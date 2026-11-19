El Tri juvenil inicia su camino en el Mundial sub 17 de Qatar 2026. Consulta los horarios por zona y las opciones para verlo en vivo

Kimbrough es de los mexicanos a seguir en el Mundial sub 17 | Claro Sports

La Selección Mexicana sub 17 debuta ante Rumania en el Mundial de Qatar 2026 este sábado 21 de noviembre, en un partido correspondiente a la fase de grupos que podrá seguirse en Estados Unidos a través de FOX Soccer Plus, FOX One y Fubo.

El encuentro está programado para las 10:30 de la mañana, tiempo del Este, por lo que los aficionados mexicanos que viven en territorio estadounidense tendrán que ajustar el despertador, especialmente en la costa del Pacífico.

El estreno representa la primera oportunidad del equipo nacional para comenzar con el pie derecho su participación en una competencia que reúne a las principales promesas del fútbol internacional. Con cuatro jugadores provenientes de la cantera de la MLS, el cuadro mexicano buscará repetir las glorias del 2005 y 2011 en las que alzó el título de la categoría.

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Este torneo arranca sin la presencia de la selección de Estados Unidos que se retiró del certamen por motivos de seguridad, dejando su lugar a los jóvenes de la selección de República Dominicana quienes fueron elegidos por FIFA para ocupar el sitio del Team USA.

¿A qué hora juega México sub 17 contra Rumania? Horarios para Estados Unidos

El partido entre México y Rumania se disputará el sábado 21 de noviembre a las 10:30 AM ET. Debido a las diferencias horarias entre las regiones de Estados Unidos, el inicio será más temprano para quienes viven en la zona occidental del país.

Estos son los horarios para seguir el debut del Tricolor:

Hora del Este (ET): 10:30 AM.

10:30 AM. Hora del Centro (CT): 9:30 AM.

9:30 AM. Hora del Pacífico (PT): 7:30 AM.

El encuentro forma parte de la actividad del Grupo K y se jugará en la Aspire Zone de Qatar, sede de los partidos de esta edición del Mundial Sub-17.

Dónde ver México vs. Rumania sub 17 en vivo en Estados Unidos

Los aficionados que quieran ver el primer partido de México tendrán opciones tanto en televisión como en plataformas digitales. Para quienes prefieren el streaming, las opciones anunciadas son:

FOX One: plataforma digital de FOX.

plataforma digital de FOX. Fubo: servicio de televisión por internet que incluye FOX Soccer Plus en su oferta, según el paquete contratado.

servicio de televisión por internet que incluye FOX Soccer Plus en su oferta, según el paquete contratado. FOX Sports: consulta la disponibilidad del partido en sus servicios digitales y la autenticación requerida por tu proveedor de televisión.

Es importante revisar la programación y el paquete contratado antes del inicio, ya que la disponibilidad de cada señal puede variar según el servicio y la ubicación. La transmisión también puede requerir una suscripción activa.

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El primer examen del Tri juvenil en Qatar 2026

Más allá de los horarios y las opciones para seguir el partido, el debut ante Rumania representa una prueba importante para las aspiraciones mexicanas. Los torneos juveniles suelen exigir adaptación rápida: los equipos tienen poco margen para corregir errores y cada resultado puede influir en el panorama de clasificación.

México necesita comenzar con una actuación que le permita ganar confianza y afrontar con mejores condiciones los siguientes compromisos del grupo. Rumania, por su parte, será el primer obstáculo en una competencia en la que las diferencias entre selecciones pueden ser mínimas.

Para los aficionados mexicanos en Estados Unidos, la cita será temprano, pero habrá varias alternativas para acompañar al equipo. El sábado 21 de noviembre, a las 10:30 AM ET, el Tricolor pondrá en marcha su aventura mundialista frente a Rumania. La primera tarea será convertir la expectativa en un buen resultado.

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