Día de Muertos: qué significa cada elemento del altar y por qué se coloca

Conoce el significado de las flores de cempasúchil, las velas, el pan de muerto y otros símbolos de la ofrenda mexicana que honra a los seres queridos fallecidos

En este Día de Muertos, no puede faltar el altar / Shutterstock

El altar de muertos es una de las tradiciones más representativas del Día de Muertos en México. Cada año, miles de familias colocan fotografías, flores, velas y alimentos para recordar a sus seres queridos fallecidos y mantener viva su memoria. Aunque los altares pueden variar en tamaño y decoración, cada elemento tiene un significado que combina creencias religiosas, costumbres familiares y tradiciones de origen prehispánico.

No existe una única forma de preparar una ofrenda. Sus componentes cambian según la región, la comunidad y las creencias de cada familia. Sin embargo, muchos elementos comparten un propósito que es el de recibir simbólicamente a las almas, ofrecerles descanso y alimento, y recordar la historia de quienes ya no están.

¿Qué significa cada elemento del altar de muertos?

La fotografía del ser querido fallecido identifica a la persona a quien se dedica la ofrenda. Colocarla en un lugar destacado permite honrar su recuerdo y reunir simbólicamente a la familia alrededor de su memoria. Junto a ella suelen aparecer objetos personales, como prendas de vestir, instrumentos musicales o artículos que reflejan sus gustos y aficiones.

El agua se ofrece para calmar la sed de las almas después de su recorrido, mientras que la sal representa la purificación y, en algunas interpretaciones tradicionales, ayuda a preservar el alma durante su viaje. Ambos elementos expresan hospitalidad y cuidado hacia quienes, según la creencia popular, regresan simbólicamente durante estas fechas.

Las velas y veladoras iluminan el camino de los difuntos hasta la ofrenda. Su llama representa la luz que los orienta durante su visita. Por su parte, las flores de cempasúchil, reconocibles por su intenso color amarillo o anaranjado y su aroma, se utilizan para señalar el camino hacia el altar. En muchos hogares, sus pétalos forman senderos desde la entrada de la casa hasta la ofrenda.

El copal o incienso se quema para purificar el espacio y acompañar espiritualmente la llegada de las almas. El humo forma parte del ambiente ceremonial de la celebración y, en diversas tradiciones, simboliza una conexión entre el mundo terrenal y el espiritual.

El pan de muerto es uno de los alimentos más representativos de esta festividad. Se comparte como una ofrenda de cariño y recuerdo, y sus formas decorativas suelen asociarse con la muerte y el ciclo de la vida. A su lado se colocan comidas y bebidas favoritas del difunto, desde platillos tradicionales hasta dulces, frutas o bebidas que disfrutaba en vida. La intención es recibirlo con los sabores que forman parte de su historia.

Las calaveritas de azúcar o chocolate representan la muerte mediante una expresión colorida y festiva. En lugar de ocultar su presencia, la tradición mexicana la incorpora a la celebración como parte de la existencia. El papel picado, por su parte, aporta movimiento y color al altar, y simboliza el aire o el viento dentro de una interpretación popular de los cuatro elementos.

Las cruces y las imágenes religiosas reflejan la fe de las familias que las colocan y representan protección y acompañamiento espiritual. No son indispensables en todos los altares, pues su presencia depende de las creencias de cada hogar. También pueden incluirse juguetes y dulces en las ofrendas dedicadas a niños fallecidos, como una manera de evocar su infancia y recordar aquello que les gustaba.

Otros componentes tienen significados particulares. El petate puede ofrecerse como un lugar simbólico de descanso para las almas o utilizarse para colocar alimentos. La figura del xoloitzcuintle, un perro de origen mexicano, se relaciona con ciertas tradiciones prehispánicas en las que este animal acompaña a los difuntos en su camino hacia el Mictlán, el mundo de los muertos. El arco de flores, cuando forma parte de la ofrenda, representa una entrada simbólica por la que las almas llegan al mundo de los vivos.

Los cuatro elementos de la naturaleza en la ofrenda

Una interpretación extendida del altar de muertos lo relaciona con los cuatro elementos de la naturaleza. El agua está representada por el vaso que se ofrece a las almas; el fuego, por las llamas de las velas; el aire, por el papel picado que se mueve con el viento; y la tierra, por los frutos, las semillas y otros productos que nacen de ella. Esta simbolización también ayuda a comprender cómo distintos componentes se integran en una misma tradición.

En conjunto, el altar de muertos es mucho más que una decoración para el 1 y 2 de noviembre. Cada fotografía, alimento, flor y objeto personal cuenta una historia y expresa el vínculo entre quienes recuerdan y quienes son recordados. Para las familias mexicanas, dentro y fuera de Estados Unidos, preparar una ofrenda también es una forma de transmitir sus raíces culturales a las nuevas generaciones y mantener presente la memoria de sus seres queridos.

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