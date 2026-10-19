Comienzan las votaciones anticipadas en EE.UU.: qué se espera del voto latino

El 3 de noviembre se elegirán 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del senado, además de gobernadores estatales

El voto latino podría ser decisivo en determinadas carreras. Foto: Shutterstock

Varios estados ya dieron inicio a las votaciones anticipadas en Estados Unidos, de cara a los comicios del 3 de noviembre y con la mirada puesta en la influencia del voto latino. Entre ellos Alaska, Arkansas, Colorado, Connecticut, Carolina del Sur y Texas.

Para las ‘midterm elections’, que son las elecciones de mitad de mandato, hay numerosos cargos estatales y locales en juego. Sin embargo, la gestión de Donald Trump podría verse beneficiada o perjudicada por lo que suceda en el Congreso: se elegirán 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del senado.

La clave está en quién controlará el Congreso a partir de 2027, el partido demócrata o republicano. De ser el primero, el presidente Donald Trump puede tener más dificultades para aprobar leyes, presupuestos y otras iniciativas, en una administración marcada por el endurecimiento de las leyes migratorias, incluyendo las masivas deportaciones, y la economía del país.

¿Qué dicen las encuestas sobre el voto latino?

Una encuesta de Pew Research Center, realizada del 28 de septiembre al 4 de octubre, entre 5,062 adultos estadounidenses, incluidos 774 votantes latinos registrados, encontró una ventaja de 27 puntos porcentuales para los demócratas en la intención de voto para la Cámara de Representantes.

El 51% de los votantes latinos registrados, según los resultados, dijo que apoyaría al candidato demócrata de su distrito, frente al 24% que respaldaría al republicano. Otro 18% no estaba seguro de su elección y un 7% indicó que preferiría a otro candidato.

Cabe aclarar que estos números representan una proyección de las preferencias antes de las elecciones. Si bien mide las opiniones de votantes registrados, no garantiza un resultado predictivo.

De acuerdo con el mismo informe, el 53% de los votantes latinos que respaldan a un candidato demócrata para la Cámara afirmó sentirse extremadamente motivado para votar, frente al 41% registrado en una medición comparable antes de las elecciones de 2022.

También aumentó la proporción de quienes consideran importante quién controla el Congreso: pasó del 58% en 2022 al 77% entre los votantes latinos que apoyan a candidatos demócratas.

Aunque el voto latino puede resultar decisivo en determinadas carreras, no garantiza por sí mismo una victoria demócrata o republicana. También importan la participación de otros grupos, la distribución geográfica de los votantes y las características de cada candidatura.

La economía y e inmigración en el foco electoral

La situación económica aparece como una de las principales preocupaciones para los electores latinos. El análisis de Pew Research Center encontró que el 86% de votantes latinos registrados considera que la economía es muy importante al decidir su voto.

Los precios de la gasolina y la energía, la vivienda, los alimentos y los servicios de salud figuran entre las preocupaciones que pueden influir en votacióm. En el mismo estudio, 8 de cada 10 votantes latinos dijeron estar muy preocupados por el costo de la gasolina y la energía.

La inmigración también ocupa un lugar importante en el debate electoral. El 64% considera que este asunto es clave para su decisión en las elecciones legislativas. Además, el 62% opina que Trump está haciendo demasiado en materia de deportaciones de inmigrantes que viven en el país sin autorización legal.

Por último, será importante observar a quienes no votaron en 2024. En la misma encuesta, el 47% de los latinos que no participaron en esos comicios dijo que respaldaría al candidato demócrata a la Cámara, si las elecciones se celebraran en el momento de la encuesta, frente al 18% que elegiría al republicano. Sin embargo, el 31% todavía no estaba seguro de su preferencia.

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