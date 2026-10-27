¿Qué lesión tiene Karim López? El mexicano de los Grizzlies sigue sin debutar en la NBA

El sonorense espera su oportunidad en Memphis mientras se recupera de un golpe en la rodilla derecha, cuyo tiempo de recuperación aún no se ha precisado

Karim López no ha debutado en la NBA / Joe Murphy / NBAE / Getty Images via AFP

Karim López continúa a la espera de sus primeros minutos en la temporada regular de la NBA. El mexicano de los Memphis Grizzlies quedó fuera del partido contra los Sacramento Kings por una lesión en la rodilla derecha, una situación que mantiene la atención sobre su estado físico y las posibilidades de verlo debutar en la mejor liga de básquetbol del mundo.

El reporte médico del equipo identificó el problema como Right Knee Contusion, término que significa contusión en la rodilla derecha. Memphis lo incluyó inicialmente como cuestionable para enfrentar a Sacramento, pero horas antes del encuentro, actualizó su estatus a descartado, por lo que no pudo participar.

¿En qué consiste la lesión de Karim López?

Una contusión es una lesión provocada por un golpe directo que daña pequeños vasos sanguíneos y tejidos sin que necesariamente exista una herida abierta. Dependiendo de la intensidad del impacto, puede causar dolor, inflamación, sensibilidad al tacto, rigidez y dificultades para mover la zona afectada.

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En la rodilla, estas molestias pueden limitar movimientos esenciales para un basquetbolista, como correr, saltar, frenar y cambiar de dirección. Sin embargo, el diagnóstico difundido sobre López no especifica qué tejidos resultaron afectados ni permite determinar si se trata de una lesión superficial o de un daño más profundo.

Por esa razón, no debe confundirse la contusión con una rotura de ligamentos, una lesión de menisco o una contusión ósea confirmada. Hasta el momento, los Grizzlies no habían comunicado públicamente la gravedad exacta del golpe ni un calendario oficial para su recuperación.

¿Cuánto tiempo tarda en sanar una contusión de rodilla?

El tiempo de recuperación depende de la intensidad del golpe y de las estructuras afectadas. Una contusión leve de tejidos blandos puede mejorar en varios días o alrededor de una semana, mientras que una lesión moderada puede requerir varias semanas. Si existe una contusión ósea, el proceso puede prolongarse durante semanas o incluso meses, según su gravedad.

Estos plazos son orientativos y no representan un pronóstico para Karim López. Sin información médica más detallada, no es posible establecer cuántos días necesitará para regresar a las canchas ni confirmar si su ausencia se extenderá a los siguientes encuentros de Memphis.

¿Por qué Karim López no ha debutado con los Grizzlies?

La lesión de rodilla no explica todas las ausencias del mexicano. Antes de quedar descartado frente a Sacramento, López estuvo disponible en el partido contra los Golden State Warriors, pero el entrenador Tuomas Iisalo no le concedió minutos. Tampoco participó en el estreno de la campaña frente al Utah Jazz.

Estar disponible no garantiza entrar en la rotación, y permanecer fuera de un partido tampoco significa necesariamente que exista una lesión. En el caso de López, su debut dependerá tanto de su recuperación física como de las decisiones del cuerpo técnico.

El mexicano ya tuvo actividad con los Grizzlies durante la pretemporada, en la que acumuló 36 minutos en cuatro encuentros. No obstante, esos partidos no cuentan como participación oficial en la temporada regular de la NBA. Por ahora, la fecha de su estreno sigue sin confirmarse.

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