Según datos de FlightAware, durante la mañana del miércoles se contabilizaban 31 vuelos cancelados y más de 1,100 retrasados en Estados Unidos

Un vuelo retrasado en Thanksgiving exige tener paciencia. Foto: Shutterstock

Durante la víspera de Thanksgiving, miles de pasajeros intentan llegar a tiempo para reunirse con los familiares, pero el 2026 no es la excepción con una problemática común: aeropuertos abarrotados, retrasos en la operaciones y condiciones climáticas que amenazan con alterar los itinerarios.

Para este miércoles 25 de noviembre, considerado uno de los días de mayor movimiento de la semana festiva, ya se reportaron cientos de cancelaciones y más de 1,000 vuelos retrasados en Estados Unidos.

La situación preocupa especialmente a quienes tienen conexiones o deben recorrer largas distancias para reunirse con sus seres queridos, en una semana en la que también se combinan las ajetreadas compras de Black Friday.

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) calculó en un reporte que 81.5 millones de personas viajarán al menos 50 millas desde sus hogares, entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre.

Más de 1,100 vuelos retrasados y decenas de cancelaciones

Según datos del servicio de seguimiento FlightAware, citados por Associated Press (AP), durante la mañana del miércoles se contabilizaban 31 vuelos cancelados y más de 1,100 retrasados en Estados Unidos. Cabe aclarar que las cifras corresponden a un corte de la jornada, por lo que pueden cambiar a medida que avanzan las operaciones.

En este sentido, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) trabaja en la revisión de los casos de aproximadamente 17.6 millones de pasajeros entre el martes 24 de noviembre y el lunes 30. En el Aeropuerto Internacional de Miami, algunas esperas alcanzaron los 81 minutos, mientras que en Newark y Portland rondaron los 40 minutos, reportó CNN.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago también registró complicaciones el martes y tuvo que aplicar una breve suspensión de operaciones por una falla en sus equipos, lo que ocasionó retrasos incluso después de que se levantara la restricción.

Las condiciones del tiempo también amenazan los viajes de Thanksgiving

El clima es uno de los principales factores detrás de las dificultades previstas para esta semana. La Administración Federal de Aviación (FAA) advirtió en un comunicado oficial que diferentes sistemas meteorológicos podrían afectar los vuelos en varias regiones del país.

Para las primeras horas del miércoles, las lluvias intensas amenazaban las operaciones en Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Alabama, Mississippi y Tennessee. Y entre los aeropuertos que podían experimentar retrasos relacionados con el tiempo estaban los de Atlanta, Charlotte, Orlando y Miami.

En el centro del país, Missouri e Illinois también enfrentaban condiciones invernales, con advertencias de tormenta y pronósticos de hasta nueve pulgadas de nieve en el área de St. Louis.

Pero la situación podría complicarse durante el jueves 26 de noviembre día de Thanksgiving. De acuerdo con un reporte de The Weather Channel, una tormenta que avanzará por la costa este llevará lluvias fuertes y ráfagas de viento al Atlántico medio y al noreste, con posibles demoras en los principales aeropuertos de Nueva York, Boston y Filadelfia.

En la costa oeste, Washington y Oregón también tendrán lluvias y nevadas en zonas montañosas. Y las previsiones del tiempo contemplan posibles complicaciones adicionales en San Francisco y Seattle.

¿Qué hacer si se retrasa tu vuelo o se cancela?

Ante este escenario, lo que podría ser catastrófico para muchos, la FAA recomienda consultar constantemente el estado del vuelo con la aerolínea, llegar con anticipación al aeropuerto y revisar las condiciones operativas en su página oficial.

Asimismo, el Departamento de Transporte de Estados Unidos sugiere que estás al tanto de tus derechos como pasajero. En este sentido, establece que, si una aerolínea cancela un vuelo y el viajero decide no aceptar una alternativa, tiene derecho a recibir un reembolso por el boleto, independientemente del motivo de la cancelación.

En los itinerarios nacionales, un cambio que retrase la llegada al destino original tres horas o más puede considerarse significativo para efectos del reembolso. Con los vuelos internacionales, ese umbral se amplía a seis horas.

Finalmente, es fundamental que te mantengas en contacto con tus familiares para que conozcan tu situación en Thanksgiving. Para la mayoría, llegar a tiempo para la cena es una prioridad, y en algunos casos iniciar el viaje por carretera podría ser una opción que se puede activar de inmediato. Sin embargo, esto también depende del tráfico vehicular y las condiciones climatológicas.

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