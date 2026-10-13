Estafas del Seguro Social con el COLA 2027: cómo identificarlas

A través de falsos anuncios, llamadas y amenazas sobre pérdida de dinero, los estafadores intentan engañar a los beneficiarios del Seguro Social

El Seguro Social tiene más de 70 millones de beneficiarios. Foto: Shutterstock

Este 14 de octubre, millones de beneficiarios esperan el Ajuste por Costo de Vida (COLA) que anunciará la Administración del Seguro Social (SSA). Y debido al importante anuncio anual, la agencia también advierte que los estafadores están al acecho.

Estos delincuentes suelen utilizar llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos y redes sociales para hacerse pasar por funcionarios del gobierno y obtener información personal o dinero de los beneficiarios.

Durante el ‘modus operandi’ buscan convencer a la víctima de que existe un problema con sus beneficios. Acto seguido, podrían ofrecer un supuesto aumento adelantado o pedirle datos privados para “activar” un pago que, como siempre ha aclarado la SSA, no requiere ningún trámite.

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La SSA recuerda que el anuncio oficial del COLA, que tiene un aumento ya estimado por expertos, se realiza a través de sus canales gubernamentales y que los incrementos aprobados se aplican automáticamente a los pagos de los beneficiarios.

En este sentido, no existe un proceso para inscribirse, pagar una tarifa o proporcionar información bancaria para recibir el ajuste.

¿Cuáles son las estafas del Seguro Social más comunes previo al anuncio del COLA?

1. Falsos anuncios

Una de las estrategias más utilizadas por los estafadores consiste en difundir información falsa sobre el porcentaje del aumento anual antes de que exista un anuncio oficial.

Pueden enviar mensajes por WhatsApp, redes sociales o correo electrónico afirmando que el COLA 2027 ya fue aprobado y que la persona debe ingresar a un enlace, completar un formulario o comunicarse con un supuesto representante para reclamar el dinero.

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En algunos casos, los mensajes prometen un aumento mayor al real o utilizan frases como “última oportunidad”, “beneficio pendiente” o “acción requerida” para generar preocupación y lograr que la víctima actúe rápidamente.

2. Amenazas de perder beneficios

Otra modalidad frecuente es la llamada de un supuesto empleado del Seguro Social que afirma que la cuenta del beneficiario presenta un problema.

Los estafadores pueden asegurar que el próximo aumento será cancelado, que los pagos serán suspendidos o que existe una multa pendiente. Seguidamente, exigen un pago para “resolver” la situación o solicitan información personal para supuestamente verificar la identidad.

La SSA ha aclarado constantemente que sus empleados nunca amenazan con suspender beneficios ni presionan a las personas para realizar pagos inmediatos.

3. Llamadas falsas

Los estafadores también utilizan una técnica conocida como ‘spoofing’, que permite modificar el identificador de llamadas para que aparezca un número que parece pertenecer al gobierno.

Durante estas comunicaciones fraudulentas, los estafadores pueden pedir el número de Seguro Social, información bancaria, contraseñas o códigos de seguridad enviados al teléfono.

¿Cómo reconocer una estafa relacionada con el COLA 2027?

Existen varias señales que pueden ayudar a identificar un intento de fraude. Es vital que las conozcas todas:

La persona (el estefador) asegura conocer un aumento del COLA antes del anuncio oficial

Solicita pagar una tarifa para recibir el aumento

Pide información bancaria o el número completo del Seguro Social

Amenaza con suspender beneficios si no se actúa inmediatamente

Envía enlaces para “confirmar” datos personales

Solicita pagos mediante tarjetas de regalo, criptomonedas o aplicaciones de transferencia

La SSA insiste en que sus comunicaciones oficiales no funcionan bajo presión ni mediante amenazas. Tampoco llama directamente a los beneficiarios, quienes ya deben conocer sus trámites a cumplir y, en caso de dudas, mantiene activo sus canales de comunicación para que el propio usuario llame.

Asimismo, los beneficiarios deben desconfiar de publicaciones en redes sociales que prometan información exclusiva sobre el COLA o supuestos programas especiales para aumentar los pagos.

El Seguro Social en EE.UU. tendrá varios ajustes en 2027 que podrían cambiar cuánto dinero reciben algunos beneficiarios y cuánto pagan ciertos trabajadores.

El aumento por costo de vida, los límites de ingresos para quienes continúan trabajando y el tope salarial sujeto al impuesto del programa estarán entre los principales puntos que conviene revisar antes de que termine 2026.

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