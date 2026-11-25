Las reglas de la MLS, los cupos de jugador franquicia y la reestructuración del plantel para 2027 marcaron el futuro del delantero mexicano

‘Chucky’ debe volver a San Diego FC / Edwin So / NURPHOTO VIA AFP

La etapa de Hirving ‘Chucky’ Lozano con LA Galaxy llegó a su fin por una decisión que, según la directiva, tuvo poco que ver con el dinero. El equipo angelino decidió no ejercer la opción de compra del delantero mexicano, pese a que su precio era atractivo, porque necesita mayor flexibilidad para reorganizar su plantilla de cara a los próximos cambios de la Major League Soccer (MLS).

Will Kuntz, gerente general del Galaxy, explicó que la prioridad del club es administrar mejor sus recursos deportivos y los cupos de jugador franquicia (Designated Player). El directivo fue contundente al señalar que la determinación no respondió a motivos económicos, sino a las posibilidades que ofrecen las reglas de la liga para construir un equipo competitivo en las siguientes temporadas.

De hecho, Kuntz reconoció que, bajo las condiciones de cualquier otra competición, probablemente habrían conservado al atacante mexicano. También destacó que el precio establecido en la opción de compra era muy favorable. Sin embargo, las particularidades del sistema de contratación de la MLS terminaron pesando más que el atractivo de mantener a un futbolista de su experiencia.

El panorama de la liga también influyó. El directivo anticipó transformaciones importantes durante los próximos 12 a 18 meses, entre ellas la transición hacia un calendario alineado con el fútbol internacional y las modificaciones derivadas del nuevo convenio colectivo con el sindicato de jugadores. En ese escenario, liberar una plaza de jugador franquicia representa una oportunidad para que LA Galaxy tenga más alternativas en el mercado.

El rendimiento y las lesiones de Chucky Lozano

Pero las razones administrativas no fueron las únicas. El rendimiento de Lozano tampoco terminó de convencer durante su paso por el conjunto angelino. Sus números estuvieron lejos de convertirlo en una pieza determinante del equipo.

Las lesiones también complicaron su adaptación. El mexicano sufrió problemas en los isquiotibiales que lo dejaron fuera de cinco partidos y limitaron su continuidad. A esto se sumó su elevado salario, pues su compensación garantizada para 2026 alcanzó los 9.3 millones de dólares, una de las cifras más altas de la MLS, aunque San Diego FC absorbía buena parte de ese compromiso económico.

La decisión llegó en medio de una reestructuración más amplia. LA Galaxy no consiguió clasificarse a los playoffs y optó por no ejercer las opciones contractuales de Lozano ni de otros nueve futbolistas. La intención es renovar el plantel para 2027 y aprovechar las posibilidades que ofrecen los movimientos reglamentarios que se avecinan en el futbol estadounidense.

¿Cuál será el futuro de Chucky Lozano en la MLS?

El mexicano regresará a San Diego FC, equipo con el que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2028. Su salida del club había comenzado a tomar forma desde octubre de 2025, cuando tuvo un desencuentro con el entrenador Mikey Varas después de ser sustituido durante un partido ante Houston. Aquella situación deterioró la relación entre ambos y terminó abriendo la puerta a su préstamo.

Por ahora, el futuro del ‘Chucky’ permanece abierto. San Diego FC ya fue informado de que LA Galaxy no ejecutará la opción de compra, por lo que Lozano deberá definir si regresa al equipo con el que tiene contrato, busca una nueva cesión o explora una oportunidad fuera de la MLS.

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