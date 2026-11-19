El receptor de raíces colombianas destacó en Miami y ahora busca aprovechar su oportunidad junto a Cam Ward en el fútbol americano profesional

El padre de Restrepo es colombiano / por Johnnie Izquierdo / Getty Images via AFP

Xavier Restrepo comienza a escribir un nuevo capítulo en su carrera dentro de la NFL. El receptor abierto de ascendencia colombiana consiguió dar un paso importante con los Tennessee Titans, pues lo han incorporado oficialmente a su plantilla activa de 53 jugadores, un movimiento que puede cambiar su panorama profesional y que también despierta el interés de los aficionados latinos de la NFL que ya siguen de cerca la carrera de Fernando Mendoza.

Su ascenso llegó después de su actuación frente a los Jacksonville Jaguars, partido en el que registró tres recepciones para 31 yardas. Aunque no se trata de su debut en la liga, sí representa una oportunidad para conseguir mayor continuidad y demostrar que tiene las condiciones necesarias para ganarse un lugar en la ofensiva de Tennessee.

¿Quién es Xavier Restrepo y por qué tiene raíces colombianas?

Restrepo tiene 24 años; nació el 12 de abril de 2002 en Statesville, Carolina del Norte, y creció en Coconut Creek, Florida. Su vínculo con Colombia proviene de su familia paterna: su padre nació en Bogotá y su abuela es originaria de Medellín. Esa herencia es motivo de orgullo para el jugador, quien ha expresado públicamente su deseo de representar dignamente sus raíces.

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“Llevo mi herencia colombiana con mucho orgullo y seguiré trabajando duro para hacerlos sentir orgullosos”, indicó el receptor cuando fue cuestionado sobre sus orígenes.

De estrella de Miami Hurricanes a la oportunidad con Tennessee

Antes de llegar al fútbol profesional, Restrepo construyó una destacada trayectoria con los Miami Hurricanes, equipo universitario con el que disputó 51 encuentros entre 2020 y 2024. Sus números hablan de su impacto, ya que acumuló 200 recepciones, 2,844 yardas y 21 touchdowns, estadísticas que lo colocaron entre los receptores destacados del programa.

Su rendimiento también le permitió obtener reconocimientos importantes, como formar parte del primer equipo All-America en 2024 y del primer equipo de la conferencia ACC en 2023 y 2024. Durante esa etapa compartió ofensiva con Cam Ward, actual quarterback de los Tennessee Titans, una conexión que podría favorecer su adaptación y entendimiento dentro del equipo.

Sin embargo, su camino hacia la NFL no estuvo exento de dificultades. Ninguna franquicia lo seleccionó en el Draft de 2025, por lo que Tennessee decidió contratarlo como agente libre novato. Durante buena parte de su primera campaña permaneció en el equipo de prácticas y únicamente disputó dos partidos, en los que consiguió tres recepciones para 41 yardas.

Las cualidades que pueden ayudarlo a destacar en la NFL

Una de las principales fortalezas de Restrepo es su técnica para correr rutas y encontrar espacios entre los defensores. Su capacidad para cambiar de dirección, modificar el ritmo de sus movimientos y anticipar las coberturas le permite generar oportunidades de recepción, especialmente cuando juega como receptor de slot, una posición que lo coloca en la zona interior del campo.

A diferencia de otros receptores que sobresalen por su velocidad en trayectos largos, el colombiano-estadounidense basa buena parte de su juego en la agilidad, la precisión y la lectura de las defensas. También destaca por sus manos, su concentración para atrapar pases en espacios reducidos y su disposición para recibir contacto. A esto se suma su participación en los bloqueos, una característica que aporta valor cuando Tennessee apuesta por el juego terrestre.

No obstante, su consolidación también dependerá de cómo responda ante las exigencias físicas de la NFL. Su estatura, cercana a 1.78 metros, y las dudas sobre su velocidad punta pueden limitar sus posibilidades como receptor exterior. Algunos análisis de su etapa universitaria también señalaron problemas de regularidad en determinadas recepciones, aspectos que deberá mejorar frente a defensores de mayor nivel.

¿Qué significa su ascenso para los Tennessee Titans?

La oportunidad de llegar al roster principal se presentó después de la lesión de Wan’Dale Robinson, que puso fin a su temporada. Restrepo había sido convocado temporalmente desde el equipo de prácticas para enfrentar a Jacksonville, pero su rendimiento le permitió dar el siguiente paso. El entrenador Robert Saleh, quien suplió a Brian Callahan, destacó su actitud y desempeño, además de mostrar interés en darle más participación.

El propio jugador entiende que todavía tiene trabajo por delante. Su incorporación a los 53 jugadores no garantiza la titularidad ni un lugar permanente en la rotación, pero sí le ofrece una plataforma para competir por más oportunidades. Con Cam Ward como quarterback, Restrepo buscará aprovechar su conocimiento previo de la ofensiva y convertir sus condiciones técnicas en resultados dentro del campo.

El reto de Xavier Restrepo apenas comienza, pues después de abrirse paso como agente libre y superar su etapa en el equipo de prácticas, ahora tiene la oportunidad de demostrar que puede convertirse en una pieza útil para los Tennessee Titans y construir una carrera duradera en la NFL.

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