Inflación 2026 en EE.UU.: los datos clave para entender el incremento de 3.7% anual

Los precios aumentaron 0.6% en septiembre y la inflación anual llegó a 3.7%, impulsada por el costo de la gasolina.

El combustible regitró un aumento interanual del 34.2% | Shutterstock

La inflación volvió a ganar fuerza en Estados Unidos durante septiembre. El Índice de Precios al Consumidor subió 0.6% frente a agosto y acumuló un incremento de 3.7% en los últimos 12 meses, según la Oficina de Estadísticas Laborales. La lectura anual superó el 3.4% de agosto y confirmó una nueva presión sobre el costo de vida.

El informe requiere una lectura cuidadosa. El dato mensual permite identificar los cambios más recientes, mientras la cifra anual compara los precios con septiembre de 2025. La agencia aplica un ajuste estacional al resultado mensual para reducir el efecto de patrones habituales del calendario, pero presenta la variación anual sin ese ajuste.

September brought little relief to the accelerating cost of living, as consumer prices increased again and kept the inflation rate well above the Federal Reserve’s goal.



The consumer price index, a broad measure of goods and services costs across the U.S. economy, rose a… pic.twitter.com/qAf4ib30nP — CNBC (@CNBC) October 14, 2026

La energía marcó la diferencia esta vez. La gasolina explicó más de la mitad del aumento mensual, mientras los alimentos no registraron cambios. Esta combinación ayuda a entender por qué cada hogar puede percibir el impacto de forma distinta, según sus gastos de transporte, vivienda, comida y servicios.

¿Cuánto subió la inflación en septiembre de 2026?

La inflación anual alcanzó 3.7% en septiembre, por encima del 3.4% registrado en agosto. En la comparación mensual, los precios aumentaron 0.6% después del avance de 0.4% del mes anterior.

Las dos cifras describen periodos diferentes y no deben sumarse. El cambio de 0.6% muestra el movimiento entre agosto y septiembre tras el ajuste estacional. El 3.7% refleja cuánto aumentó el costo de la canasta del consumidor urbano durante los últimos 12 meses.

La gasolina, la principal causa del aumento

El precio de la gasolina aumentó 9.1% en septiembre y generó más de la mitad del alza mensual del índice general. En los últimos 12 meses, la gasolina acumuló un incremento de 34.2%, mientras el conjunto de la energía avanzó 20.4%.

El combustible para calefacción registró una de las variaciones más fuertes del informe. Su precio subió 15.3% en el mes y 74.2% en un año. Hay que tomar en cuenta que esta cifra cobra aún más importancia si se considera la inminente llegada del invierno. Cerca del 82% de los hogares que usan este combustible como fuente principal de calefacción por lo que su factura registrará un recargo considerable.

¿Qué pasó con los precios de los alimentos?

El índice de alimentos no cambió en septiembre y acumuló un aumento anual de 2.5%. Los precios del supermercado bajaron 0.1% en el mes y subieron 1.8% en un año. Las comidas en restaurantes y otros establecimientos aumentaron 0.2% en septiembre y 3.5% desde el mismo mes de 2025.

Dentro del supermercado aparecieron descensos concretos. La carne de res bajó 1% y la leche cayó 2% frente a agosto. Las frutas y verduras subieron 0.5% en el mes y acumularon un aumento de 3.7% en los últimos 12 meses.

Vivienda, boletos de avión y otros servicios

La vivienda subió 0.4% en septiembre y 3.2% en un año, una variación importante por el peso de este gasto dentro del presupuesto familiar. Los boletos de avión aumentaron 1.2% en el mes y registraron un salto anual de 22.4%.

Otros servicios mostraron avances más moderados. La educación aumentó 3.8% en los últimos 12 meses y la atención médica subió 1.5%. Los medicamentos recetados ofrecieron una excepción dentro del informe, con una caída mensual de 1.2%.

La inflación sin alimentos ni energía

La inflación subyacente aumentó 0.3% en septiembre y 2.6% en un año, frente al 2.4% anual de agosto. Los economistas observan esta medida porque muestra la tendencia de los precios sin alimentos ni energía, dos categorías que suelen registrar cambios más bruscos.

El avance de la vivienda, los boletos de avión, la educación y varios servicios contribuyó al resultado. La cifra subyacente indica que la presión no quedó limitada a la gasolina, aunque la energía tuvo el mayor impacto sobre el índice general durante septiembre.

¿Qué significa para tu bolsillo?

La publicación de septiembre completó los datos del tercer trimestre que la Administración del Seguro Social necesita para determinar el ajuste por costo de vida. El aumento del Seguro Social será de 3.6% para 2027 y comenzará con los beneficios de diciembre de 2026, que los beneficiarios recibirán en enero. Consulta cuánto subirán los pagos del Seguro Social en 2027.

La Reserva Federal tendrá en cuenta este informe cuando decida qué hacer con las tasas de interés en su reunión del 27 y 28 de octubre. Su decisión puede afectar el costo de los préstamos para automóviles, las tarjetas de crédito y otras deudas. También puede influir en las hipotecas, aunque estas dependen de otros factores del mercado. Consulta qué puede pasar con las tasas de interés a finales de octubre.

¿Cuándo se publica el próximo dato de inflación?

La Oficina de Estadísticas Laborales publica el informe de inflación una vez al mes, por lo general durante la segunda semana del mes siguiente al periodo que analiza. El reporte de octubre saldrá el martes 10 de noviembre aproximadamente a las 8:30 a. m., hora del Este.

La fecha exacta puede cambiar cada mes, pero la agencia la anuncia con anticipación en su calendario oficial. La nueva actualización permitirá saber si la presión de la gasolina continuó y cómo cambiaron los precios de los alimentos, la vivienda, la atención médica y otros gastos cotidianos.

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