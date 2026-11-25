La NFL llega a Thanksgiving con divisiones en disputa, aspirantes bajo presión y duelos clave que pueden modificar las probabilidades de clasificación a la postemporada

Grandes duelos tendremos este jueves y viernes en la NFL / Claro Sports

La NFL tendrá una semana de Thanksgiving cargada de emociones. Entre el miércoles 25 y el viernes 27 de noviembre, cinco partidos pondrán a prueba las aspiraciones de varios equipos que buscan un lugar en los playoffs de la temporada 2026. No se trata únicamente de celebrar una de las tradiciones más esperadas del fútbol americano, ya que para algunas franquicias, ganar puede representar un impulso decisivo y perder podría complicar seriamente su futuro.

Green Bay Packers, Los Angeles Rams, Chicago Bears, Detroit Lions, Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs, Buffalo Bills, Denver Broncos y Pittsburgh Steelers protagonizan una cartelera con implicaciones diferentes. Mientras algunos buscan tomar el control de sus divisiones, otros necesitan sumar victorias para mantenerse en la pelea por un boleto a la postemporada.

Packers vs Rams: Micah Parsons regresa en un duelo con sabor a playoffs

El primer enfrentamiento de Thanksgiving 2026 tendrá como protagonistas a Green Bay Packers y Los Angeles Rams, dos equipos que necesitan una victoria para fortalecer sus aspiraciones en la Conferencia Nacional (NFC). Green Bay tiene actualmente un 39% de probabilidades de clasificar a playoffs, pero ese porcentaje podría aumentar al 60% si consigue el triunfo. Una derrota reduciría sus opciones al 24%. Los Rams, por su parte, pasarían del 41% al 55% con una victoria.

La atención estará puesta en el regreso de Micah Parsons, quien debutará esta temporada con los Packers. Su presencia podría marcar diferencias ante una línea ofensiva que ha tenido dificultades para proteger al quarterback. Green Bay ocupa el último lugar de la NFL en pass block win rate, con apenas un 31%. Sin embargo, Los Angeles también enfrenta problemas importantes, ya que Puka Nacua estará fuera durante el resto de la temporada o una parte considerable de ella, mientras Davante Adams permanece en la lista de lesionados. Kyren Williams y Blake Corum tendrán mayor responsabilidad ofensiva. Aunque Matt LaFleur tiene un registro de 5-0 frente a Sean McVay, el FPI de ESPN concede a los Rams un 67.2% de probabilidades de victoria.

Dónde ver Packers vs. Rams en Estados Unidos

Fecha: miércoles 25 de noviembre

miércoles 25 de noviembre Hora: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 5:00 p.m. PT

8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 5:00 p.m. PT Transmisión: Netflix y NFL+. No tendrá emisión en televisión abierta

Bears vs Lions: el ganador tomará el control de la NFC Norte

Chicago Bears y Detroit Lions protagonizarán uno de los enfrentamientos más atractivos del jueves. Ambos llegan con cinco o más victorias consecutivas: Chicago suma cinco y Detroit seis. Es la primera vez que dos equipos con rachas de al menos cinco triunfos se enfrentan en Thanksgiving. Además, el resultado tendrá consecuencias directas en la NFC Norte, ya que el ganador quedará como líder en solitario de la división.

Detroit tiene un ataque que produce 28.8 puntos por partido, el quinto mejor de la liga. Una de sus principales armas será Jahmyr Gibbs, quien tendrá enfrente a una defensa de Chicago que ocupa el puesto 25 en yardas terrestres permitidas por acarreo. Los Bears, dirigidos por Ben Johnson, intentarán romper la racha de cuatro victorias consecutivas de Dan Campbell ante Chicago. Johnson todavía no ha podido vencer a su antiguo equipo. El FPI favorece ligeramente a Detroit, con un 55.3% de probabilidades de ganar, aunque la buena dinámica de Chicago anticipa un encuentro muy competido.

MÁS INFORMACIÓN: McCaffrey busca alcanzar el récord de touchdowns de Jerry Rice

Dónde ver Bears vs Lions en Estados Unidos

Fecha: jueves 26 de noviembre

jueves 26 de noviembre Hora: 1:00 p.m. ET / 12:00 p.m. CT / 10:00 a.m. PT

1:00 p.m. ET / 12:00 p.m. CT / 10:00 a.m. PT Transmisión: CBS

Eagles vs Cowboys: Dallas busca aprovechar una oportunidad para reaccionar

El clásico entre Philadelphia Eagles y Dallas Cowboys tendrá un ingrediente especial: las aspiraciones de ambos equipos atraviesan momentos muy distintos. Philadelphia llega con marca de 3-7, mientras Dallas registra 5-6 y todavía tiene posibilidades de alcanzar la postemporada. De acuerdo con NFL.com, los Cowboys tienen un 21% de probabilidades de clasificar, cifra que podría subir al 24% con una victoria y caer al 8% si pierden. El margen de error es mínimo.

