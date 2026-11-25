El argentino necesita recuperar en Old Trafford la fórmula que impulsó al talento joven de Estados Unidos

Mauricio Pochettino debe replicar lo conseguido con EE.UU. | F. Amorim | AFP

Mauricio Pochettino tiene un desafío enorme en el Manchester United: reconstruir a uno de los clubes más importantes de Inglaterra con recursos limitados y una plantilla que necesita respuestas inmediatas.

Después de comenzar su etapa con Manchester United con una derrota por 4-0 ante Liverpool el pasado fin de semana, el entrenador argentino enfrenta un panorama complicado, especialmente porque el presupuesto para el mercado invernal de enero de 2027 sería inferior a los 50 millones de libras, según reportó el Daily Mail.

Ante ese escenario, la apuesta por los jóvenes puede convertirse en la principal herramienta del técnico para levantar a los Red Devils, tal como hizo durante su reciente etapa al frente de la Selección de Estados Unidos en donde una de sus principales aportaciones, fue el impulso a los jóvenes de la MLS.

La fórmula de Estados Unidos: confianza, competencia y oportunidades

Pochettino no llega a Manchester sin antecedentes. Durante su trabajo con el USMNT demostró que está dispuesto a entregar responsabilidades a futbolistas jóvenes cuando considera que tienen las condiciones para competir.

Su proyecto para iniciar el ciclo rumbo al Mundial de 2030 incluyó una convocatoria con promedio de edad de 22 años y nueve meses. Además, 31 jugadores debutaron con la selección absoluta bajo su dirección.

La apuesta no consistió simplemente en llenar las convocatorias de adolescentes. El argentino buscó integrar a las nuevas promesas con futbolistas experimentados, establecer competencia interna y proteger emocionalmente a quienes comenzaban a recibir atención mediática.

Nombres como Cavan Sullivan, Julian Hall y Mathis Albert representan esa intención. Sullivan, con apenas 16 años, tuvo oportunidades con la selección mayor y consiguió marcar ante México. Hall respondió con goles en sus primeras apariciones, mientras que Albert dio el salto desde el fútbol juvenil hasta competir en escenarios de máxima exigencia europea.

Otro ejemplo fue Alex Freeman. El defensor pasó de abrirse camino en Orlando City a incorporarse al Villarreal y formar parte de la selección estadounidense que disputó el Mundial de 2026. Para Pochettino, desarrollar futbolistas significa ofrecerles herramientas y exigirles que respondan dentro de la cancha.

Mainoo, Yoro y Dorgu: el talento que puede cambiar al United

En Old Trafford existe material para intentar una transformación similar. Kobbie Mainoo puede recuperar protagonismo en el mediocampo, mientras que Leny Yoro tiene condiciones para convertirse en una pieza importante de la defensa. Patrick Dorgu y Amad Diallo también ofrecen alternativas para construir un equipo más dinámico y agresivo.

La cantera añade otras posibilidades, aunque el club necesita resolver primero un problema de confianza. La salida de JJ Gabriel rumbo al Real Madrid y las dudas de Ayden Heaven sobre su futuro reflejan que Manchester United debe convencer a sus promesas de que existe un camino real hacia el primer equipo.

Pochettino tendrá que demostrarlo con decisiones concretas. Dar minutos no será suficiente: deberá acompañar a los jóvenes, corregir errores y evitar que la presión de una temporada complicada termine perjudicando su desarrollo.

Menos fichajes y más trabajo: el reto de reconstruir Old Trafford

El presupuesto inferior a 50 millones de libras obliga a priorizar. Las necesidades del equipo incluyen un defensa central, un lateral izquierdo y un delantero, pero difícilmente podrá resolverlas todas mediante contrataciones costosas. Por eso, aprovechar los recursos internos será tan importante como acertar en el mercado.

Incluso Folarin Balogun aparece como un posible puente entre su experiencia con Estados Unidos y las necesidades ofensivas del United. El atacante del Mónaco conoce el trabajo del argentino y podría convertirse en una alternativa si las condiciones económicas permiten avanzar.

El estilo de Pochettino exige intensidad, presión coordinada y futbolistas capaces de recorrer muchos metros con sentido táctico. Los jóvenes pueden aportar energía, pero necesitan una estructura que evite que el equipo quede partido cuando pierde la pelota.

En Estados Unidos, el entrenador tuvo tiempo para preparar una generación con la mirada puesta en 2030. En Manchester no dispone de ese margen: la prioridad es salir de la zona de descenso y recuperar la identidad competitiva. Su éxito dependerá de convertir la necesidad económica en una oportunidad deportiva y demostrar que Old Trafford todavía puede ser un lugar donde las nuevas figuras encuentren espacio para crecer.

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