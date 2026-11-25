Sterling admitió conducir de forma peligrosa con su Lamborghini luego de inhalar gas de la risa

Raheem Sterling logró evitar ir a prisión | MARCEL VAN DORST / NURPHOTO VIA AFP

Raheem Sterling volvió a ser noticia, pero esta vez nada tuvo que ver con un gol. El exfutbolista del Manchester City compareció ante el Tribunal de Magistrados de Basingstoke, al sur de Inglaterra, donde la jueza Kirsty Allman le impuso una pena de 12 meses de prisión suspendida por 18 meses. En otras palabras, Sterling quedó a un paso de la cárcel y solo evitará la celda si no vuelve a cometer un delito durante ese periodo.

El caso se remonta al 28 de mayo de 2026. Esa mañana, el inglés manejó su Lamborghini Urus de forma temeraria por las autopistas M25 y M3, además de las vías A327 y Minley Road, hasta estrellarse contra una puerta metálica. Varios testigos alertaron a la policía preocupados por la forma en la que manejaba, y los agentes lo hallaron dentro del auto accidentado con dos bombonas de óxido nitroso sobre su regazo.

En septiembre, Sterling se declaró culpable de tres cargos. Admitió la conducción peligrosa, la posesión de seis tanques de óxido nitroso para su consumo ilegal —sustancia clasificada en el Reino Unido como una droga de clase C— y la negativa a entregar una muestra de sangre a la policía. La sentencia también incluye 100 horas de trabajos comunitarios, la suspensión de su licencia de conducir por dos años y el pago de 187 libras en costas.

¿Qué hizo Raheem Sterling para terminar frente a un juez?

Sterling inhaló el óxido nitroso desde globos mientras conducía por autopista y luego tuvo el accidente. El video de la cámara corporal de un oficial muestra el momento del arresto, a las 9.15 de la mañana, con las bombonas a la vista dentro del vehículo. El policía le pidió que soltara el tanque y el jugador obedeció sin oponer resistencia.

La jueza Allman fue contundente al leer la sentencia. Señaló que Sterling actuó con un “desprecio consciente por la seguridad de los demás usuarios de la vía”, al combinar la velocidad de un superauto con una sustancia que altera los reflejos.

La defensa explicó que el futbolista atravesaba un periodo difícil de su carrera y que consumía el gas como una vía de escape, un elemento que el tribunal tomó en cuenta para suspender la pena de cárcel.

¿Por qué el óxido nitroso es ilegal en Reino Unido?

El óxido nitroso, conocido popularmente como gas de la risa, produce una euforia breve al inhalarlo. En noviembre de 2023, el gobierno británico lo reclasificó como droga de clase C por sus efectos sobre la salud, que incluyen daño neurológico cuando el consumo es recurrente. Poseerlo con fines de intoxicación es un delito que puede llevar a una condena de hasta dos años de prisión.

Sterling admitió la propiedad de las seis bombonas para su inhalación ilegal, un punto clave del caso. La ley británica marca una diferencia clara entre el uso legítimo del gas en contextos médicos o industriales y su consumo recreativo, y el futbolista cayó del lado de lo prohibido.

¿Qué fue de la carrera de Sterling tras el Manchester City?

Es probable que muchos se pregunten cómo cayó tan bajo un jugador que hace unos años era uno de los extremos más temidos de Europa. Sterling brilló en el Manchester City de Pep Guardiola entre 2015 y 2022, donde conquistó cuatro títulos de la Premier League y fue una pieza fija del ataque más dominante del fútbol inglés. Su etapa en el Etihad lo convirtió en figura de la selección de Inglaterra y en uno de los futbolistas mejor pagados de la isla.

La caída en desgracia de Sterling inició en 2022 con su traspaso al Chelsea, un proyecto que nunca le dio el protagonismo que buscaba. Después pasó una temporada en calidad de cedido en el Arsenal, sin lograr consolidarse, y su último equipo fue el Feyenoord de Países Bajos.

A los 31 años, su nombre alejado de los grandes escenarios y ahora manchado por una sentencia judicial deja una pregunta incómoda en el aire sobre si el fútbol le volverá a abrir las puertas.

¿Qué pasará con Raheem Sterling ahora?

Sterling tiene 18 meses por delante para demostrar que no volverá a cometer un delito. Si reincide, la pena de 12 meses de cárcel se activará de inmediato y la escapatoria judicial desaparecerá. También deberá cumplir las 100 horas de trabajo comunitario y permanecerá sin licencia de conducir hasta 2028.

En el plano deportivo, el futuro se ve opaco. Ningún club de primer nivel ha mostrado interés público en ficharlo, y una condena de este tipo suele cerrar contratos y patrocinios. El que fuera niño prodigio del Queens Park Rangers, figura del Liverpool y estrella de Guardiola enfrenta ahora su temporada más larga fuera de las canchas, con una alerta judicial que le recuerda que un solo paso en falso lo metería entre rejas.

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