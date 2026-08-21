Caso Lindsay Clancy y un sistema de salud que reprueba: EE.UU. saca F en apoyo a las madres, según el informe 2026

El reporte revela brechas en salud mental materna, acceso a tratamiento, licencia pagada y cuidado infantil que siguen dejando vulnerables a miles de familias

El sistema de salud de EE.UU. brinda poco apoyo parental / Shutterstock

El caso de Lindsay Clancy, la madre de Massachusetts cuya tragedia volvió a poner bajo los reflectores los trastornos del estado de ánimo y la ansiedad perinatales y posparto, conocidos como PMADs, abrió una pregunta que va mucho más allá de un proceso judicial: ¿qué tan preparado está EE.UU. para ayudar a una madre que atraviesa una crisis? El 2026 Maternal Mental Health State Report Cards, elaborado por el Policy Center for Maternal Mental Health, ofrece una respuesta poco alentadora.

El informe muestra una mejora nacional apenas marginal. La calificación promedio de los estados pasó de C- a C, mientras 11 estados obtuvieron una B, 25 recibieron C y 15 terminaron con D. Por primera vez desde que comenzó este seguimiento no hubo estados con F, pero tampoco hubo ninguno con A. California, Washington D.C., Illinois, Indiana, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Nueva York, Pensilvania, Washington y West Virginia alcanzaron la nota más alta.

La gran novedad de 2026, sin embargo, aparece en otro apartado. El Policy Center incorporó el dominio “Apoyo Parental”, diseñado para medir seis aspectos relacionados con licencia parental pagada y cuidado infantil. El resultado fue contundente: EE.UU. obtuvo el equivalente a una F. De los 50 estados, 31 recibieron menos de una estrella sobre cinco y apenas 14 consiguieron dos estrellas o más.

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El problema no es únicamente cuánto tiempo puede permanecer una madre con su bebé. El reporte revela que 36 estados no cuentan con licencia parental pública pagada, mientras que solo Oregon garantiza el 100% del salario durante la licencia para las familias de menores ingresos. Además, 36 estados tienen una brecha superior al 20% entre los espacios de cuidado infantil disponibles y los niños que podrían necesitarlos. En 41 estados y Washington D.C., el cuidado infantil supera el 30% de los ingresos de un hogar con un solo salario.

Las brechas también están en la atención de salud mental

Cuando el foco se desplaza hacia los trastornos de salud mental materna, las cifras vuelven a encender las alarmas. 47 estados no tienen suficientes terapeutas y otros profesionales especializados en estos padecimientos. A ello se suma que 45 estados y Washington D.C. carecen de al menos un programa de tratamiento hospitalario o residencial especializado en salud mental materna. Solo Arkansas, California, Luisiana, Carolina del Norte y Nueva York cuentan con ese tipo de atención.

La detección tampoco alcanza a todas las madres que podrían necesitar ayuda. El informe señala que 29 estados presentan bajas tasas de detección de depresión prenatal y 41 tienen bajas tasas de detección de depresión posparto. Al mismo tiempo, existe un avance: 30 estados ya cuentan con programas de consulta de psiquiatría perinatal para proveedores obstétricos, una medida incorporada por primera vez en la edición de 2026.

Massachusetts ofrece un contraste especialmente significativo por su conexión con el caso Clancy. El estado obtuvo una B en la evaluación general y dos estrellas en apoyo parental, ubicándose entre los estados con mejores resultados. Pero incluso allí persisten brechas: el informe muestra que contar con políticas y servicios relativamente sólidos no significa que todas las necesidades de las madres estén cubiertas.

Medicaid avanza, pero el apoyo familiar sigue rezagado

En materia de política y pago, hay señales más favorables. 49 estados y Washington D.C. ya extendieron Medicaid hasta un año después del parto, y Arkansas es el único que todavía no lo ha hecho. Sin embargo, 10 estados aún no han expandido Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA): Alabama, Florida, Georgia, Kansas, Mississippi, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Wisconsin y Wyoming.

El contraste entre los avances y las carencias resume el desafío que plantea el informe. El sistema estadounidense ha mejorado algunos mecanismos de detección, cobertura y tratamiento, pero las condiciones que rodean a una nueva madre, tiempo para recuperarse, ingresos durante una licencia, cuidado infantil y acceso oportuno a especialistas siguen siendo frágiles en buena parte del país. Para 2027, el Policy Center identifica precisamente esas brechas como áreas prioritarias de mejora.

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