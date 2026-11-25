La Máquina tiene la oportunidad de equilibrar el historial de cuartos de final frente a los esmeraldas, pero deberá controlar las bandas

Cruz Azul buscará afianzar su camino a semifinales ante León | C. De Souza | AFP

Con el duelo de ida León vs Cruz Azul de este jueves 26 de noviembre, La Máquina inicia su camino en los cuartos de final del Apertura 2026 de Liga MX con una ventaja en la clasificación, pero también con una cuenta pendiente frente al León.

Ambos equipos se han enfrentado tres veces en esta instancia de torneos cortos y los esmeraldas ganaron dos de esas eliminatorias. La Máquina tiene ahora la oportunidad de emparejar el historial y acercarse a las semifinales.

Aunque para conseguirlo necesitará algo más que su poder ofensivo: el equipo de Joel Huiqui deberá contener las transiciones del rival, evitar errores defensivos y sacar provecho de una banca que ha sido una de sus principales fortalezas durante el torneo.

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La serie comenzará en el Estadio León. La vuelta se disputará el domingo 29 en el Estadio Banorte. Cruz Azul terminó segundo con 32 puntos luego de una pelea férrea con América y Chivas por el liderato, mientras que León ocupó la séptima posición con 26. Por ese motivo, un empate en el marcador global favorecería al conjunto celeste.

León tiene ventaja en el historial de Cuartos de Final

Los antecedentes explican por qué este enfrentamiento representa un desafío especial para Cruz Azul. En el Apertura 2012, La Máquina ganó 2-1 el partido de ida, pero León respondió con un contundente 3-0 en Guanajuato para llevarse la serie por 4-2. Dos años después, en el Clausura 2014, los esmeraldas volvieron a dejar fuera a los cementeros.

Aquella eliminatoria terminó 3-3 en el global. Cruz Azul llegó a tener una ventaja de dos goles en el partido de vuelta, pero León reaccionó con anotaciones de Mauro Boselli y Luis Montes. El criterio del gol de visitante terminó favoreciendo al equipo guanajuatense.

La historia cambió en el Clausura 2025. Cruz Azul consiguió imponerse por 5-3 en el marcador global, después de ganar 3-2 en León y 2-1 en la vuelta. Fue una victoria importante para romper una tendencia que había favorecido a los esmeraldas.

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Ahora, el balance está 2-1 a favor de León. Una clasificación celeste no solamente representaría un paso hacia las semifinales: también dejaría igualado el historial entre ambos en esta ronda.

La defensa será la primera prueba para Joel Huiqui

Cruz Azul cuenta con argumentos ofensivos para hacer daño. Terminó la fase regular con 37 goles, la segunda mejor producción del campeonato, y tiene distintas alternativas para encontrar el arco rival. Sin embargo, sus 27 tantos recibidos reflejan una vulnerabilidad que León puede aprovechar.

El equipo de Javier Gandolfi suele utilizar un 4-1-4-1, con amplitud por los costados y movilidad en el mediocampo. Jugadores como Jordi Cortizo e Ismael Díaz pueden generar peligro desde las bandas, mientras Fernando Beltrán y Daniel Arcila buscan conectar con los delanteros Díber Cambindo y José Alfonso Alvarado.

Por eso, Huiqui tendrá que encontrar el equilibrio entre defender y atacar. La línea de cinco que utilizó ante León durante la jornada 15 es una alternativa para proteger los costados, aunque también puede recurrir al 4-2-3-1 para mantener mayor presencia en el mediocampo.

La elección de los laterales será importante: Omar Campos ofrece mayor rigor defensivo, mientras Carlos Rotondi puede aportar profundidad en ataque. También estará bajo observación la portería, donde Kevin Mier y Andrés Gudiño compiten por la titularidad.

La banca puede inclinar una eliminatoria de 180 minutos

Una de las ventajas más interesantes de Cruz Azul está en sus alternativas ofensivas. Los jugadores que ingresaron desde el banquillo marcaron 10 goles durante la fase regular, una cifra superior a los ocho tantos conseguidos por los suplentes de León y América.

Siete de esas anotaciones llegaron durante los primeros 17 minutos posteriores al ingreso de los futbolistas. Es un dato que refleja la capacidad de Huiqui para modificar el partido desde la banca.

José Paradela, Gabriel Fernández, Christian Ebere, Nicolás Ibáñez y Carlos Rotondi son algunas de las opciones que pueden cambiar el ritmo de la eliminatoria. El antecedente más claro ocurrió precisamente ante León, en la Jornada 15: Paradela ingresó y marcó el segundo tanto después de una asistencia de Ibáñez, quien también había entrado de cambio.

La Máquina tiene la ventaja de cerrar la serie en casa y avanzar incluso si el global termina empatado. Pero primero deberá sobrevivir a la presión del Estadio León. Si consigue defender con orden, aprovechar los espacios y repetir la eficacia de sus relevos, tendrá una oportunidad real de equilibrar una rivalidad que históricamente se le ha complicado en cuartos de final.

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