporada, con disponibilidad prevista para la semana del 30 de octubre. Confirma existencias antes de acudir. Área metropolitana de Houston, Texas: Casa de Flores Design anunció manojos de cempasúchil fresco para recoger en Brookshire, cerca de Houston. Su fecha límite de preventa para 2026 fue el 21 de octubre, por lo que es necesario consultar si todavía acepta pedidos o dispone de flores.

Mercados y tiendas de jardinería

Si buscas una planta viva, otra opción es consultar los viveros y las tiendas de jardinería. H-E-B, por ejemplo, comercializa una planta de marigold en maceta para el Día de Muertos, con flores naranjas y amarillas; la disponibilidad depende de cada tienda.

En inglés, marigold puede referirse a distintas variedades. Si buscas específicamente cempasúchil mexicano, pregunta por Tagetes erecta y confirma que se trata de la variedad deseada. No todas las flores vendidas como marigold son necesariamente idénticas a las que se utilizan tradicionalmente en las ofrendas mexicanas.

Si necesitas una cantidad grande para un altar comunitario, una escuela o un negocio, pregunta por la venta al mayoreo, el tamaño de los manojos, el precio y la fecha de entrega. En estas fechas, reservar con anticipación puede ser determinante.

¿Qué hacer si no encuentras cempasúchil fresco?

La falta de flores frescas no tiene por qué impedir que prepares tu ofrenda. Puedes adaptar la composición con flores amarillas o naranjas disponibles en tu localidad, pétalos de papel u otros elementos hechos a mano.

Estas alternativas no son idénticas en aroma ni en tradición, pero pueden ayudar a conservar la intención del altar cuando la flor no está disponible. También puedes usar una planta en maceta y colocarla junto a las fotografías y los objetos personales que quieras recordar.

Lo importante es que la ofrenda conserve su sentido familiar. La flor es un símbolo relevante, pero no es el único elemento que construye la memoria.

El cempasúchil también forma parte de la historia agrícola de México

Detrás de las flores que llegan a las ofrendas hay productores, trabajadores y comunidades que mantienen su cultivo y abastecen la demanda de cada temporada.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, en 2024 se registró una producción de 20,659 toneladas de cempasúchil, cultivadas en 2,203 hectáreas. En esta categoría, Puebla, Hidalgo y Oaxaca destacaron como principales estados productores.

La estadística oficial también registra la producción en otras presentaciones. En 2024 se reportaron 510,019 manojos, procedentes de 171 hectáreas, y 3,163,000 plantas, cultivadas en 17 hectáreas. Los principales productores de manojos fueron Michoacán, Estado de México y Veracruz, mientras que la producción de plantas se concentró en Ciudad de México y Estado de México.

Estas cantidades corresponden a unidades de medida distintas y no deben sumarse como si representaran el mismo tipo de producto. En conjunto, permiten dimensionar la importancia agrícola y económica de una flor cuya demanda aumenta cada otoño.

Para las familias que celebran el Día de Muertos en Estados Unidos, los datos ofrecen otra perspectiva: el cempasúchil que aparece durante unos días en los hogares también forma parte del trabajo agrícola y de una tradición que conecta a distintas generaciones. Las cifras de producción mexicana, sin embargo, no permiten determinar cuántas flores llegan al mercado estadounidense ni su precio en cada ciudad.

Día de Muertos en Estados Unidos: una tradición que también se transforma

El Día de Muertos se celebra tanto en México como en comunidades de Estados Unidos. Muchas familias mexicoamericanas mantienen la tradición en sus hogares, mientras que museos, centros culturales y organizaciones comunitarias organizan altares y actividades abiertas al público.

El Smithsonian American Art Museum documenta cómo artistas y activistas chicanos contribuyeron a transformar las celebraciones contemporáneas en Estados Unidos durante la década de 1970. En Los Ángeles, Self Help Graphics & Art impulsó en 1973 una celebración pública que incorporaba ofrendas, procesiones, disfraces y obras artísticas, conectando la tradición con las experiencias de la comunidad chicana.

Ese recorrido muestra que la tradición no permanece inmóvil cuando cruza una frontera. Puede cambiar de espacio, incorporar nuevas formas de expresión y reunir a personas con experiencias distintas, sin que la memoria de los seres queridos deje de ser su centro.

En ese contexto, el cempasúchil funciona como un símbolo reconocible, pero no es el único elemento que da sentido a una ofrenda. Las fotografías, los alimentos favoritos, las velas, los objetos personales y las historias que una familia comparte son parte de la misma construcción de memoria.

Para quienes viven lejos de su lugar de origen, preparar un altar también puede ser una forma de acercar a niñas, niños y jóvenes a las historias de sus familiares. Explicar por qué se coloca una flor, quién aparece en una fotografía o qué alimento se prepara convierte la celebración en una experiencia que va más allá de la decoración.

Una flor sencilla puede convertirse en el centro de una ofrenda

El cempasúchil destaca por su color, textura y aroma, pero su importancia no depende de la cantidad de flores ni del tamaño del altar. Como plantea Tabatha Urías desde su experiencia en el diseño floral, una composición sencilla puede tener una presencia profunda cuando cada elemento responde a una intención.

En Estados Unidos, donde las familias pueden encontrar condiciones distintas para preparar la celebración, esa idea permite adaptar la ofrenda a los recursos disponibles sin perder su sentido. Una maceta, algunos tallos cortados o pétalos distribuidos alrededor de una fotografía pueden ser suficientes para crear un espacio de recuerdo.

Conservar la flor durante más tiempo requiere atención a la luz, el agua y la temperatura. Mantener viva la tradición depende, en cambio, del lugar que cada familia reserva para recordar a quienes siguen presentes en sus historias.

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