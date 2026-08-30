Voto por correo en Estados Unidos: las nuevas reglas de Trump chocan con los tribunales

La batalla por el voto por correo llegó a la Suprema Corte de Estados Unidos. Mientras la administración Trump busca imponer nuevos controles para las boletas enviadas por correo, los estados cuestionan la autoridad del gobierno federal para intervenir en la administración de las elecciones.

Voto por correo en Estados Unidos | Claro Sports

El voto por correo se convirtió en uno de los nuevos frentes de la batalla electoral en Estados Unidos. La administración de Donald Trump quiere modificar la manera en que se preparan y verifican las boletas federales enviadas por USPS, mientras varios estados sostienen que el gobierno federal está invadiendo competencias que corresponden a las autoridades estatales.

La disputa ya llegó a la Suprema Corte de Estados Unidos, que el 24 de agosto intervino en el caso Trump v. California. Pero hay un detalle importante: la Corte no resolvió definitivamente si las nuevas medidas son constitucionales.

Lo que hizo fue suspender, mientras continúa la apelación, una orden judicial que impedía al gobierno aplicar determinadas partes de la orden ejecutiva en los estados demandantes.

¿Qué quiere cambiar Trump?

El origen de la disputa está en la Orden Ejecutiva 14399, firmada por Trump el 31 de marzo de 2026 bajo el título Ensuring Citizenship Verification and Integrity in Federal Elections.

El gobierno argumenta que busca reforzar la integridad de las elecciones federales y verificar que solamente ciudadanos estadounidenses participen en ellas. La orden instruyó a distintas dependencias federales a desarrollar nuevas medidas.

Entre ellas está la creación de listas estatales de ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años que podrían utilizarse para verificar la elegibilidad electoral. La orden también instruye al Departamento de Justicia a priorizar la investigación y, cuando corresponda, el procesamiento de quienes emitan boletas federales a personas que no sean elegibles. Pero una de las partes más importantes para los votantes que utilizan el correo está relacionada con el Servicio Postal de Estados Unidos.

La orden pidió a USPS iniciar un proceso para establecer nuevas reglas para el correo electoral federal, incluyendo requisitos específicos para los sobres de las boletas y códigos de barras que permitan identificar y rastrear las piezas de correo.

¿Qué tiene que ver el voto por correo?

El gobierno federal no administra directamente las elecciones estatales. De hecho, la propia nueva regulación de USPS reconoce que los estados continúan determinando quién puede votar por correo, mantienen sus registros electorales y deciden si una boleta puede ser contabilizada. La intervención federal se concentra en otro punto: qué ocurre cuando las boletas utilizan el sistema postal federal.

La nueva regla de USPS establece requisitos para los sobres de las boletas federales y crea un sistema de información denominado Federal Ballot Mail Portal. El objetivo declarado es que USPS pueda verificar determinados datos de las piezas de correo antes de aceptarlas.

El Servicio Postal sostiene que no verificará la ciudadanía individual de los votantes mediante este procedimiento, no decidirá quién puede votar y no contará las boletas. También afirma que sus empleados no abrirán el correo electoral para conocer su contenido.

¿Por qué los estados llevaron el caso a los tribunales?

La disputa no se limita a la logística del correo. Varios estados argumentaron que la orden ejecutiva interfiere con su autoridad constitucional para administrar las elecciones.

El Tribunal de Distrito de Massachusetts aceptó inicialmente parte de esos argumentos y bloqueó la implementación de determinadas disposiciones de la orden para los estados demandantes durante las elecciones intermedias de 2026.

El gobierno apeló. Después de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito rechazara suspender la medida, la administración acudió a la Suprema Corte.

La Suprema Corte intervino, pero el caso no terminó

El 24 de agosto, la Suprema Corte concedió la solicitud del gobierno para suspender la orden judicial mientras continúa la apelación. La mayoría consideró que el gobierno probablemente tiene argumentos suficientes para demostrar que el tribunal de distrito no tenía jurisdicción para emitir la prohibición en primer lugar. El punto central de la decisión no fue determinar definitivamente si todas las medidas de la orden ejecutiva son legales.

