Retiran dulces de Halloween por leche no declarada: FDA

A través de un comunicado, la FDA señaló que los dulces de Halloween se distribuyeron en 13 estados del país

El producto no aclaró que contenía suero de leche. Foto: ilvanaoman / Shutterstock

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el retiro de unos dulces de chocolate, alusivos a Halloween, luego de descubrir que los productos contenían leche no declarada.

Según el comunicado oficial, emitido el 31 de agosto, el artículo en cuestión es ‘Halloween Chocolatey Eyeballs’ (Ojos de Chocolate de Halloween), producidos por la compañía Crystal Temptations, con sede en Nueva Jersey.

Los dulces se distribuyeron en 13 estados del país, a través de tiendas Marshalls, TJ Maxx, Homegoods y Sierra Trading Post. Los estados afectados son: Arizona, Texas, Virginia, Georgia, Massachusetts, Carolina del Norte, Indiana, Nevada, California, Nueva Jersey, Connecticut, Ohio y Wyoming.

¿Cuál es el riesgo de los dulces de Halloween retirados?

La FDA, que recientemente también anunció el retiro de un alimento para perros por presencia de metales, explica que los productos “contienen alérgenos de leche no declarados”. En este sentido, las personas con alergia o sensibilidad a la leche corren “el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave”. En algunos casos, su consumo puede ser potencialmente mortal.

Según señala el portal médico Mayo Clinic, una reacción alérgica a la leche se produce poco después de consumir el comestible. Los síntomas más frecuentes son: sibilancias, vómitos, picazón, urticaria, hinchazón y problemas digestivos.

En los cuadros más severos, la persona afectada podría sufrir anafilaxia, una reacción arlégica que pone la saluda en grave peligro.

La anafilaxia provoca dificultad para respirar, presión en la garganta, urticaria, diarrea, baja de presión, taquicardia y pérdida de consciencia, que se conoce choque anafiláctico.

¿Cómo saber si compraste los dulces de Halloween retirados?

La FDA indica que los bombones ‘Crystal Temptations Chocolatey Eyeballs’ retirados del mercado se pueden identificar de dos maneras, por el número de estilo y el empaque se muestra en la etiqueta del producto. Estos son:

54040-CHEY – Crystal Temptations plastic bag with designed header card – Chocolatey Eyeballs, 10 oz.

54077-CHEY – Crystal Temptations acrylic box with designed paper wrap – Chocolatey Eyeballs, 7 oz.

58008-CHEY – Crystal Temptations round plastic jar – Chocolatey Eyeballs, 10.5 oz.

58089-CHEY – Crystal Temptations designer plastic pouch bag – Chocolatey Eyeballs, 16 oz.

54083-CHEY – Crystal Temptations plastic bag tied with a tag – Chocolatey Eyeballs, 11 oz.

Hasta el momento, la buena noticia es que la FDA no ha reportado casos de enfermedad vinculados al consumo de estos productos.

El retiro se produjo después de que un analista de TJX descubriera que los dulces de Halloween no indicaban en su etiqueta que contenían suero de leche, por lo que automáticamente es leche no declarada. El error de etiqueta fue por una avería temporal en el envasado de la empresa, aclaró la agencia en el comunicado.

Quienes hayan comprado los dulces retirados deben destruirlos de inmediato. Asimismo, para obtener un reembolso pueden comunicarse directamente con la empresa Crystal Temptations (1-201-246-7990), presentando el comprobante de compra.

A mediados de agosto, la FDA comunicó el retiro de varios lotes de arándanos congelados de la marca GreenWise. La medida respondió a un brote de la bacteria Escherichia Coli (E. Coli) que ya había provocado que 12 personas presentaran cuadros médicos severos.

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