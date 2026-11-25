Pistas de hielo, tomar el ferry o cenar en algún restaurante disponible son algunos planes para celebrar Thanksgiving fuera de casa

Algunas pistas de hielo suelen abrir, pese al Thanksgiving Day. Foto: Shutterstock

Si no cuentas con el plan tradicional de una reunión familiar en Thanksgiving, la Ciudad de Nueva York te resuelve con varias actividades que estarán disponibles durante el feriado federal. No tienes por qué quedarte encerrado en casa.

Aunque muchos comercios y espacios culturales cierran durante la jornada festiva, hay lugares turísticos, restaurantes y otras atracciones, incluso tiendas que mantienen sus puertas abiertas. Sin embargo, siempre es conveniente confirmar la disponibilidad, los precios y el traslado.

5 cosas que puedes hacer en Nueva York durante el Thanksgiving

1. Patinar sobre hielo en Bryant Park

Una opción de entretenimiento y que además te permite entrar en ambiente navideño es visitar el ‘Bank of America Winter Village’, instalado en Bryant Park, en Midtown Manhattan. Su pista de patinaje funciona durante la temporada de invierno y permanece abierta también en días festivos, incluyendo Thanksgiving.

La entrada a la pista es gratuita, siempre que lleves tus propios patines y reserves un horario. Si necesitas alquilarlos, los precios publicados para esta temporada oscilan entre $18.72 y $64.48 dólares, dependiendo de la demanda. Las sesiones suelen durar unos 50 minutos.

El recinto tiene horario extendido durante la temporada navideña, con funcionamiento hasta la medianoche entre el 19 de noviembre y el 3 de enero.

2. Tomar el ferry gratuito de Staten Island

Puedes acercarte a la terminal Whitehall y subir al Staten Island Ferry. Este servicio público conecta Manhattan con Staten Island y permite observar el puerto, la Estatua de la Libertad y el perfil de los rascacielos sin pagar boleto. El trayecto dura aproximadamente 25 minutos en cada dirección.

La ventaja es que funciona durante todo el año, incluidos los feriados federales. Sin embargo, para Thanksgiving opera con horario de fin de semana, con salidas cada 30 minutos. Puedes hacer el recorrido de ida y vuelta y disfrutar de las vistas nocturnas.

3. Visitar el Empire State Building

Otra posibilidad es visitar el observatorio del Empire State Building, uno de los edificios más reconocidos de la ciudad. Desde su plataforma del piso 86 se obtiene una vista panorámica de Manhattan y de otros puntos del área metropolitana.

La atracción abre los 365 días del año, incluidos los días festivos, aunque el horario cambia según la temporada. Las entradas generales para el observatorio del piso 86 comienzan en $46 dólares, pero el precio puede variar según la fecha y el horario. El acceso al piso 102 requiere una entrada de mayor costo.

Es recomendable que reserves tu boleto con anticipación, ya que las visitas funcionan con horarios asignados.

4. Caminar por el Puente de Brooklyn y disfrutar DUMBO

Otra alternativa que permite pasar el tiempo es cruzar el Puente de Brooklyn a pie y terminar el recorrido en DUMBO, uno de los barrios más fotografiados de la ciudad.

Desde el puente tendrás vistas del East River y de los edificios de Manhattan. Además, al llegar a Brooklyn puedes continuar hacia Brooklyn Bridge Park, donde hay paseos junto al agua y espacios para contemplar el paisaje urbano iluminado.

Es un plan gratuito, aunque conviene llevar abrigo y calzado cómodo. Si no quieres cruzar todo el puente, también puedes recorrer el parque y disfrutar de las vistas desde sus muelles.

5. Cenar en un restaurante que abra durante el feriado

Algunos restaurantes saben perfectamente que no todos son amantes de la reunión familiar, por lo que ofrecen menús especiales de Thanksgiving. Una opción confirmada es el restaurante ‘The Smith’, en su ubicación de NoMad, que anunció servicio para el 26 de noviembre, entre las 12:00 y 9:00 pm (ET).

Su menú especial de tres platos tiene un precio publicado de $68 dólares por persona e incluye alternativas de entrada, plato principal y postre. Entre las opciones figuran distintas preparaciones de pavo, salmón, costillas de res y risotto de calabaza.

Al igual que para otras actividades y restaurantes, es recomendable consultar la disponibilidad del local y reservar antes de acudir. También debes considerar que los impuestos, las bebidas y especialmente las propinas pueden incrementar la cuenta.

Si vas a estar libre desde temprano en Thanksgiving, puedes combinar dos o tres de las actividades, siempre que sea viable y no termines exhausto o gastando mucho dinero. Y si definitivamente prefieres quedarte en casa, la NFL también ofrecerá algunos partidos que definen la carrera hacia la postemporada.

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