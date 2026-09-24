Florida sube el salario mínimo a $15 dólares el 30 de septiembre: el último aumento fijo

Los $15 dólares por hora equivalen a $600 dólares semanales y aproximadamente $31,200 dólares anuales antes de impuestos

Aumento en Florida otorgará $40 dólares más por semana. Foto: Imagen creada con IA

A partir del 30 de septiembre, el salario mínimo en Florida aumentará a $15 dólares por hora. Se trata del último incremento fijo desde la aprobación de una enmienda constitucional en 2020.

El cambio está contemplado en la Enmienda 2, Raising Florida’s Minimum Wage, aprobada por los votantes el 3 de noviembre de 2020. El Departamento de Estado de Florida registra que la iniciativa estableció incrementos de $1 dólar cada 30 de septiembre hasta alcanzar los $15 dólares.

En este sentido, la medida no se trata de una decisión del gobernador Ron DeSantis ni de una votación de la Legislatura, sino de la aplicación de la mencionada enmienda.

¿A quiénes corresponde el aumento de $15 dólares por hora en Florida?

Se aplicará a los empleados cubiertos por las normas de salario mínimo que sean no exentos, incluidos trabajadores de sectores como restaurantes, hoteles, comercio, servicios y construcción, siempre que el puesto esté sujeto al salario mínimo.

Para un empleado que trabaja 40 horas semanales durante todo un año, $15 dólares por hora equivalen a $600 dólares semanales y aproximadamente $31,200 dólares anuales antes de impuestos. El salario mínimo no cotempla horas extras, vacaciones no trabajadas u otros factores.

En comparación con el salario actual, de $14 dólares por hora, el nuevo aumento otorga $40 dólares más por semana (antes de impuestos) para un trabajador de tiempo completo.

En otros estados como California, a partir del 1 de enero de 2027 el salario mínimo aumentará a 17.40 dólares por hora, cifra que representa el salario estatal más alto del país. Para 2024 era de 16 dólares.

¿Qué pasará con los trabajadores que reciben propinas?

Los empleados que califican como trabajadores con propinas también tendrán un aumento en el salario directo que debe pagarles el empleador. A partir del 30 de septiembre, la tarifa de efectivo pasará de $10.98 a $11.98 dólares por hora, al tiempo que seguirá recibiendo sus propinas.

El crédito máximo establecido en Florida es de $3.02 dólares por hora: 15 menos 3.02 da como resultado $11.98 dólares. El Departamento de Trabajo (DOL) federal identifica precisamente esos $3.02 como el crédito permitido en Florida bajo la tarifa estatal vigente.

Esto puede afectar a meseros, bartenders y otros trabajadores que reciben regularmente más de $30 dólares mensuales en propinas. La normativa federal considera como empleado con propinas a quien recibe habitualmente más de esa cantidad.

Sin embargo, las propinas no permiten que el trabajador termine por debajo del salario mínimo aplicable. Si el salario directo y las propinas que realmente recibe no alcanzan el mínimo correspondiente, el empleador debe cubrir la diferencia conforme a las reglas aplicables.

El 30 de septiembre será el último aumento fijo en Florida

Pero esto no significa que el salario mínimo de Florida quedará congelado en $15 dólares por hora. La Constitución estatal establece que, desde el 30 de septiembre de 2027 el Departamento de Comercio deberá calcular cada año un nuevo salario mínimo.

Este aumento será calculado utilizando la inflación registrada durante los 12 meses anteriores y el índice CPI-W, aplicado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Finalmente, la nueva tarifa calculada cada septiembre entrará en vigor el 1 de enero siguiente.

En este sentido, el primer salario resultante del mecanismo de inflación será el que corresponda a partir del 1 de enero de 2028.

Te puede interesar: