Anuncio oficial COLA 2027: Seguro Social sube 3.6%

La cifra fue difundida este miércoles, minutos después de que la BLS reportara el índice de inflación general de septiembre

El COLA es un mecanismo que compensa el efecto de la inflación. Foto: Shutterstock

La Administración del Seguro Social (SSA) anunció oficialmente que el Ajuste por Costo de Vida (COLA) aumentó 3.6% para el año 2027.

La cifra fue difundida este miércoles, como estaba previsto, después de que la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) reportara el índice de inflación correspondiente a septiembre, que arrojó un 0.6% para la categoría ‘Todos los Consumidores Urbanos’.

Asimismo, el índice general para todos los productos es de 3.7%, lo que representa un aumento respecto del 3.4% anunciado para el año anterior.

“Las prestaciones del Seguro Social incluyen el Seguro de Vejez, Sobrevivientes e Incapacidad (OASDI) y el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI)”, se lee en el comunicado de la SSA.

¿Cuánto aumentó en dólares el Seguro Social tras anunciarse el COLA 2027?

Además de precisar el incremento porcentual de 3.6% en el COLA, la SSA destacó en el informe que las prestaciones de jubilación del Seguro Social aumentarán $75 mensuales en promedio.

“Casi 72 millones de beneficiarios del Seguro Social verán un COLA del 3.6% a partir de enero de 2027”, añadió la agencia.

En meses previos, las proyecciones realizadas por organizaciones como The Senior Citizens League y AARP fijaron el aumento entre 3.5% y 3.6%. Esto indica que las estimaciones coinciden con los números que ahora son oficiales.

Para anunciar el COLA, la SSA aplica una fórmula que consiste en comparar el promedio del IPC-W correspondiente al tercer trimestre de 2025 con el tercer trimestre de 2026 (julio, agosto y septiembre). De esta manera establece cuál será el incremento porcentual para 2027.

El IPC-W significa Consumer Price Index for Urban Wage Earners and Clerical Workers, un indicador económico que mide mensualmente los cambios promedio en los precios de una canasta de bienes y servicios que pagan los trabajadores asalariados urbanos y de oficina en el país.

¿Quiénes recibirán el COLA 2027?

El COLA puede modificar los beneficios de jubilación del Seguro Social, así como los pagos para sobrevivientes y los beneficios por discapacidad, conocidos como SSDI, de acuerdo con las reglas de cada programa.

El ajuste también se aplica a la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), un programa federal dirigido a personas con ingresos y recursos limitados que cumplen los requisitos de elegibilidad.

El COLA no es una ayuda extraordinaria que deba solicitarse mediante una nueva petición. Los beneficiarios que cumplen las condiciones normalmente no necesitan presentar una solicitud especial para recibir el ajuste anual.

Aunque el porcentaje se determina a nivel federal, el cambio en el pago de cada persona dependerá del monto que recibe y de las deducciones que correspondan a su situación.

¿Cuándo comenzará a reflejarse el COLA de 2027?

El ajuste de 2027 se aplicará a los beneficios del Seguro Social correspondientes a diciembre de 2026, que se pagan en enero de 2027. Por eso, la mayoría de los beneficiarios verá el nuevo monto en sus depósitos de enero.

En el caso de SSI, el pago correspondiente a enero de 2027 está previsto para el jueves 31 de diciembre de 2026. Esto se debe a que el primer día de enero es un feriado federal y los pagos de SSI programados para el día primero suelen adelantarse al último día hábil anterior.

Los depósitos del Seguro Social tienen un calendario que varía según el tipo de beneficio y, para muchos beneficiarios, la fecha de nacimiento. Por eso, no todas las personas recibirán el dinero el mismo día.

Según reseña el portal empresarial Fast Company, citando un comunicado oficial, la SSA se quedará sin fondos y se declarará insolvente en 2032.

Anteponiéndose al escenario, el Congreso maneja actualmente un nuevo proyecto conocido como Social Security 2100 Act. Este pretende o busca fortalecer y ampliar el sistema de la SSA, extendiendo la solvencia de sus fondos.

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