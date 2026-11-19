El jardinero mexicano busca un contrato millonario tras destacar con Seattle. Conoce las condiciones económicas, deportivas y de draft que definirían su futuro en Nueva York

Tres cosas separan a Arozarena de Yankees / Steph Chambers / Getty Images via AFP

El mercado de agencia libre de la MLB comienza a tomar temperatura y los New York Yankees podrían protagonizar uno de los movimientos más llamativos del invierno. El nombre de Randy Arozarena aparece entre las opciones que analiza la organización de El Bronx, interesada en reforzar su ofensiva de cara a la temporada 2027 de MLB.

De acuerdo con reportes del periodista Jon Heyman, los Yankees aprovecharon las recientes reuniones de gerentes generales para realizar acercamientos y conocer la situación contractual del jardinero mexicano. Sin embargo, hasta ahora no existe un acuerdo ni una oferta formal confirmada.

Arozarena, quien recientemente recibio su primer Bate de Plata, llega a la agencia libre después de su etapa con los Seattle Mariners, donde volvió a demostrar por qué es uno de los peloteros más completos de las Grandes Ligas. En 2026 consiguió su sexta temporada consecutiva con al menos 20 cuadrangulares y 20 bases robadas. Además, lideró la Liga Americana en carreras anotadas y terminó octavo en las votaciones para el premio al Jugador Más Valioso (MVP).

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¿Qué tendría que pasar para que Randy Arozarena firme con los Yankees?

El primer obstáculo sería económico. El jardinero buscaría un contrato multianual superior a los 100 millones de dólares. Entre las proyecciones que circulan figura un posible acuerdo de seis temporadas y 150 millones de dólares.

La segunda condición tiene que ver con las consecuencias de contratar a un jugador que rechazó una oferta calificada. Seattle le extendió a Arozarena una propuesta de un año por 23.15 millones de dólares para 2027, pero el pelotero decidió no aceptarla para explorar el mercado. Por esa razón, cualquier equipo que lo contrate deberá asumir una compensación bajo las reglas de MLB.

En el caso de los Yankees, la penalización sería especialmente relevante. Debido a su condición de contribuyentes del impuesto al lujo, Nueva York tendría que desprenderse de sus selecciones segunda y quinta más altas del Draft de 2027, además de perder un millón de dólares de su fondo para contrataciones internacionales. Este costo se sumaría al salario que acuerde con el mexicano.

Otro aspecto que deberá resolver la directiva es su rol dentro del equipo. Arozarena es un bateador derecho con poder, velocidad y capacidad para generar carreras, características que ayudarían a equilibrar una alineación encabezada por Aaron Judge. También compartiría protagonismo en unos jardines donde aparecen nombres como Cody Bellinger y el prospecto Spencer Jones, por lo que el cuerpo técnico tendría que definir la distribución de posiciones y turnos.

¿Los Yankees necesitan negociar con Seattle?

No. Una de las ventajas para Nueva York es que no necesita llegar a un intercambio con los Mariners para incorporar a Arozarena. Al convertirse en agente libre después de rechazar la oferta calificada, el jardinero puede negociar directamente con cualquier franquicia. La compensación correspondiente se aplica mediante el sistema de selecciones del Draft, no mediante la entrega de jugadores a Seattle.

Sin embargo, la competencia podría complicar el panorama. Los Baltimore Orioles también aparecen entre las organizaciones interesadas en el mexicano, de acuerdo con los reportes sobre el mercado. La posibilidad de que un rival directo de la División Este de la Liga Americana consiga sus servicios añade presión a las decisiones de los Yankees.

Para la franquicia neoyorquina, la operación también representa una cuestión de prioridades. El bullpen y la tercera base figuran entre las necesidades que debe atender la gerencia, por lo que invertir una cantidad considerable en Arozarena implicaría distribuir cuidadosamente los recursos disponibles. La pregunta no es solamente cuánto cuesta el jardinero, sino cuánto puede aportar frente a otras urgencias del roster.

Por ahora, el posible fichaje de Randy Arozarena por los New York Yankees permanece en el terreno de las especulaciones respaldadas por acercamientos reportados. El interés existe, pero todavía faltan negociaciones económicas, una decisión sobre la compensación del Draft y una solución deportiva para integrarlo a la alineación. Si ambas partes encuentran un punto de acuerdo, el mexicano podría convertirse en una de las nuevas figuras de El Bronx para 2027.

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