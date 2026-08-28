Seguro Social en EE.UU.: habrá pago de hasta 1,491 dólares el 1 de septiembre, ¿quiénes lo recibirán?

La SSA inicia septiembre con pagos de SSI y otros beneficios; conoce quiénes cobran el 1 y 3 de septiembre y cómo sigue el calendario

No todos recibirán la misma cantidad por parte del Seguro Social / Shutterstock

La Administración del Seguro Social (SSA) comenzará septiembre con una nueva ronda de pagos para millones de beneficiarios en EE.UU. El 1 de septiembre de 2026 se enviará el beneficio de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), cuyo monto máximo mensual alcanza los 1,491 dólares para una pareja elegible. Sin embargo, no todos los beneficiarios recibirán esa cantidad ni todos cobrarán ese día.

Después de los pagos enviados a finales de agosto, el pago del martes 1 de septiembre está dirigido principalmente a las personas que reciben SSI. También cobrarán ese día quienes reciben SSI junto con otro beneficio del Seguro Social, como jubilación, sobrevivientes o Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI). El monto que recibe cada persona depende de sus circunstancias y de los requisitos que cumpla.

La cifra de 1,491 dólares representa el máximo federal de SSI para una pareja elegible en 2026. Para una persona, el pago máximo es de 994 dólares mensuales, mientras que algunos beneficiarios que proporcionan cuidados esenciales pueden recibir hasta 498 dólares. El pago promedio de SSI se sitúa alrededor de los 740 dólares, por lo que alcanzar el máximo no está garantizado.

¿Quiénes recibirán el pago del 3 de septiembre?

La segunda ronda de pagos de la semana llegará el jueves 3 de septiembre. Ese día, la SSA enviará los beneficios del Seguro Social a las personas que comenzaron a recibirlos antes de mayo de 1997. Quienes cobran simultáneamente SSI y otro beneficio del Seguro Social recibirán en esta fecha la parte correspondiente al Seguro Social.

El resto de los beneficiarios deberá esperar a las fechas establecidas según su día de nacimiento. Los pagos para jubilados, sobrevivientes y personas con SSDI se distribuirán los miércoles 9, 16 y 23 de septiembre. Esta organización permite a la SSA repartir los depósitos a lo largo del mes.

El calendario de pagos del Seguro Social en septiembre de 2026 queda así: 1 de septiembre, SSI; 3 de septiembre, beneficiarios que comenzaron a recibir sus beneficios antes de mayo de 1997; 9 de septiembre, personas nacidas entre los días 1 y 10; 16 de septiembre, nacidos entre el 11 y el 20; y 23 de septiembre, nacidos entre el 21 y el 31.

La SSA utiliza el depósito directo y la Tarjeta de Débito Express para entregar estos beneficios. Quienes todavía esperan recibir sus pagos mediante cheques enviados por correo deben actualizar su método de pago para evitar problemas con futuros depósitos.

¿Por qué no hubo un pago de SSI en agosto?

Aunque el calendario establece que el SSI se paga el primer día de cada mes, existe una excepción cuando esa fecha cae en fin de semana o feriado federal. En esos casos, la SSA adelanta el depósito al último día hábil anterior.

Eso ocurrió con el pago correspondiente a agosto de 2026. Como el 1 de agosto cayó en sábado, el beneficio fue depositado el viernes 31 de julio. Por eso, los beneficiarios de SSI no recibieron otro depósito durante agosto.

El pago del 1 de septiembre corresponde al beneficio de septiembre y no es un pago adicional ni representa un aumento extraordinario. Para quienes esperan el máximo de 1,491 dólares, la cantidad dependerá de que cumplan con los requisitos y de su situación particular.

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