Inter Miami visita al Columbus Crew con la obligación de ganar. Conoce el horario y dónde ver el juego 2 en Estados Unidos

Inter Miami debe sacar el triunfo ante Columbus | ELSA | Getty Images vía AFP

Inter Miami enfrenta un partido decisivo ante Columbus Crew en la primera ronda de los Playoffs de la MLS 2026. Lionel Messi y el conjunto de Florida visitarán Ohio este viernes 27 de noviembre para disputar el juego 2.

Se trata de una cita en la que solamente les sirve la victoria para mantenerse con vida en la competencia ya que el formato de competencia de la MLS en esta ronda es al mejor de tres partidos.

Después de perder 3-0 en el Nu Stadium, el equipo dirigido por Cristian González necesita ganar en el ScottsMiracle-Gro Field, ya sea durante los 90 minutos o en una tanda de penales, para empatar la serie y llevarla a un tercer encuentro. Una nueva derrota significaría el final de su temporada.

El compromiso también representa una oportunidad para que Messi y sus compañeros demuestren que pueden responder en un escenario adverso. El argentino llega después de una campaña individual extraordinaria en la que ha conseguido récords inéditos en la MLS, pero ahora el objetivo colectivo es mucho más urgente: evitar una eliminación temprana y conservar la posibilidad de defender el título de la MLS Cup.

Columbus Crew vs Inter Miami: horario del juego 2 en Estados Unidos

El encuentro se disputará en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio, estadio donde el Crew ha conseguido convertir sus partidos recientes en una fortaleza. El silbatazo inicial está programado para las 8:00 p.m., tiempo del Este, y estos son los horarios para las principales zonas de Estados Unidos:

Hora del Este (EST): 8:00 p.m.

8:00 p.m. Hora del Centro (CST): 7:00 p.m.

7:00 p.m. Hora del Pacífico (PST): 5:00 p.m.

La serie corresponde a la primera ronda de los playoffs y se disputa al mejor de tres partidos. Esto significa que no importa la diferencia de goles acumulada: cada victoria cuenta como un triunfo en la eliminatoria. Si Inter Miami gana, el enfrentamiento quedará empatado 1-1 y será necesario disputar un tercer partido en Florida.

Ese encuentro definitivo está programado para el miércoles 2 de diciembre, a las 7:30 p.m. EST, en el Nu Stadium. En cambio, si Columbus vuelve a imponerse, avanzará a las semifinales de la Conferencia Este y terminará con las aspiraciones del campeón vigente.

Dónde ver Columbus Crew vs Inter Miami en vivo por TV y streaming

Los aficionados que quieran seguir a Messi en Estados Unidos tendrán varias alternativas para ver el partido. La transmisión principal estará disponible mediante Apple TV, con opciones de narración en inglés y español incluidas en la suscripción estándar.

También habrá cobertura por televisión: FS1 transmitirá el encuentro en inglés y FOX Deportes ofrecerá la señal en español. Otra alternativa de streaming será FOX One, mientras que los usuarios de Xfinity y DIRECTV podrán consultar el acceso integrado a los partidos de la MLS mediante sus respectivos servicios.

Messi y Miami, ante una reacción que no puede esperar

El 3-0 sufrido en el primer partido dejó al Inter Miami en una situación límite. Columbus aprovechó un penal convertido por Gonzalo Tapia al minuto 9 y la expulsión de Gonzalo Luján en la primera mitad. Con un hombre más, el Crew encontró espacios y amplió la ventaja en el complemento con goles de Taha Habroune y el propio Tapia.

Para el juego 2, González tendrá que reorganizar su defensa. Luján está suspendido y existen dudas sobre la disponibilidad de Sergio Reguilón y David Ayala, quienes no pudieron participar en el primer encuentro por problemas físicos.

La tarea tampoco será sencilla frente a un Columbus que llega en gran momento y ha ganado sus últimos cuatro partidos como local. Sin embargo, Miami terminó la temporada regular como el mejor visitante de la MLS, con 10 triunfos fuera de casa.

Ese antecedente alimenta la esperanza de una reacción. Messi necesita que su equipo recupere la contundencia y reduzca los errores que lo condenaron en Florida. En Ohio no hay espacio para especular: Inter Miami debe ganar para seguir soñando con otro título.

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