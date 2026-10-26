Elecciones en Estados Unidos: las contiendas que más interesan a los latinos

La atención del voto latino está puesta sobre la economía y la inmigración, uno de los escenarios más endurecidos por Trump

Elecciones en Estados Unidos tendrán contiendas muy reñidas. Foto: Shutterstock

El próximo 3 de noviembre, la comunidad latina tendrá un papel relevante en varias de las contiendas más disputadas para las elecciones en Estados Unidos. Además, será una prueba política para los partidos Republicano y Demócrata frente a la segunda gestión del presidente Donald Trump.

Un estudio de Pew Research Center afirma que la economía, el costo de la vida, la inmigración y el futuro del Congreso figuran entre los asuntos que pueden influir en las decisiones de los votantes hispanos.

De hecho, los análisis indican que la atención para los latinos se concentra especialmente en Texas, donde está en juego un escaño del Senado federal y varios distritos de la Cámara de Representantes. Sucede lo mismo en otros estados como Arizona, California, Colorado y Nevada, donde el voto latino puede ser decisivo en contiendas legislativas reñidas.

La atención también se dirige a la salud, la educación y las políticas migratorias, uno de los escenarios más endurecidos por Donald Trump y que ha provocado la deportación masiva de inmigrantes, combinado con los operativos de ICE.

¿Qué cargos se eligen en las elecciones de Estados Unidos?

Cabe recordar que son elecciones de medio término, que se celebran a mitad del mandato presidencial y no incluyen la elección del presidente. Este año, precisa el portal usa.gov, los votantes decidirán sobre los siguientes cargos:

Cámara de Representantes: se disputan los 435 escaños federales, cuyos titulares cumplen mandatos de dos años.

se disputan los 435 escaños federales, cuyos titulares cumplen mandatos de dos años. Senado de Estados Unidos: hay 35 escaños en juego, incluidos puestos correspondientes a elecciones especiales.

hay 35 escaños en juego, incluidos puestos correspondientes a elecciones especiales. Gobernadores: 36 estados celebran elecciones para elegir o reelegir a sus gobernadores.

36 estados celebran elecciones para elegir o reelegir a sus gobernadores. Legislaturas estatales: numerosos estados renuevan escaños en sus cámaras legislativas, que aprueban leyes y presupuestos estatales.

numerosos estados renuevan escaños en sus cámaras legislativas, que aprueban leyes y presupuestos estatales. Cargos estatales y locales: según el estado y la localidad, también pueden elegirse fiscales generales, secretarios de Estado, jueces, alcaldes, concejales y otros funcionarios.

Las principales contiendas que interesan a los latinos

Texas: una de las batallas clave por el Senado

Los republicanos buscan conservar su escaño en el Senado federal, mientras los demócratas intentan aprovechar el descontento económico de parte del electorado. Sin embargo, Texas ha favorecido al Partido Republicano en las últimas elecciones presidenciales.

La contienda enfrenta al demócrata James Talarico con el republicano Ken Paxton. Una encuesta publicada el 21 de octubre por Cook Political Report situó a Talarico por delante de Paxton, con 49% frente a 44%.

Asimismo, The Texas Tribune expone que los seis distritos federales que considera más competitivos tienen una mayoría de población hispana entre los ciudadanos en edad de votar.

Arizona, Nevada y Colorado, otro foco de atención

Según las proyecciones del voto latino, el interés está puesto en la Cámara de Representantes y en la elección para gobernador. La demócrata Katie Hobbs busca la reelección en Arizona frente al republicano Andy Biggs.

En el Congreso, el sexto distrito de Arizona también es una de las contiendas que pueden influir en el equilibrio de poder en Washington. Por su parte, en Nevada el interés también se concentra en los distritos de la Cámara de Representantes.

Y Colorado, que tampoco se queda atrás, celebra una elección al Senado federal: el demócrata John Hickenlooper busca conservar su escaño.

California, un bastión para las elecciones

Es el estado con la mayor cantidad de votantes latinos elegibles del país, de acuerdo con el Pew Research Center, por lo que varios de sus distritos federales estarán bajo observación.

Cualquier contienda donde los márgenes electorales sean estrechos, los resultados pueden modificarse por la participación del voto latino.

Pero también hay disputas importantes en estados como Iowa y Kansas, donde se celebran elecciones al Senado. En Iowa, por ejemplo, el demócrata Josh Turek se enfrenta a la republicana Ashley Hinson. Y en Kansas, el republicano Roger Marshall busca conservar su escaño.

Los latinos votan para cambiar la economía y la inmigración

El costo de la vida se mantiene como la principal preocupación económica de los inmigrantes latinos. El estudio del Pew Research Center indica que el 80% de los votantes hispanos registrados dijo estar muy preocupado por el precio de la gasolina y la energía.

La misma proporción expresó su preocupación por el costo de la vivienda, los alimentos, los productos de consumo y la atención médica.

Asimismo, la encuesta reveló que el 62% de los latinos considera que Donald Trump está haciendo demasiado en materia de deportaciones de inmigrantes. Esto significa que los temas migratorios son una motivación para ejecer su voto e intentar marcar diferencias.

En este sentido, la población latina que reside en el país toma las elecciones en Estados Unidos como una oportunidad para decidir quién los representará en Washington, desde las instituciones más poderosas, y en sus gobiernos estatales. A partir del 3 de noviembre, los resultados influirán en la agenda legislativa, el presupuesto federal y la supervisión del Gobierno.

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