Inter Miami inicia la defensa de su corona ante un Columbus que encontró la fórmula para reducir el impacto ofensivo de las Garzas

Lionel Messi se enfrenta a Columbus Crew en playoffs | Giorgio VIERA | AFP

Columbus Crew se ha convertido en uno de los rivales más incómodos para Lionel Messi e Inter Miami en la MLS. Mientras se disputa la ronda de Wild Card Games que define a los últimos invitados a los playoffs, es momento de repasar esta rivalidad entre las Garzas y el Crew.

Aunque el historial general favorece al conjunto de Florida, los enfrentamientos más recientes muestran una tendencia que enciende las alertas: el equipo de Ohio consiguió frenar buena parte del poder ofensivo de las Garzas y terminó invicto frente a ellas durante la temporada 2026.

Ahora, ambos vuelven a encontrarse en la Primera Ronda de los Playoffs, una serie al mejor de tres partidos en la que el talento del argentino tendrá que superar un desafío colectivo que ya ha demostrado su eficacia.

El primer capítulo se jugará este sábado 21 de noviembre en el Nu Stadium. Inter Miami llega como segundo sembrado de la Conferencia Este y campeón defensor, en busca de una hazaña que ningún equipo ha logrado en 14 años, el bicampeonato.

Mientras Columbus ocupa el séptimo puesto. La diferencia en nombres y posiciones puede colocar a las Garzas como favoritas, pero el funcionamiento del Crew obliga a mirar más allá de la tabla.

La estructura de Columbus, el principal obstáculo para Messi

El problema para Inter Miami no es únicamente la calidad de los futbolistas de Columbus, sino la manera en que el equipo se organiza para competir. El Crew desarrolló una identidad basada en la circulación de balón, los movimientos coordinados y la presión inmediata después de perder la posesión.

Esa propuesta se mantiene bajo la dirección interina de Laurent Courtois, quien recuperó varios de los mecanismos que hicieron reconocible al equipo. Columbus puede defender con líneas compactas, cerrar los espacios interiores y cambiar su distribución cuando recupera el balón. Así evita que el rival encuentre pases cómodos y obliga a sus mediocampistas a correr hacia su propia portería.

Es precisamente ahí donde puede incomodar a Messi. El argentino necesita recibir cerca del área, encontrar socios y tener tiempo para decidir. Cuando el Crew consigue reducir esos espacios, Inter Miami pierde fluidez y depende más de las acciones individuales de su capitán.

La fragilidad defensiva de Miami también representa una oportunidad para Columbus. Las Garzas recibieron 59 goles en 34 partidos de temporada regular, una cifra elevada entre los equipos que consiguieron clasificarse a la postemporada.

Los antecedentes recientes explican por qué Miami debe estar alerta

En cinco partidos de temporada regular de la MLS con Messi en el campo, Inter Miami registra tres victorias, un empate y una derrota ante Columbus. El capitán argentino suma cinco goles y dos asistencias primarias en esos encuentros.

El resultado más contundente fue el 5-1 conseguido por Miami en mayo de 2025, cuando Messi marcó dos veces y participó directamente en varias jugadas de gol. Sin embargo, ese partido no representa necesariamente lo que ocurre cada vez que se enfrentan: incluso en aquella derrota, Columbus mantuvo una elevada precisión de pase y controló buena parte de la posesión.

Los duelos de 2026 ofrecen una señal más preocupante para el equipo de Florida. En agosto empataron 2-2, mientras que en septiembre Columbus se impuso 2-1, el gol de Miami fue obra de Messi de tiro libre. El resto del ataque de Miami tuvo pocas oportunidades: apenas cinco remates y entre 0.34 y 0.37 goles esperados.

Messi tiene la respuesta, pero necesita un equipo a su altura

Inter Miami cuenta con argumentos para cambiar la historia reciente. Messi cerró la fase regular con 26 goles y 17 asistencias, mientras el equipo registró 80 tantos, la ofensiva más productiva de la competición.

Sin embargo, Columbus también llega en un momento favorable: ganó ocho de sus últimos nueve partidos y encontró soluciones ofensivas con sus incorporaciones de verano. Su capacidad para competir sin depender de una sola figura será importante en una eliminatoria que puede extenderse hasta tres encuentros.

La clave para las Garzas estará en proteger mejor su defensa y evitar que Messi quede aislado frente a un bloque compacto. Si consigue recibir con libertad y conectar con sus compañeros, Miami tendrá posibilidades de imponer su jerarquía.

Columbus ya demostró que puede incomodarlo. Ahora tendrá que repetirlo en el escenario más exigente: los Playoffs de la MLS.

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