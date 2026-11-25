Globos gigantes, carrozas, bandas de música y espectáculos callejeros forman parte de las celebraciones de Thanksgiving en distintas regiones del país

Hay varios sitios que organizan grandes desfiles / Timothy A. Clary / AFP

Thanksgiving Day es mucho más que una cena con pavo, reuniones familiares y partidos de fútbol americano. Cada año, las calles de distintas ciudades de Estados Unidos se transforman en escenarios de grandes espectáculos que anuncian la llegada de la temporada navideña.

Aunque el desfile de Macy’s en Nueva York concentra buena parte de la atención internacional, no es el único evento que merece un lugar en el calendario. Philadelphia, Detroit, Houston y Chicago también mantienen tradiciones que combinan historia, entretenimiento y orgullo local.

En 2026, Thanksgiving se celebrará el jueves 26 de noviembre y varias de estas ciudades volverán a recibir a miles de espectadores. Para quienes planean viajar durante las fiestas, estos desfiles representan una oportunidad para conocer otra cara de una de las celebraciones más importantes del país.

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Nueva York: Macy’s celebra 100 años de historia

El Macy’s Thanksgiving Day Parade será el gran protagonista de la jornada. En 2026 alcanza su edición número 100, con una producción especial que contempla 100 elementos inflables, carrozas, bandas y actuaciones musicales. El recorrido de aproximadamente 2.5 millas comenzará en el Upper West Side y avanzará hasta Herald Square, en Manhattan. La cita está programada para las 8:30 a.m. ET y podrá seguirse en NBC, Telemundo y Peacock.

Philadelphia: el desfile de Thanksgiving más antiguo

El 6abc Dunkin’ Thanksgiving Day Parade presume una historia que se remonta a 1920 y celebrará su edición número 107. Este jueves comenzará a las 8:30 a.m. ET con actividades previas y recorrerá el centro de la ciudad hasta llegar al Benjamin Franklin Parkway y las inmediaciones del Philadelphia Museum of Art. La entrada para el público es gratuita y la transmisión estará disponible en 6abc. Hay un detalle importante para 2026: debido a las condiciones meteorológicas, los organizadores anunciaron que los globos de helio no volarán, aunque el desfile seguirá adelante.

Detroit: una celebración que cumple un siglo

El America’s Thanksgiving Parade también vivirá una edición histórica. La celebración de 2026 marcará su desfile número 100 y recorrerá Woodward Avenue, una de las arterias más representativas de Detroit. La salida está prevista para las 8:45 a.m. ET, desde la intersección con Kirby Street, y el trayecto de aproximadamente tres millas concluirá en Congress Street. Una de sus principales ventajas para los visitantes es que el acceso a la mayor parte del recorrido es gratuito.

Houston: el espíritu texano toma el centro de la ciudad

En Texas, el H-E-B Thanksgiving Day Parade es una de las grandes citas familiares del calendario festivo. En 2026 celebrará su edición número 77, con carrozas, actuaciones y entretenimiento para públicos de todas las edades. El evento comenzará a las 9:00 a.m. del jueves 26 de noviembre y recorrerá el downtown de Houston. La ciudad destaca que la celebración reúne cada año a cientos de miles de personas, por lo que es una alternativa especialmente atractiva para quienes viven en el sur del país.

Chicago: globos gigantes y música en State Street

El Chicago Thanksgiving Parade celebrará su edición número 92 con una propuesta que combina globos gigantes, bandas de marcha, carrozas, espectáculos y unidades ecuestres. La procesión comenzará a las 7:45 a.m. (ET), una hora antes de lo habitual, en la intersección de Ida B. Wells Drive y State Street, y avanzará hacia Randolph Street, en el corazón del Loop. La entrada es gratuita y la transmisión estará disponible por CBS Chicago, así como en Paramount+ y Pluto TV.

¿Qué desfile de Thanksgiving conviene visitar?

La elección depende del tipo de experiencia que se busque. Nueva York es la opción más espectacular por la dimensión de Macy’s y su aniversario centenario; Philadelphia ofrece un recorrido cargado de historia, mientras que Detroit también tiene el atractivo de cumplir 100 ediciones. Houston destaca por su ambiente multitudinario y Chicago por la posibilidad de disfrutar de un desfile gratuito en pleno centro urbano.

Para quienes planean asistir, hay una recomendaciones generalizadas: llegar con suficiente anticipación, revisar los cierres de calles y consultar las actualizaciones meteorológicas antes de salir. Thanksgiving es una de las jornadas más concurridas del calendario estadounidense y organizar el recorrido con tiempo permitirá disfrutar mejor de estos espectáculos.

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