El beneficio se llama ‘Purchase Protection’ y está incluido en algunas tarjetas de crédito, protegiendo tus compras ante daños accidentes y robos

En recomendable comprar en Black Friday con tarjeta de crédito. Foto: Shutterstock

Cuando hagas tus compras de Black Friday, procura pagar con tarjeta de crédito, ya que este método no solo te permite disputar cobros ante cualquier estafa, sino que algunos bancos le incluyen el llamado ‘Purchase Protection’.

Este beneficio funciona como una especie de seguro para un producto que llega dañado, se rompe accidentalmente o es robado pocos días después de la compra. En este tipo de casos te ayuda a recuperar el dinero, cubrir la reparación o sustitutir el artículo, siempre que esté contemplado en las condiciones.

Sin embargo, también debes considerar los límites, los períodos de protección y las exclusiones, que dependen del banco emisor y del tipo de tarjeta de crédito.

Pero en líneas generales siempre es recomendable usar tarjetas de crédito, también para aprovechar los programas de recompensas, el llamado cashback y los puntos.

¿Cómo funciona la protección de tus compras en Black Friday con una TDC?

Por ejemplo, si compras una laptop o tablet durante Black Friday y se cae al suelo accidentalmente una semana después, podrías presentar una reclamación para solicitar que cubran su reparación o sustitución, siempre que el incidente cumpla los requisitos del beneficio.

La protección también puede aplicarse a otros artículos, como teléfonos, cámaras, televisores, electrodomésticos y determinados accesorios. En algunos casos, el ‘purchase protection’ contempla productos adquiridos como regalos.

Pero aquí es donde hay una variante: la garantía extendida (extended warranty), que es un beneficio diferente al ‘purchase protection’. Mientras uno cubre determinados incidentes durante un período limitado después de la compra, la garantía extendida prolonga la cobertura del fabricante frente a fallas o defectos elegibles cuando termina la garantía original.

El beneficio tampoco debe confundirse con la protección de devoluciones, que puede ayudar cuando una tienda se niega a aceptar un artículo que el consumidor intenta devolver, aunque no esté dañado.

En una temporada repleta de compras y ofertas, ya sea con Black Friday o Cyber Monday, este tipo de cobertura se vuelve más provechosa, aunque no es del agrado para los clientes tener que aplicarla.

Tarjetas de crédito que ofrecen ‘purchase protection’ en EE.UU.

Entre las tarjetas que incluyen este beneficio se encuentran varias opciones de Chase y American Express. Estas son algunas de las condiciones publicadas por sus emisores:

1. Chase Freedom Flex y Chase Freedom Unlimited

Ambas tarjetas ofrecen cobertura durante 120 días desde la fecha de compra frente a daños accidentales o robos. El límite es de hasta $500 dólares por artículo y $50,000 dólares por cuenta.

También incluyen protección de garantía extendida para determinadas compras elegibles, que puede añadir un año a la garantía original del fabricante.

2. Chase Sapphire Preferred

Esta tarjeta también contempla ‘purchase protection’ durante 120 días, con un máximo de $500 dólares por artículo y un límite anual de $50,000 dólares por cuenta.

3. Chase Sapphire Reserve

Es una de las opciones con límites de protección más elevados. Ofrece cobertura durante 120 días frente a daños accidentales o robos, hasta $10,000 dólares por artículo y un máximo de $50,000 dólares por cuenta.

4. American Express Blue Cash Everyday y Blue Cash Preferred

Estas tarjetas ofrecen protección durante 90 días desde la compra, con un límite de hasta $1,000 dólares por artículo y $50,000 dólares por cuenta durante cada año calendario.

5. The Platinum Card y American Express Gold

Ambas incluyen ‘purchase protection’ durante 90 días para artículos elegibles que sufran daños accidentales o sean robados. El límite puede alcanzar $10,000 dólares por compra y $50,000 dólares por cuenta durante el año calendario.

Las condiciones de cada tarjeta de crédito corresponden a los beneficios publicados por los emisores y pueden variar según la versión del plástico y el contrato vigente con la entidad bancaria.

Y una aclaratoria importante: el hecho de ser Black Friday o Cyber Monday no amplía los plazos ni aumenta los límites de cobertura. La protección funciona bajo las mismas condiciones que durante cualquier otra época del año, a menos que el emisor anuncie algún beneficio especial.

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