Dallas viene de vencer 51-30 a los Tennessee Titans y Dak Prescott atraviesa un buen momento, con dos partidos consecutivos de más de 300 yardas y cinco touchdowns. Además, los Cowboys intentarán prolongar una racha particular: han ganado sus últimos cuatro encuentros de Thanksgiving. Philadelphia tendrá a Joe Milton III como quarterback, después de que el exjugador de Dallas consiguiera su primera apertura victoriosa frente a Pittsburgh. Su defensiva también llega con argumentos, pues acumula 11 capturas en los últimos dos partidos. Sin embargo, las lesiones de los cornerbacks Mitchell y Jones representan una preocupación. El FPI otorga a Dallas un contundente 82.9% de posibilidades de ganar.

Dónde ver Eagles vs. Cowboys en Estados Unidos

Fecha: jueves 26 de noviembre

jueves 26 de noviembre Hora: 4:30 p.m. ET / 3:30 p.m. CT / 1:30 p.m. PT

4:30 p.m. ET / 3:30 p.m. CT / 1:30 p.m. PT Transmisión: Fox

Chiefs vs Bills: Mahomes y Allen protagonizan un choque decisivo en la AFC

Kansas City Chiefs y Buffalo Bills cerrarán la jornada del jueves con uno de los duelos de mayor atractivo de la temporada. La rivalidad entre Patrick Mahomes y Josh Allen vuelve a escena con mucho más que prestigio en juego. Buffalo tiene un 53% de probabilidades de conseguir el único descanso de primera ronda (bye) de la AFC, porcentaje que subiría al 69% con una victoria. Kansas City necesita consolidarse en la cima de la AFC Oeste; un triunfo elevaría sus opciones de ganar la división del 44% al 55%.

La serie entre Allen y Mahomes está igualada 5-5. El quarterback de Buffalo domina los enfrentamientos de temporada regular, con cinco victorias en seis partidos, pero todavía no ha podido vencer a Mahomes en playoffs. Los Bills llegan con una racha de 43 series defensivas consecutivas sin permitir un touchdown, aunque Allen deberá cuidar el balón después de lanzar nueve intercepciones, cinco de ellas en sus últimos cuatro encuentros. Kansas City cuenta con una defensa que es segunda en puntos permitidos y un Mahomes que viene de dos partidos consecutivos con más de 300 yardas. El FPI apenas concede a Buffalo un 53.1% de probabilidades de victoria, una señal de lo equilibrado que se presenta el choque.

Dónde ver Chiefs vs. Bills en Estados Unidos

Fecha: jueves 26 de noviembre

jueves 26 de noviembre Hora: 8:20 p.m. ET / 7:20 p.m. CT / 5:20 p.m. PT

8:20 p.m. ET / 7:20 p.m. CT / 5:20 p.m. PT Transmisión: NBC, Peacock y NFL+

Broncos vs Steelers: Denver defiende su liderato ante un Pittsburgh presionado

Thanksgiving tendrá un partido adicional el viernes con Denver Broncos y Pittsburgh Steelers. Denver llega con marca de 8-2 y seis victorias consecutivas, una dinámica que le permite liderar la AFC Oeste por desempate sobre Kansas City. Los Broncos tienen un 56% de probabilidades de quedarse con la división. Pittsburgh, con registro de 6-4, afronta un compromiso importante para sostener sus opciones de clasificación, pues una victoria elevaría sus probabilidades de playoffs del 62% al 77%, mientras una derrota las reduciría al 54%.

Los Steelers acumulan dos derrotas consecutivas y preparan un cambio importante en la posición de quarterback. Mason Rudolph sería el encargado de iniciar el encuentro en lugar de Aaron Rodgers. Además, DK Metcalf estará disponible después de que la NFL decidiera no suspenderlo. Pittsburgh necesita aprovechar las debilidades de Denver en defensa terrestre y en tercera oportunidad, pero su limitada profundidad de receptores puede convertirse en un problema. Los Broncos buscarán imponer su ritmo y prolongar una racha que los ha convertido en uno de los equipos más sólidos de la AFC.

Dónde ver Broncos vs. Steelers en Estados Unidos

Fecha: viernes 27 de noviembre

viernes 27 de noviembre Hora: 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT

3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT Transmisión: Prime Video

Te puede interesar: