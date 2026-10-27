Joel Huiqui cambia el rumbo de Cruz Azul y pone la mira en el liderato

La Máquina sumó nueve puntos en una semana perfecta y recuperó confianza con tres victorias consecutivas

Joel Huiqui llegó a una final como interino de Cruz Azul | Carl De Souza | AFP

Cruz Azul encontró junto con Joel Huiqui la respuesta que necesitaba para recuperar el paso ganador en el Apertura 2026 de la Liga MX a tres fechas de terminar con la fase regular.

Con tres victorias consecutivas ante FC Juárez, Pachuca y Querétaro, el conjunto celeste sumó nueve puntos que lo impulsaron al subliderato y reactivaron sus aspiraciones de terminar la fase regular en lo más alto.

Más allá de los marcadores, el equipo ha mostrado una nueva capacidad para resolver partidos complicados y mantener la calma cuando el rival amenaza con cambiar el guion.

La semana perfecta comenzó el 17 de octubre con una goleada de Cruz Azul por 5-0 sobre FC Juárez. Después llegó un triunfo de La Máquina por 2-1 en la complicada visita al Pachuca y, finalmente, una victoria celeste de 3-1 frente a los Gallos de Querétaro.

Tres escenarios distintos que dejaron una señal alentadora para la afición: Cruz Azul volvió a encontrar respuestas ofensivas y parece haber recuperado la confianza que perdió durante las semanas de incertidumbre.

De acuerdo con el balance tras la jornada 14, La Máquina suma 26 puntos, los mismos que Chivas, y se encuentra a una unidad del América, líder con 27 y un partido pendiente. El margen es estrecho, pero suficiente para convertir el cierre del torneo en una carrera por el primer puesto.

Del banquillo de emergencia al liderato: las claves que ratificaron a Joel Huiqui

La historia de Huiqui al frente de Cruz Azul tiene un antecedente importante. Tras asumir el equipo como técnico interino en la recta final del Clausura 2026, Joel Huiqui condujo al club hasta el campeonato de Liga MX en la final ante los Pumas. Posteriormente, su continuidad quedó respaldada con una renovación por dos años. Ahora, su desafío es demostrar que aquel éxito no fue una respuesta aislada a una situación de emergencia.

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Una de sus decisiones más relevantes ha sido establecer una competencia interna real. La titularidad no parece garantizada por el nombre o la trayectoria, sino por el rendimiento. El ejemplo más claro está en la portería: Huiqui le dio la oportunidad a Andrés Gudiño en lugar de Kevin Mier para los encuentros ante Pachuca y Querétaro, y el guardameta mexicano respondió con intervenciones importantes.

También destaca la recuperación de Andrés Montaño. El mediocampista marcó ante Juárez, convirtió el penal decisivo frente a Pachuca y abrió el marcador en Querétaro desde los once pasos. Su participación demuestra que Cruz Azul puede encontrar soluciones más allá de sus delanteros habituales.

Carácter y remontadas: el cambio de mentalidad que reactivó a La Máquina

El triunfo ante Querétaro retrata bien la evolución reciente del equipo. Después de adelantarse con el penal de Montaño, Cruz Azul permitió el empate de Mateo Coronel al minuto 33. En lugar de perder el orden, elevó la presión y recuperó el control del encuentro.

Nicolás Ibáñez devolvió la ventaja al conjunto celeste al minuto 44, mientras que Christian Ebere anotó el tercero en el tiempo añadido de la primera mitad. La reacción fue inmediata y evitó que el partido se convirtiera en una prueba de nervios durante el segundo tiempo.

La distribución de los goles también ayuda a explicar el buen momento. Cruz Azul acumula 32 anotaciones en el Apertura, repartidas entre 14 futbolistas. Esa variedad complica el trabajo de las defensas rivales, que no pueden concentrar toda su atención en un solo goleador.

El liderato está al alcance, pero el calendario no dará tregua

El camino que queda exige mantener la concentración. Cruz Azul enfrentará al León en la jornada 15, visitará a Tigres en la 16 y cerrará la fase regular contra Chivas en el Estadio Akron. El partido ante los rojiblancos podría tener un peso especial si ambos equipos llegan todavía involucrados en la pelea por los primeros puestos.

El América, mientras tanto, conserva una ventaja matemática con su encuentro pendiente ante Tijuana. Por eso, los celestes no pueden depender únicamente de sus resultados: necesitan ganar y esperar cualquier tropiezo del líder.

Huiqui ha logrado estabilizar al equipo y devolverle una identidad competitiva en el momento oportuno. Las nueve unidades recientes son un impulso, no una garantía. Si Cruz Azul sostiene la presión, aprovecha su variedad ofensiva y conserva la serenidad que mostró en Querétaro, tendrá argumentos para disputar el liderato hasta la última jornada.

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