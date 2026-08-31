Antes del gol de Lozano: ¿cuándo fue la última vez que un mexicano marcó con LA Galaxy?

El gol de Chucky Lozano puso fin a una espera de 1,224 días desde la última anotación mexicana del LA Galaxy

Hirving Lozano hizo gol con LA Galaxy | O. Ramirez | Getty Images vía AFP

El gol de Hirving ‘Chucky’ Lozano con LA Galaxy ante San Diego FC no solo representó su estreno como goleador con el equipo angelino en la maratónica jornada de partidos del fin de semana en la MLS.

Su anotación ante San Diego FC también cerró una larga espera para el fútbol mexicano dentro de la franquicia: tuvieron que pasar 1,224 días desde el último tanto de un jugador mexicano, marcado por Javier “Chicharito” Hernández en abril de 2023.

Lozano encontró el balón dentro del área y, al minuto 55, consiguió descontar para LA Galaxy en el Snapdragon Stadium. El resultado terminó siendo adverso para el conjunto angelino, que perdió 3-1, pero el gol tuvo un significado particular por el tiempo que había transcurrido desde aquella última celebración mexicana.

MÁS INFORMACIÓN: Qué le faltó a Columbus Crew para vencer al América

La espera comenzó después de una etapa en la que los futbolistas mexicanos habían tenido una presencia importante en el ataque del club. Antes de Lozano estuvieron nombres como Giovani dos Santos, Jonathan dos Santos, Efraín Álvarez y, por supuesto, Chicharito Hermández.

Chicharito Hernández, el último mexicano que había marcado

Para encontrar el antecedente había que regresar al 23 de abril de 2023. Aquella tarde, LA Galaxy recibió al Austin FC y Javier Hernández apareció dentro del área para marcar al minuto 54. Su anotación ayudó al equipo a conseguir una victoria por 2-0 y terminó siendo el último gol mexicano de la franquicia durante más de tres años.

El contexto posterior explica buena parte de la prolongada sequía. En junio de ese mismo año, Chicharito sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un partido de la U.S. Open Cup frente a Real Salt Lake. La lesión lo dejó fuera por el resto de la temporada y, al finalizar su contrato, el delantero y el club decidieron no continuar juntos.

Con su salida también terminó una etapa marcada por la presencia de jugadores mexicanos. El club había contado anteriormente con Giovani y Jonathan dos Santos, además de Efraín Álvarez, pero sus respectivos ciclos fueron llegando a su fin.

MÁS INFORMACIÓN: Sergi Roberto y Breel Embolo aterrizan en la MLS

Después de la salida de Chicharito, LA Galaxy orientó buena parte de sus inversiones internacionales hacia futbolistas procedentes de Europa y Sudamérica, entre ellos Riqui Puig, Joseph Paintsil, Gabriel Pec y Marco Reus. Ese cambio redujo la presencia mexicana en la plantilla y prolongó la espera por un nuevo goleador azteca.

Lozano vuelve a poner a México en el marcador del Galaxy

La llegada de Lozano modificó esa historia. El atacante llegó cedido desde San Diego FC durante la segunda mitad de 2026 y debutó con LA Galaxy el 15 de agosto frente a Houston Dynamo. Dos semanas después, volvió a encontrarse con su antiguo club, esta vez como titular.

El gol llegó en circunstancias muy diferentes al de Chicharito. Hernández había marcado en una victoria del Galaxy y al minuto 54; Lozano lo hizo un minuto después, pero en una derrota. Aun así, ambos tantos quedaron unidos por una curiosa coincidencia: fueron separados por apenas un minuto en el reloj de juego y por 1,224 días en el calendario.

Para Lozano, además, significó mucho más que inaugurar su cuenta personal con LA Galaxy. Su gol volvió a conectar a la franquicia con una tradición mexicana que había quedado interrumpida desde aquella última celebración de Chicharito.

Ahora, el reto será convertir ese momento histórico en el comienzo de una nueva etapa.

Te puede interesar