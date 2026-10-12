Medicare 2027: qué hacer si tu plan desaparece y debes cambiar

Las aseguradoras ajustarán sus coberturas en Estados Unidos y algunos beneficiarios podrían perder beneficios médicos

Revisa tu póliza de Medicare antes de llevar a cabo tu registro / Shutterstock

Millones de beneficiarios de Medicare en Estados Unidos deberán revisar sus seguros antes de que termine el año. Para 2027, aproximadamente un millón de afiliados a Medicare Advantage tendrá que buscar una nueva cobertura porque su plan dejará de ofrecerse. Si recibes una carta de tu aseguradora, no la ignores, pues actuar a tiempo puede ayudarte a conservar el acceso a tus médicos y medicamentos.

La reducción de opciones llega justo antes del período de inscripción abierta, que comenzará el 15 de octubre y terminará el 7 de diciembre de 2026. Durante esas semanas, los beneficiarios podrán comparar seguros, cambiar de plan Medicare Advantage o regresar a Medicare Original, según sus necesidades.

Un análisis publicado por MarketWatch señala que el beneficiario promedio tendrá acceso a 35 planes Medicare Advantage en 2027, frente a 39 en 2026. Compañías como UnitedHealthcare, Humana y Aetna están ajustando parte de su oferta en un contexto de mayores costos médicos y cambios en la rentabilidad. La reducción no será igual en todos los condados.

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Aunque los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) prevén una disminución de las primas promedio de Medicare Advantage para 2027, eso no significa que todos los afiliados pagarán menos. Algunos podrían perder el acceso a sus médicos habituales, encontrar cambios en la cobertura de medicamentos o dejar de recibir beneficios dentales, de visión y transporte.

¿Qué debes hacer si tu seguro Medicare Advantage desaparece?

El primer paso es revisar la carta de tu aseguradora. El documento conocido como Annual Notice of Change (ANOC) detalla las modificaciones en los costos, los beneficios y las condiciones de cobertura. Si recibes una notificación de que tu plan dejará de estar disponible en 2027, compara las alternativas antes de elegir otra póliza.

Comprueba que tus médicos y hospitales estén incluidos en la nueva red, que tus medicamentos continúen cubiertos y cuánto tendrás que pagar por deducibles, copagos y recetas. También revisa los límites de gastos y los beneficios adicionales. Un plan con una prima mensual más baja no siempre representa el menor costo para una persona que necesita consultas frecuentes o tratamientos continuos.

Otra opción es regresar a Medicare Original. Sin embargo, debes considerar que este programa no incluye automáticamente la cobertura de medicamentos recetados de la Parte D ni todos los beneficios adicionales que ofrecen algunos planes Medicare Advantage. Antes de cambiar, averigua si necesitas contratar una cobertura complementaria y qué condiciones se aplican a tu situación.

¿Qué pasa si no eliges otro plan antes de enero de 2027?

Si tu plan Medicare Advantage termina y no seleccionas una alternativa, automáticamente pasarás a Medicare Original cuando finalice la cobertura anterior, siempre que sigas siendo elegible. Eso no significa necesariamente quedarte sin seguro médico, pero sí podría modificar la manera en que accedes a ciertos servicios y medicamentos.

Los beneficiarios que pierden su cobertura porque la aseguradora deja de ofrecerla pueden tener derecho a un período especial de inscripción. En determinadas circunstancias, este plazo permite elegir otra cobertura entre el 8 de diciembre y el último día de febrero. Las opciones y fechas exactas dependen de cada caso, por lo que conviene confirmarlas con Medicare antes de tomar una decisión.

Fechas clave para cambiar tu cobertura de Medicare en 2027

El calendario establece tres fechas fundamentales: el 15 de octubre de 2026, cuando comienza la inscripción abierta; el 7 de diciembre de 2026, cuando termina el período regular para modificar la cobertura; y el 1 de enero de 2027, cuando entran en vigor los cambios realizados. Además, quienes ya tengan Medicare Advantage, podrán efectuar determinados cambios entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2027.

Para comparar los planes disponibles según tu código postal, tus necesidades médicas y tus medicamentos, visita Medicare.gov. También puedes llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) para solicitar asistencia en español. Si tu seguro desaparecerá en 2027, revisar las opciones con anticipación te ayudará a tomar una decisión informada y reducir el riesgo de gastos médicos inesperados.

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