La Corte se concentró principalmente en si los estados tenían legitimación para demandar en ese momento, dado que algunas de las medidas todavía dependían de acciones posteriores del gobierno. En otras palabras: la Suprema Corte no dijo que las nuevas reglas del voto por correo sean definitivamente constitucionales. Dijo que, mientras continúa el proceso judicial, la administración puede avanzar frente a la orden de bloqueo que estaba en disputa.

Pero USPS todavía no puede aplicar la nueva regla en 2026

Aunque la Suprema Corte suspendió una de las medidas cautelares, USPS informó oficialmente el 26 de agosto que todavía existen otras órdenes judiciales que le impiden aplicar la nueva regla específicamente para las elecciones de 2026, a menos que el gobierno obtenga una nueva decisión favorable.

El Servicio Postal citó dos casos pendientes en el Tribunal de Distrito de Massachusetts:

State of California v. Trump, presentado en junio.

League of Women Voters of Massachusetts v. Trump, cuya medida cautelar fue emitida en agosto.

Por ello, USPS señaló que no tomará acciones para implementar la regla para las elecciones de 2026 mientras esas órdenes permanezcan vigentes, salvo que el gobierno obtenga el alivio judicial necesario. Esto significa que la situación jurídica todavía está abierta.

¿Qué cambia para los votantes?

Por ahora, el ciudadano que normalmente utiliza el voto por correo no debe interpretar la decisión de la Suprema Corte como una orden para cambiar inmediatamente la manera en que solicita o envía su boleta.

La elegibilidad para votar por correo continúa dependiendo de las leyes de cada estado.

USPS también establece expresamente que los estados mantienen el control sobre quién puede recibir una boleta por correo y que las autoridades electorales estatales y locales siguen determinando si una boleta es válida para ser contabilizada.

El problema está en lo que pueda ocurrir en los próximos meses.

La elección general de 2026 está programada para el 3 de noviembre, por lo que cualquier cambio en los procedimientos de correo deberá resolverse con suficiente anticipación para que los estados puedan preparar sobres, sistemas y procesos electorales.

USPS reconoce en su propia regulación que algunos estados tendrían que modificar procesos, adquirir nuevos materiales y adaptar sus procedimientos si la regla finalmente entra en vigor.

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¿Por qué importa para las familias latinas?

El voto por correo es especialmente relevante para quienes tienen horarios laborales complicados, viven lejos de su centro de votación, viajan con frecuencia o necesitan una alternativa al voto presencial.

Para muchas familias latinas en Estados Unidos, además, las reglas electorales pueden resultar difíciles de seguir porque no existe un sistema nacional único para votar por correo.

Cada estado establece sus propios requisitos.

Por eso, una eventual modificación federal del proceso postal podría generar preguntas muy concretas:

¿Puedo seguir solicitando mi boleta de la misma manera? ¿Qué fecha límite debo cumplir? ¿Qué pasa si mi boleta llega después del Election Day? ¿Cambió algo en mi estado?

La respuesta no es la misma para todos. Y esa es precisamente una de las razones por las que el litigio tiene importancia nacional.

Una batalla que todavía no termina

La administración Trump sostiene que sus medidas buscan proteger la integridad de las elecciones y mejorar la seguridad del voto por correo.

Los estados que demandaron consideran que el gobierno federal está intentando intervenir en una materia que la Constitución deja principalmente bajo su responsabilidad.

La Suprema Corte, por ahora, no cerró esa discusión. Suspendió una de las barreras judiciales que frenaban al gobierno mientras continúa el proceso de apelación.

Y USPS, al mismo tiempo, reconoce que otras órdenes judiciales siguen impidiendo aplicar su nueva regulación para las elecciones de noviembre de 2026.

Por eso, la historia todavía está en movimiento. El voto por correo no desapareció. Las reglas tampoco cambiaron de manera definitiva.

Lo que cambió es que la batalla por decidir quién tiene la última palabra sobre esas reglas llegó a uno de los escenarios más importantes del sistema estadounidense: los tribunales.

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