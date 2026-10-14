Desempleo latino baja a 4.7%, pero los sueldos no alcanzan para cubrir la inflación

La tasa de desempleo latino bajó casi un punto porcentual en un año, sin embargo, el indicador todavía supera el promedio nacional

Los ingresos no crecieron al mismo ritmo que la inflación. Foto: Shutterstock

Un informe reciente de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) presentó una contradicción para los hispanos que viven en Estados Unidos: aunque la tasa de desempleo latino bajó a 4.7%, los aumentos salariales no están compensando la inflación.

Según el comunicado de la BLS, titulado ‘La Situación Laboral’, la tasa de desempleo entre la población hispana corresponde a septiembre de 2026, una cifra que para 2025 era de 5.5% en el mismo mes. Sin embargo, los datos de inflación publicados este miércoles muestran que el índice de precios al consumidor aumentó 3.7% durante los últimos 12 meses, mientras que el salario promedio por hora creció 3.0%.

La Administración del Seguro Social (SSA) también anunció oficialmente que el Ajuste por Costo de Vida (COLA) aumenta 3.6% para el año 2027.

MÁS INFORMACIÓN: Guía sobre cambios en coberturas de Medicare para 2027

La diferencia entre ambos indicadores (desempleo latino vs inflación) explica por qué tener trabajo en EE.UU. no garantiza necesariamente que el dinero alcance para cubrir los gastos. De hecho, el informe oficial sobre salarios reales confirma que, al descontar la inflación, el poder adquisitivo del salario promedio por hora cayó 0.7% entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026.

Desempleo latino vs inflación: ¿por qué el dinero no rinde?

La respuesta clave está en la brecha entre el crecimiento de los sueldos y el aumento de los precios.

El salario promedio por hora de los empleados del sector privado no agrícola llegó a $37.81 dólares en septiembre, tras aumentar 3.0% en 12 meses. En cambio, el índice de precios al consumidor subió 3.7% durante ese período. La comparación indica que, en promedio, los ingresos por hora no crecieron al mismo ritmo que el costo de los bienes y servicios.

Cabe aclarar que los $37.81 dólares corresponden al promedio general de los trabajadores del sector privado no agrícola, no a un salario específico de los latinos. En este sentido, el informe de la BLS no presenta esa cifra como la remuneración promedio exclusiva de los trabajadores hispanos.

En un escenario práctico, si una persona recibe un aumento salarial menor que el incremento de los precios, con el nuevo ingreso puede comprar menos productos o servicios que antes, aunque su cheque sea nominalmente más alto.

Aunque la inflación no impacta en los hogares de la misma manera, el efecto es más notorio cuando el trabajor latino destina ese salario no compensado a los gastos difíciles de reducir: renta, servicios públicos, transporte y cuidado de los hijos, que incluye alimentación, salud y escuela.

Los latinos no paran de trabajar en Estados Unidos

Otro de los datos destacados del informe de la BLS es la participación laboral de la población hispana o latina. En septiembre alcanzó el 68.1%, frente al 61.8% del conjunto de la población civil estadounidense.

Esto significa que una proporción relativamente alta de los latinos está trabajando o buscando activamente un empleo. Al mismo tiempo, el número de hispanos ocupados llegó a aproximadamente 34.4 millones, casi 1.5 millones más que un año antes.

Se espera que la BLS publique un nuevo informa de situación laboral, el correspondiente a octubre, el próximo 6 de noviembre (8:30 am ET). Los nuevos datos informarán si la tendencia es similar, disminuyó o aumentó.

Las estimaciones Vintage de la Oficina del Censo, actualizadas hasta julio de 2025, precisan que 70.1 millones de latinos residen en Estados Unidos. Según Census, en 16 estados hay al menos un millón de habitantes de origen latino.

Te puede interesar: