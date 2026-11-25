La Copa Oro 2027 se convertirá en la gran eliminatoria que definirá a los seis equipos Concacaf que clasificarán

La Copa América contará con un sistema de clasificación | CHARLY TRIBALLEAU / AFP

La Copa América 2028 ya tiene casa. La Conmebol y la Concacaf confirmaron que la edición número 49 del torneo de selecciones más antiguo del mundo se jugará en Estados Unidos del 9 de junio al 9 de julio de 2028. Será la segunda vez consecutiva que el país norteamericano recibe el certamen después de la edición de 2024 y la tercera en su historia si se suma la versión especial del Centenario disputada en 2016.

El formato repite la fórmula de 2024 con 16 selecciones y una mezcla que promete duelos de alto nivel entre las dos confederaciones del continente. Los 10 equipos de la Conmebol ya tienen su lugar asegurado por derecho propio, mientras que los 6 cupos restantes saldrán de la Concacaf, la zona de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

La gran novedad está en el camino que deberán recorrer los equipos de la Concacaf para llegar al torneo. Olvida las invitaciones al gusto y el ránking FIFA como comodín. En 2028 nadie entrará por la puerta de atrás y cada plaza se ganará en la cancha, un giro que cambia por completo la lógica de las ediciones anteriores.

¿Qué equipos jugarán la Copa América 2028?

La lista sudamericana ya está completa y no admite sorpresas. Argentina, la campeona vigente, encabeza un grupo que incluye a Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Bolivia y Venezuela. Los 10 miembros de la Conmebol tienen el boleto garantizado porque la federación no organiza una eliminatoria previa para definir a sus representantes.

El otro lado del cuadro todavía es un misterio. Los 6 equipos de la Concacaf no tienen nombre todavía y ninguno hereda el lugar por su participación en 2024. Selecciones como México, Estados Unidos, Canadá, Jamaica, Panamá y Costa Rica tendrán que sudar la camiseta de nuevo si quieren repetir presencia en el torneo.

Esto significa que la atención de la región se moverá primero a la Copa Oro de 2027, el escenario donde se resolverán las plazas restantes. Los aficionados conocerán al elenco completo de la Copa América casi un año antes de su inicio, una ventaja para los organizadores y para las propias selecciones en su planificación.

¿Cómo se clasificarán los equipos de Concacaf?

Aquí llega el cambio más importante de esta edición. La clasificación de los 6 invitados dependerá del mérito deportivo en la Copa Oro 2027, que se jugará del 17 de junio al 11 de julio de 2027. Quien rinda bien en ese torneo obtendrá la visa para la Copa América, y quien se quede corto verá el certamen por televisión.

Este modelo deja atrás el mecanismo de 2024, cuando la Nations League de Concacaf entregó los primeros cupos y un repechaje final repartió los dos últimos. Tampoco habrá espacio para el criterio de invitación directa que en otras épocas abrió la puerta a equipos de Asia o a selecciones elegidas por su peso comercial. El rendimiento dentro del campo decidirá todo.

La Copa Oro 2027 tomará un papel central gracias a esta decisión. El torneo estrenará además un formato de 16 selecciones en dos grupos de ocho, así que se convierte de hecho en una eliminatoria disfrazada de campeonato continental. Cada jornada tendrá el peso de una definición y ningún equipo podrá administrar esfuerzos.

La Copa Oro 2027 cobra más importancia

La repartición es sencilla de entender. 10 cupos pertenecen a la Conmebol por sus miembros plenos y 6 cupos corresponden a la Concacaf vía la Copa Oro. Nada más. No hay sorteos de cortesía ni plazas reservadas para potencias de otras regiones, así que el torneo se mantiene como una cita estrictamente americana.

Las ciudades sede, los estadios y el calendario completo de partidos se anunciarán próximamente a través de los canales oficiales de la Conmebol y la Concacaf. La experiencia de 2024, con 14 estadios repartidos por todo el país, da una pista del tamaño de la operación que viene. Ojo con tu agenda de verano, porque la Copa América 2028 promete ocupar un mes entero de conversación futbolera.

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