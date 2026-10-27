Cómo votar por correo en Florida en 2026: requisitos, fechas y entrega de la boleta

¿Votas por correo en Florida? Revisa cómo llenar tu boleta y cuándo entregarla

Votar por correo requiere cumplir ciertos plazos de forma estricta | Shutterstock

Florida celebrará las elecciones de medio término el martes 3 de noviembre. Si elegiste votar por correo, hay una fecha que debes tener presente. La oficina del supervisor de elecciones de tu condado debe recibir tu boleta antes de las 7 p. m., hora local, de ese día. El matasellos no sustituye ese requisito.

Al 27 de octubre, el plazo para solicitar el envío de una boleta por correo ya terminó. La fecha límite fue el 22 de octubre a las 5 p. m. Si ya tienes la tuya, todavía puedes completarla y devolverla dentro del plazo oficial, por correo o mediante entrega personal en un lugar autorizado.

El proceso exige atención a los datos de la solicitud, las instrucciones de la boleta y la firma del sobre. También conviene consultar el estado de tu voto en el sistema de tu condado para confirmar que la oficina electoral lo recibió y detectar cualquier problema con tiempo para corregirlo.

Requisitos para votar por correo en Florida

Cualquier elector registrado en Florida puede solicitar el voto por correo. No necesitas justificar un viaje, una enfermedad o una dificultad para acudir a las urnas. Esta modalidad también permite votar desde casa por preferencia personal.

Para votar debes cumplir con requisitos mínimos como tener ciudadanía estadounidense, al menos 18 años y residencia en Florida y en el condado donde te registras. La ley también establece restricciones para personas con determinadas condenas por delitos graves o una declaración judicial de incapacidad mental respecto al voto, salvo que recuperen sus derechos electorales.

El plazo de inscripción para participar en las elecciones generales de 2026 terminó el 5 de octubre. Pedir una boleta por correo no reemplaza el registro electoral. Antes de tramitar una solicitud, revisa que tu expediente incluya tu dirección actual y los datos correctos.

Tampoco conviene dar por hecho que una solicitud anterior sigue vigente. Florida exige renovar las solicitudes después de su vencimiento. Puedes consultar con el supervisor de elecciones si tu petición cubre los comicios del 3 de noviembre.

¿Cómo se solicita la boleta por correo y qué hacer si venció el plazo?

La solicitud corresponde a la oficina del supervisor de elecciones del condado donde tienes tu registro. Puedes hacerla por teléfono, en persona o por escrito. Para las solicitudes escritas, Florida exige el formulario estatal DS-DE 160, que admite entrega por los canales que indica la oficina electoral, como correo postal, fax o archivo adjunto a un correo electrónico. Los condados también ofrecen trámites en línea.

La petición debe incluir estos datos.

Nombre completo.

Fecha de nacimiento.

Dirección.

Número de licencia de conducir de Florida, número de identificación estatal o los últimos cuatro dígitos del Seguro Social, con datos que la oficina pueda verificar en su expediente.

Firma del elector cuando la solicitud sea por escrito.

Si necesitas recibir la boleta en una dirección distinta de la que consta en tu expediente, debes presentar una solicitud escrita con tu firma, salvo las excepciones para ciertos electores militares y residentes en el extranjero.

Para estas elecciones, el plazo de envío postal terminó el 22 de octubre a las 5 p. m. Durante el período actual, la recogida de una boleta exige una declaración jurada especial. El elector debe afirmar que una emergencia le impide votar en un centro de votación anticipada de su condado o en su recinto el día de las elecciones. La oficina utiliza el formulario DS-DE 162 para ese trámite.

Si no tienes esa emergencia, puedes acudir a la votación presencial. El período obligatorio de votación anticipada abarca del 24 al 31 de octubre, aunque cada condado puede ofrecer días adicionales. La jornada electoral será el 3 de noviembre.

Forma correcta de llenar la boleta por correo y firmar el sobre

Lee primero las instrucciones que acompañan tu boleta. Usa tinta azul o negra y rellena el óvalo que corresponde a cada selección. Respeta el número de opciones que permite cada contienda y revisa tus marcas antes de guardar la boleta.

Después, coloca la boleta en el sobre de devolución que proporciona la oficina electoral y firma el certificado en el espacio indicado. La firma forma parte de la verificación del voto por correo. No basta con completar las selecciones de candidatos y propuestas.

Si estropeas la boleta, la pierdes o detectas daños en los materiales, contacta al supervisor de elecciones para solicitar un reemplazo. La oficina también atiende los casos en los que la boleta no llega.

Una firma ausente o que no coincide con el expediente requiere una corrección. El supervisor debe avisarte del problema. Para resolverlo, necesitas completar el formulario DS-DE 139 y aportar una copia de un documento de identificación. El plazo termina el jueves 5 de noviembre de 2026 a las 5 p. m., hora local, dos días después de las elecciones. Esta oportunidad corrige la firma, pero no amplía el plazo de entrega de la boleta.

¿Hasta cuándo puede llegar la boleta y dónde debes entregarla?

La regla principal para los electores dentro de Estados Unidos es la recepción antes de las 7 p. m. del 3 de noviembre, según la hora local del condado. Depositar el sobre en el correo el día de la elección no garantiza que el voto sea contabilizado. La oficina electoral debe tenerlo dentro del plazo.

Puedes devolver tu boleta por correo postal o entregarla personalmente. También puedes usar los buzones electorales seguros de las oficinas principales y sucursales del supervisor de elecciones, así como los puntos autorizados de los centros de votación anticipada. Consulta las ubicaciones y los horarios de tu condado antes de salir, porque cada punto tiene su propio calendario.

El Servicio Postal recomienda enviar las boletas de electores civiles dentro del país al menos una semana antes de la fecha límite. Para los comicios del 3 de noviembre, esa referencia corresponde al 27 de octubre. Si eliges la entrega personal, utiliza exclusivamente un punto electoral autorizado.

Después de devolverla, consulta el sistema de seguimiento del voto por correo en tu condado. Allí puedes revisar el estado de tu solicitud y la recepción de la boleta. Para los electores en el extranjero existe una excepción en las elecciones generales que permite recibir determinadas boletas hasta diez días después, siempre que cumplan el requisito de fecha o matasellos del día electoral. Esa extensión no aplica al voto postal ordinario dentro de Estados Unidos.

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