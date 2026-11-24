Lluvias torrenciales, inundaciones costeras y fuertes ráfagas de viento podrían provocar retrasos en aeropuertos y complicaciones en las principales carreteras

El mal clima afectaría los viajes por Thanksgiving / Shutterstock

Millones de personas que se preparan para viajar por Thanksgiving 2026 podrían encontrar un panorama complicado en las carreteras y los aeropuertos de Estados Unidos. Dos sistemas de tormentas, uno en la costa oeste y otro en el Atlántico, amenazan con alterar los desplazamientos durante una de las semanas de mayor movilidad del año.

El pronóstico contempla lluvias intensas, inundaciones costeras, fuertes ráfagas de viento e incluso nevadas en algunas regiones. Las condiciones más adversas podrían presentarse entre el martes 24 y el jueves 26 de noviembre, aunque los efectos meteorológicos también podrían extenderse durante el fin de semana, cuando muchos viajeros emprendan el regreso a casa.

Tormenta en la costa este amenaza Nueva York y el corredor de la I-95

El sistema que mantiene en alerta a los meteorólogos comenzará a desarrollarse frente a Florida y avanzará hacia el norte, con posibles afectaciones en Georgia, las Carolinas, Virginia, Maryland, Nueva York y Massachusetts. El Centro de Predicción Meteorológica (WPC), dependiente del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), advierte sobre una tormenta costera que podría intensificarse rápidamente.

Las precipitaciones más importantes se esperan durante el jueves 26 de noviembre, en pleno Thanksgiving. Las Carolinas y la región del Atlántico Medio podrían acumular entre 1 y 4 pulgadas de lluvia, mientras que en el noreste se pronostican entre 1 y 2 pulgadas. Estas condiciones elevarían el riesgo de inundaciones y complicarían los desplazamientos por carretera.

El viento será otro factor de preocupación. Las ráfagas podrían superar las 50 millas por hora en zonas costeras y alcanzar más de 40 millas por hora en áreas interiores. El corredor de la carretera interestatal I-95, especialmente entre Washington D.C., Philadelphia, Nueva York y Boston, podría registrar complicaciones por la combinación de lluvia y fuertes vientos.

En Nueva York, el temporal también amenaza la celebración del centenario del tradicional desfile de Thanksgiving de Macy’s, programado para el jueves por la mañana. Las ráfagas representan un riesgo para los enormes globos que recorren Manhattan, ya que las normas de seguridad establecen límites específicos de viento para permitir que vuelen. Si las condiciones superan esos parámetros, su participación podría verse comprometida.

California también enfrenta inundaciones por tormenta y mareas altas

Mientras la costa este se prepara para lluvias y vientos intensos, California enfrenta otra amenaza meteorológica. Varios sistemas procedentes del océano Pacífico podrían provocar precipitaciones persistentes desde el norte del estado hasta Washington, además de nevadas en las zonas montañosas.

La situación genera especial preocupación en el área de la bahía de San Francisco, donde las llamadas king tides, o mareas excepcionalmente altas, coincidirán con la llegada de la tormenta. El NWS emitió una advertencia de inundación costera para las zonas cercanas a las bahías de San Francisco y San Pablo, vigente hasta la tarde del jueves. El nivel del agua podría alcanzar hasta 2.8 pies por encima de una marea alta normal.

Los aeropuertos de San Francisco y Oakland preparan medidas preventivas ante posibles inundaciones en sus alrededores. Ambas instalaciones han dispuesto barreras, costales de arena y sistemas de bombeo. En Oakland, las autoridades recomiendan utilizar Hegenberger Road y 98th Avenue para llegar a la terminal, debido a que estas vías no están expuestas a las inundaciones provocadas por las mareas.

¿Cuántas personas viajarán por Thanksgiving 2026?

La dimensión del problema se entiende mejor al considerar el volumen de desplazamientos previsto. La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) calcula que 81.5 millones de personas viajarán al menos 50 millas (80 kilómetros) desde sus hogares entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre.

De acuerdo con sus estimaciones, aproximadamente 72.9 millones utilizarán automóviles y cerca de 5.96 millones viajarán en avión. Por ello, cualquier interrupción en los principales corredores carreteros o centros aeroportuarios podría generar retrasos para miles de familias que intentan llegar a tiempo a sus reuniones.

Las complicaciones tampoco terminarían necesariamente el jueves. Los meteorólogos prevén posibles nevadas en algunas zonas de Nueva Inglaterra, los Apalaches y las montañas del oeste durante el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre. Ante este escenario, las autoridades recomiendan consultar el pronóstico de la ruta y el destino antes de salir, revisar el estado de los vuelos directamente con las aerolíneas y evitar conducir por carreteras inundadas. La evolución de ambos sistemas podría modificar los planes tanto de quienes viajen para Thanksgiving como de quienes regresen a casa después del feriado.

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