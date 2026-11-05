¿Cuáles son los síntomas del dengue, a los cuántos días aparecen y cómo detectarlos?

La OPS/OMS insiste en reforzar la vigilancia clínica, epidemiológica y de laboratorio ante el comportamiento reciente del virus en las Américas

La OMS reportó niveles récord de dengue a nivel mundial | REUTERS/Annie Rice

El dengue volvió a colocarse entre las principales alertas sanitarias de la región por el aumento de casos, la circulación de distintos serotipos y el riesgo de cuadros graves. Esta enfermedad viral se transmite por mosquitos infectados y puede confundirse al inicio con otros padecimientos febriles, por lo que reconocer sus síntomas y señales de alarma es clave para buscar atención médica a tiempo.

Aunque muchas infecciones pueden ser leves o incluso pasar desapercibidas, el dengue también puede evolucionar a formas graves. La Organización Mundial de la Salud señala que los síntomas suelen aparecer entre cuatro y diez días después de la picadura de un mosquito infectado, mientras que la OPS/OMS insiste en reforzar la vigilancia clínica, epidemiológica y de laboratorio ante el comportamiento reciente del virus en las Américas.

¿Qué es el dengue y por qué la OMS decretó alerta sanitaria ante los recientes casos?

El dengue es una infección viral transmitida por mosquitos del género Aedes, principalmente Aedes aegypti. La Secretaría de Salud de México explica que la enfermedad es causada por el virus del dengue, conformado por cuatro serotipos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, los cuales pueden circular al mismo tiempo en una región.

La preocupación internacional aumentó porque los casos de dengue han crecido de forma sostenida en los últimos años. La OMS clasificó el repunte global de dengue como una emergencia de grado 3, el nivel más alto dentro de su marco de respuesta, con el objetivo de apoyar a los países en vigilancia, prevención y respuesta sanitaria.

En 2024, la OMS reportó niveles récord de dengue a nivel mundial, con más de 14 millones de casos notificados y más de 10 mil muertes. Además, el organismo atribuye parte del aumento a factores como urbanización no planificada, temperaturas elevadas, lluvias, humedad, viajes internacionales y presencia del mosquito transmisor en más territorios.

¿Cuáles son los síntomas del dengue y a los cuántos días aparecen?

Los síntomas del dengue suelen aparecer entre cuatro y diez días después de la picadura de un mosquito infectado. La OMS señala que los signos más frecuentes son fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y articular, náuseas, vómito, sarpullido y fatiga.

La fase febril puede durar de dos a siete días y, en algunos pacientes, la enfermedad puede avanzar a una etapa crítica cuando baja la fiebre. La OPS explica que los signos de alarma incluyen dolor abdominal intenso o persistente, vómito persistente, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, letargo, inquietud, agrandamiento del hígado y aumento progresivo del hematocrito.

La atención médica inmediata es importante si aparecen señales de alarma, porque el dengue grave puede provocar shock, dificultad respiratoria, hemorragias severas o daño en órganos. Los CDC señalan que aproximadamente una de cada cuatro infecciones por dengue presenta síntomas y cerca de uno de cada 20 pacientes con dengue puede desarrollar una forma grave potencialmente mortal.

¿Cómo prevenir el dengue en casa? Consejos para proteger a tu famila

La principal medida para prevenir el dengue es evitar la reproducción de los mosquitos que transmiten el virus. Para ello, es necesario eliminar objetos y recipientes en desuso donde pueda acumularse agua, como llantas, envases de vidrio o plástico y contenedores de metal. También se recomienda vaciar, cubrir y limpiar cada semana los recipientes utilizados para almacenar agua en el hogar.

La protección personal también forma parte de las medidas preventivas. El uso de mosquiteros, ropa de manga larga, repelentes y espirales puede reducir el contacto con los mosquitos, mientras que en los recipientes de agua ubicados al aire libre pueden aplicarse insecticidas adecuados. Las autoridades también recomiendan permitir las labores de fumigación o rociamiento cuando sean realizadas por los servicios de salud pública.

La prevención requiere además participación comunitaria para mantener un control constante del mosquito. En caso de presentar síntomas relacionados con dengue, se debe acudir a un centro de salud, ya que la detección temprana y el tratamiento adecuado pueden disminuir el riesgo de complicaciones y reducir la mortalidad asociada a los casos graves.

Elimina recipientes con agua acumulada.

Tira llantas, envases y objetos en desuso.

Lava y vacía recipientes cada semana.

Mantén tapados los depósitos de agua.

Usa mosquiteros en puertas y ventanas.

Aplica repelente contra mosquitos.

Usa ropa de manga larga.

Coloca espirales contra mosquitos.

Permite las jornadas de fumigación.

Mantén patios y azoteas limpios.

Participa en acciones comunitarias de prevención.

Acude al médico si presentas síntomas.

¿Cómo se contagia el dengue y de qué forma se puede detectar?

El dengue no se transmite directamente de persona a persona por contacto casual, sino por la picadura de un mosquito infectado. La OPS indica que en las Américas el principal vector es el Aedes aegypti, mosquito que suele vivir en zonas urbanas y se reproduce en recipientes con agua acumulada.

La detección inicial del dengue es clínica, pero la confirmación puede realizarse mediante pruebas de laboratorio. La OPS/OMS señala que la confirmación se basa en pruebas virológicas como RT-PCR, detección del antígeno NS1 por ELISA o aislamiento viral, así como pruebas serológicas como detección de IgM.

Las pruebas virológicas son más útiles durante los primeros cinco días desde el inicio de los síntomas, mientras que las pruebas serológicas requieren interpretación cuidadosa. La OPS advierte que un resultado aislado de IgM puede indicar contacto con el virus, pero también puede presentar reacciones cruzadas con otros flavivirus, por lo que el diagnóstico debe analizarse junto con el cuadro clínico y el contexto epidemiológico.

¿Hay casos de la variante más agresiva de dengue en México? Esto se conoce

En dengue se habla de serotipos, no exactamente de “variantes” como ocurre en otros virus. En México, la Secretaría de Salud ha informado que circulan los cuatro serotipos del virus dengue: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, situación que puede favorecer cuadros más graves, especialmente en personas con infecciones previas por otro serotipo.

El serotipo DENV-3 ha generado especial vigilancia en la región de las Américas. La OPS/OMS emitió alertas por el riesgo de mayor circulación de DENV-3 y su potencial asociación con brotes, formas graves y muertes, por lo que recomendó fortalecer la vigilancia epidemiológica, clínica, de laboratorio y entomológica.

Esto no significa que toda infección por DENV-3 sea automáticamente grave, pero sí aumenta la necesidad de detección temprana y seguimiento médico. La OMS recuerda que una infección previa por un serotipo de dengue puede proteger de por vida contra ese serotipo, pero solo ofrece protección parcial y temporal frente a los otros, por lo que infecciones subsecuentes pueden elevar el riesgo de dengue grave.

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