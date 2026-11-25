Ganó títulos con Pumas, América y Monterrey como futbolista y ahora busca consolidarse en el fútbol europeo

Efraín Juárez presume títulos con América y Monterrey como jugador | Claro Sports

El Monterrey vs América de los cuartos de final de la Liga MX nos da pauta para recordar la historia de Efraín Juárez, ex entrenador de Pumas y quien construyó una carrera que conecta distintas generaciones y escenarios del fútbol.

Como jugador levantó trofeos con Pumas, América y Monterrey; después pasó de ser auxiliar técnico en Europa a conquistar dos títulos con Atlético Nacional de Colombia.

Ahora, el entrenador mexicano vive una nueva etapa en el Viejo Continente al frente del ETO Győr de Hungría. Su recorrido no solo habla de una transición exitosa de la cancha al banquillo: también muestra cómo su capacidad para detectar talento y trabajar individualmente con los futbolistas le ha permitido ganar reconocimiento fuera de México.

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De campeón con América y Monterrey a una carrera internacional

Antes de convertirse en entrenador, Juárez fue un defensor que conoció el fútbol de alto nivel desde muy joven. Efraín Juárez formó parte de la Selección Mexicana que conquistó el Mundial sub 17 de Perú 2005, una generación en la que también destacaron Carlos Vela, Giovani dos Santos y Héctor Moreno. Más adelante disputó el Mundial de Sudáfrica 2010 y ganó dos Copas Oro, en 2009 y 2011.

En el fútbol de clubes también dejó su nombre en el palmarés de instituciones importantes. Con Pumas consiguió el Clausura 2009 y, después de jugar en Escocia y España, regresó a México para incorporarse al América. Con las Águilas ganó el Clausura 2013, mientras que su siguiente etapa en Rayados de Monterrey terminó con otro festejo: la Copa MX del Apertura 2017.

Su trayectoria como futbolista incluyó además un título de Copa de Escocia con el Celtic. No fue una carrera lineal ni estuvo exenta de cambios de equipo, pero le permitió conocer distintas culturas futbolísticas antes de iniciar una segunda vida profesional.

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El descubrimiento de Igor Thiago mostró su capacidad como entrenador

Tras retirarse, Juárez comenzó a construir su camino desde los cuerpos técnicos. Trabajó en New York City FC y posteriormente acompañó a Ronny Deila en Bélgica, primero en el Standard de Lieja y después en el Club Brujas.

En esa etapa asumió responsabilidades de análisis y captación de jugadores. Una de sus decisiones más relevantes fue recomendar la contratación del brasileño Igor Thiago, a quien observó personalmente cuando jugaba en Bulgaria. Juárez identificó cualidades físicas que podían convertirlo en un delantero importante, pero también detectó aspectos técnicos que necesitaban trabajo.

El resultado fue notable: Thiago anotó 29 goles y repartió seis asistencias en 55 partidos durante la campaña 2023-24. Su rendimiento ayudó al equipo a conquistar la liga belga y abrió la puerta de su fichaje por el Brentford. El propio brasileño reconoció públicamente que Juárez fue una figura importante en su desarrollo.

Hungría, el siguiente capítulo para el técnico mexicano

Su primera experiencia como entrenador principal llegó en Atlético Nacional. En 2024 consiguió un doblete al ganar la Copa Colombia y la liga, una presentación que lo colocó entre los técnicos mexicanos con mayor proyección internacional.

Después llegó a Pumas, equipo al que condujo hasta la final del Clausura 2026. Aunque no pudo levantar el campeonato, el subcampeonato confirmó su capacidad para competir en la Liga MX y dirigir un proyecto con aspiraciones importantes.

En el verano de 2026 tomó una decisión que volvió a llevarlo fuera de México: aceptó dirigir al ETO Győr, de Hungría. El reto consiste en trasladar a Europa el éxito que ya consiguió en Colombia y consolidar una identidad de juego en una liga distinta.

Juárez todavía tiene camino por recorrer, pero su historia ya reúne títulos en México, Escocia y Colombia, además de experiencias en distintos vestidores europeos. Su siguiente objetivo es demostrar que también puede dejar huella como entrenador en el fútbol del Viejo Continente.

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