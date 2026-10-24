Ciudadanía en Estados Unidos: por qué se retrasan las solicitudes antes de las elecciones

Las demoras pueden impedir que algunos inmigrantes completen su ciudadanía antes de las elecciones del 3 de noviembre

Las aprobaciones de naturalización cayeron 72 % | Claro Sports

A menos de dos semanas de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, miles de inmigrantes que buscan convertirse en ciudadanos estadounidenses enfrentan una espera más prolongada. La caída de las aprobaciones de naturalización y el aumento de los expedientes pendientes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) han complicado los planes de quienes esperaban completar el proceso antes de los comicios.

Durante los primeros ocho meses de 2026, las autoridades aprobaron aproximadamente 173,000 solicitudes de ciudadanía, un 72 % menos que en el mismo periodo de 2025, según cifras oficiales citadas por The Washington Post. Al cierre de agosto, USCIS acumulaba 813,453 solicitudes pendientes y el tiempo promedio de procesamiento había alcanzado los 12.7 meses.

La consecuencia electoral depende de cada caso. Quienes todavía no son ciudadanos estadounidenses no pueden votar en elecciones federales ni estatales, y tampoco en la mayoría de las elecciones locales. Quienes logren completar su naturalización antes del 3 de noviembre deberán comprobar, además, si todavía pueden registrarse para votar conforme a las reglas de su estado.

¿Por qué están tardando más las solicitudes de ciudadanía?

La reducción de las aprobaciones no significa que las autoridades estén rechazando a más solicitantes. De acuerdo con las cifras citadas por The Washington Post, las denegaciones también disminuyeron: cayeron 41 % durante los primeros ocho meses de 2026 frente al mismo periodo del año anterior. El dato apunta a una reducción general en la cantidad de expedientes resueltos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que USCIS ha reforzado los controles para comprobar que los solicitantes cumplen los requisitos legales. Entre las medidas descritas por el Gobierno figuran cambios en la evaluación de conocimientos cívicos, un mayor escrutinio de los antecedentes y revisiones adicionales de determinados aspectos de la trayectoria de los solicitantes, incluidas sus redes sociales.

El reportaje también señala que la Administración ha dado prioridad a revisar expedientes migratorios aprobados durante el Gobierno anterior. Funcionarios citados por el diario defendieron esa revisión, mientras que exfuncionarios de la Administración de Joe Biden rechazaron las acusaciones de que las solicitudes se hubieran aprobado sin controles suficientes.

Las cifras disponibles documentan una caída de las decisiones de naturalización y un aumento de los casos pendientes, pero no permiten atribuir todos los retrasos a una sola medida ni concluir que todos los solicitantes estén sujetos a las mismas demoras.

¿Qué significa para quienes esperaban votar el 3 de noviembre?

La ciudadanía y el registro electoral son dos requisitos distintos. Obtener la ciudadanía permite cumplir el requisito de nacionalidad para votar, pero no garantiza que la persona quede registrada automáticamente.

Vote.gov, el portal oficial del Gobierno federal para información electoral, explica que los nuevos ciudadanos deben comprobar si fueron inscritos durante su ceremonia de naturalización o completar el registro por los canales disponibles en su estado. Las reglas y las fechas límite varían según la jurisdicción.

Algunos estados permiten registrarse el mismo día de la elección; otros exigen hacerlo con anticipación. Por eso, una persona que complete su naturalización antes del 3 de noviembre todavía necesita verificar si puede cumplir los requisitos electorales a tiempo.

Si la naturalización sigue pendiente, el solicitante no puede votar en las elecciones federales. Si ya completó la ceremonia y prestó el juramento de lealtad, debe consultar cuanto antes a la oficina electoral de su estado para confirmar su registro, los plazos aplicables y cualquier documentación necesaria.

No existe una fecha nacional única para inscribirse como votante. La información específica de cada estado es la referencia para saber si todavía es posible registrarse antes de los comicios.

¿Qué pueden hacer los solicitantes cuyo trámite sigue pendiente?

La caída nacional de las aprobaciones no significa que todos los expedientes requieran una acción adicional. Sin embargo, quienes llevan meses esperando pueden revisar algunos puntos para conocer el estado de su caso y detectar si deben responder a una comunicación oficial.

Consultar el estado de la solicitud. USCIS dispone de herramientas oficiales para revisar el avance de un expediente. El solicitante puede comprobar si su caso continúa en proceso o si existe una notificación que requiera atención.

Revisar las comunicaciones de USCIS. Si la agencia ha enviado una convocatoria para una entrevista, una solicitud de evidencia o una notificación relacionada con la ceremonia de naturalización, es importante seguir las instrucciones y los plazos indicados.

Buscar orientación ante un retraso prolongado. Una organización de asistencia legal acreditada o un abogado especializado en inmigración puede ayudar a valorar las opciones según las circunstancias del expediente. En determinadas situaciones, la legislación permite recurrir a los tribunales para solicitar que se tome una decisión sobre una solicitud pendiente. La viabilidad de esa vía depende de cada caso y puede implicar gastos legales; no garantiza una aprobación ni un plazo determinado.

Estas medidas no aseguran que una solicitud sea aprobada antes de las elecciones. Su utilidad es ayudar a cada persona a conocer la situación real de su expediente y evitar que una demora se confunda con una denegación.

¿Los residentes permanentes pueden votar mientras esperan la ciudadanía?

No pueden votar en elecciones federales ni estatales por el hecho de tener residencia legal permanente. Los titulares de una green card tampoco pueden participar en la mayoría de las elecciones locales, aunque existen excepciones específicas en algunas jurisdicciones.

Vote.gov advierte que las personas deben confirmar que son oficialmente ciudadanas antes de registrarse para votar. Inscribirse sin tener derecho a hacerlo puede tener consecuencias migratorias y afectar el proceso de naturalización.

Por eso, quienes todavía esperan la ciudadanía no deben interpretar una invitación al registro electoral ni un trámite relacionado con la licencia de conducir como una confirmación de que pueden votar. Las reglas generales exigen la ciudadanía estadounidense para participar en elecciones federales y estatales.

Quienes ya completaron su naturalización deben comprobar su registro y seguir las instrucciones de su oficina electoral. La ciudadanía no elimina los plazos ni los demás requisitos establecidos por cada estado.

Una demora migratoria con consecuencias cívicas

Las cifras de 2026 muestran una desaceleración significativa en las aprobaciones de ciudadanía, mientras más de 813,000 solicitudes permanecían pendientes al cierre de agosto. El Gobierno atribuye los cambios a un mayor control de los requisitos de naturalización; abogados y organizaciones que trabajan con inmigrantes han advertido sobre las consecuencias de las esperas prolongadas.

En vísperas de las elecciones de medio mandato, el efecto más inmediato recae sobre quienes esperaban completar su naturalización y participar por primera vez como ciudadanos. Sin embargo, no todos los casos tendrán el mismo desenlace: el momento en que se complete el proceso y las reglas de registro electoral de cada estado son determinantes.

Para quienes siguen esperando una respuesta, el paso más útil es revisar el estado de la solicitud y consultar las reglas electorales oficiales. Las cifras nacionales permiten dimensionar el problema, pero no sustituyen la información específica de cada expediente.

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