Las deportaciones masivas de Trump costarán $2,358 dólares a cada contribuyente, estima el EPI

El reporte del EPI también analiza que el dinero gastado en las deportaciones podría dirigirse a programas de necesidades básicas

Unas 985,000 personas han sido deportadas en 2026. Foto: Michael M. Santiago / AFP

El Economic Policy Institute (EPI) estima que los contribuyentes de Estados Unidos están pagando unos $2,258 dólares por cada uno de los inmigrantes involucrados en las deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

A través de una nueva herramienta llamada ‘Cost of Deportations Calculator’, el centro de investigación independiente precisa un total cercano a los $268,900 millones de dólares destinados a las deportaciones masivas.

Sin embargo, el reporte del EPI también analiza que dicha cantidad podría estar dirigida a otros programas que requieren financiamiento. Entre ellos el SNAP, Medicaid, educación y viviendas públicas.

Según datos del National Priorities Project (NPP), el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) tiene más de 118 millones de beneficiarios. Esto significa que requiere un sustento económico importante para continuar operando.

“Con el dinero que se gasta en deportaciones masivas, la calculadora muestra que Estados Unidos podría financiar una de las siguientes opciones durante el resto del mandato de Trump”, apunta el EPI, mencionando:

Más de 925,000 profesores de escuela

Atención médica para más de cinco millones de veteranos

Casi 12 millones de personas que reciben Medicaid

9.7 millones de viviendas públicas

Permiso parental remunerado para 6.2 millones de padres

¿Cuántas deportaciones lleva Donald Trump en su segundo mandato?

Según cifras del Departamento de Seguridad (DHS), obtenidas por CBS News, más de tres millones de inmigrantes en situación irregular abandonaron Estados Unidos en el año 2025. De ese mismo número, al menos dos millones corresponden a autodeportaciones.

Asimismo, hasta el 12 de julio de 2026 (segundo año de Trump en la Casa Blanca) han sido deportadas más de 985,000 personas.

Para el 11 de julio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tenía unas 65,765 personas bajo custodia y con orden de deportación. Solo en junio hubo 43,138 ingresos a custodia, siendo Texas el estado con mayor número de detenciones (16,450).

Estos números pertenecen al Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), centro de acceso a registros migratorios de la Universidad de Syracuse, Nueva York, que recibe información directamente de ICE.

En su informe publicado el 5 de agosto, el EPI calificó de “inhumana” la política migratoria de Trump. También aseguró que “representa un enorme despilfarro de recursos públicos”.

“Cada dólar gastado en deportaciones masivas es un dólar que no se invierte en proyectos cruciales como educación, atención médica y vivienda asequible”, expresó Heidi Shierholz, presidenta de EPI, centro de investigación sin fines de lucro fundado en 1986.

Según apunta en su sitio web, el enfoque principal del EPI es “analizar el impacto de las políticas económicas”, priorizando a las familias trabajadoras de bajos y medianos ingresos.

En una de sus políticas migratorias más recientes, el Departamento de Estado anunció que al menos 50 países, en su mayoría de África, tendrán que pagar una fianza de 20 mil dólares para poder solicitar visas de turismo y negocios que permitan ingresar legalmente a EE.UU.

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