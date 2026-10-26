Tabla del Apertura 2026: tres de los ‘Cuatro Grandes’ dominan la Liga MX

Las tabla de posiciones del Apertura 2026 tiene a tres de los cuatro grandes en la pelea por el liderato en un cierre intenso

América, Cruz Azul y Chivas pelean por la cima del torneo | Claro Sports

La tabla general del Apertura 2026 de la Liga MX vuelve a tener a tres de los llamados Cuatro Grandes en la cima: América es líder con 27 puntos, mientras Cruz Azul y Chivas comparten la segunda y tercera posición con 26 unidades.

Después de la jornada 14, las Águilas conservan una ventaja mínima, pero la Máquina y el Rebaño Sagrado llegan con argumentos para disputar el primer lugar. Con tres jornadas por delante (y un partido pendiente para los azulcremas), la lucha por cerrar como superlíder no solo refleja el peso histórico de estos clubes, sino también sus distintas maneras de competir.

La fotografía de la clasificación tiene un valor especial en un torneo en el que se busca el pase directo a los cuartos de final con los ocho mejores equipos. Cada punto cuenta y la posición final puede marcar diferencias en el camino hacia el título.

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La fecha más reciente dejó señales opuestas para los protagonistas. América perdió 2-1 ante Pachuca, pero no cedió la cima. Mientras que el cuadro de Cruz Azul aprovechó el tropiezo con una victoria por 3-1 sobre Querétaro, la tercera consecutiva, y Guadalajara dio un golpe de autoridad al vencer 1-0 a Monterrey como visitante. Los tres siguen en la pelea, aunque sus fortalezas y desafíos son distintos.

El retorno de los gigantes: por qué América, Cruz Azul y Chivas mandan en la tabla

El América de Guillermo Almada se sostiene en su capacidad para producir goles. Con 33 anotaciones en 13 partidos, presume el ataque más productivo de la competencia. Su propuesta apuesta por la presión alta, el desequilibrio por las bandas y la llegada de jugadores desde segunda línea. Henry Martín, con ocho tantos, es una de sus principales referencias.

Ese poder ofensivo, sin embargo, tiene un costo: las Águilas han recibido 18 goles y pueden dejar espacios cuando la presión inicial no funciona. Su ventaja en la tabla no significa que tengan el camino despejado.

Cruz Azul, dirigido por Joel Huiqui, combina posesión, movilidad en el mediocampo y ataques verticales. Sus 32 goles muestran una ofensiva capaz de resolver partidos de distintas maneras. Además, acumula cinco encuentros sin perder, una racha que le permite llegar con confianza al tramo decisivo. Su asignatura pendiente es la estabilidad defensiva: ha recibido 23 tantos.

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Chivas, por su parte, se distingue por el orden. El equipo de Gabriel Milito ha encajado solo 12 goles en 14 jornadas, la mejor cifra defensiva entre los tres punteros. Su estructura con tres centrales y carrileros le permite proteger espacios y aprovechar oportunidades sin necesitar marcadores abultados. El triunfo ante Rayados confirmó que también sabe competir bajo presión.

Calendario hacia la liguilla: los duelos que definirán el liderato general

La recta final puede cambiar el orden de la clasificación. América tiene una ventaja importante: todavía debe disputar el encuentro pendiente de la jornada 7 contra Tijuana, programado para el 28 de octubre. Después enfrentará a Toluca, visitará a Pumas y cerrará la fase regular contra Tigres. Si gana su partido pendiente, podría ampliar la distancia respecto de sus perseguidores.

Cruz Azul tendrá que superar dos pruebas exigentes antes del cierre: recibirá a León y visitará a Tigres. Chivas, mientras tanto, jugará contra Atlante y León antes de enfrentarse a la Máquina en la última jornada, el 22 de noviembre. Ese duelo directo en el Estadio Akron podría resultar decisivo para definir quién termina por encima del otro.

La diferencia de goles también favorece al América. Su balance es de +15, frente al +9 de Cruz Azul y Chivas. Si la igualdad de puntos se mantiene, esa ventaja puede ser determinante. Entre celestes y rojiblancos, los 32 tantos de la Máquina frente a los 21 del Guadalajara representan, por ahora, un factor favorable para los cementeros.

Por eso, el cierre no se limitará a sumar victorias: también exigirá administrar esfuerzos, evitar errores y mantener la concentración en partidos de alto riesgo. La cima está abierta, aunque América conserva las mejores cartas.

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