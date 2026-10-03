Día de Muertos 2026 en Estados Unidos: las 3 ciudades donde la celebración alcanza “el más allá”

El Día de Muertos tiene una fecha en el calendario, pero en algunas ciudades de Estados Unidos ocupa mucho más que el 1 y 2 de noviembre.

Altares, procesiones, desfiles, arte, música en Estados Unidos |. Claro Sports

En 2026, Los Angeles tendrá celebraciones simultáneas en distintos espacios de la ciudad; San Antonio llevará la tradición al River Walk, a sus plazas y a un festival de tres días; y Chicago convertirá cuatro décadas de exposiciones de Día de Muertos en una celebración que une arte, comunidad y memoria.

No se trata de establecer cuál ciudad tiene “el mejor” Día de Muertos. Son tres maneras diferentes de vivir una misma tradición.

Y las tres tienen algo en común: cuando llega octubre, el Día de Muertos deja de ser una fecha aislada y comienza a ocupar el espacio público.

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Los Angeles: una ciudad convertida en ruta de Día de Muertos

Si hay una ciudad en la que el Día de Muertos puede vivirse durante varios días y en distintos escenarios, es Los Angeles. La programación oficial de 2026 reúne actividades en espacios culturales, parques, barrios y uno de los cementerios más conocidos de la ciudad.

En Gloria Molina Grand Park, en el centro de Los Ángeles, habrá una instalación pública de ofrendas del 24 de octubre al 2 de noviembre. La entrada es gratuita y los altares estarán creados por artistas y organizaciones locales.

El programa de apertura, el 24 de octubre, incluye mariachi, danza folclórica y actividades artísticas. La instalación podrá visitarse diariamente durante esos diez días.

Pero el mismo 24 de octubre ocurrirá otra celebración de enormes dimensiones.

Hollywood Forever realizará su 27ª celebración anual de Día de los Muertos, de 12 del mediodía a la medianoche, en el histórico cementerio de Santa Monica Boulevard.

El festival contará con altares, actuaciones musicales y experiencias culturales dentro del propio cementerio. La ciudad lo identifica como una de las celebraciones de Día de Muertos de mayor tamaño del sur de California.

La diferencia entre ambos espacios explica buena parte de lo que ocurre en Los Ángeles. En Grand Park, el visitante encuentra una instalación pública de larga duración. En Hollywood Forever, la celebración se desarrolla dentro de un cementerio y concentra en una sola jornada música, arte, altares y actividades culturales.

Y todavía falta un tercer escenario fundamental. En Olvera Street, la celebración está programada del 25 de octubre al 2 de noviembre. El programa incluye un novenario que comienza cada noche a las 7 p.m., con una procesión acompañada de una ceremonia indígena de bendición, altares, exhibiciones y entretenimiento.

Los altares comunitarios estarán instalados del 28 de octubre al 2 de noviembre.

Es una celebración particularmente significativa porque Olvera Street forma parte del núcleo histórico de Los Ángeles.

A esa agenda se suma LA Plaza de Cultura y Artes, que tendrá su Día de Muertos Family Day el 25 de octubre, de 12 a 4 p.m., con danzas tradicionales de Oaxaca, música, talleres y una ofrenda comunitaria. El programa es gratuito con registro previo y el acceso estará sujeto a la capacidad del recinto.

Por eso Los Angeles tiene un rasgo difícil de encontrar en una sola ciudad: no hay que esperar al 1 o 2 de noviembre para comenzar a vivir el Día de Muertos, ni quedarse en un solo lugar para experimentarlo.

La celebración aparece en diferentes espacios y con diferentes lenguajes: arte público, cementerio, procesiones, música, danza, talleres y ofrendas.

San Antonio: cuando el Día de Muertos toma el río

San Antonio tiene una característica que ninguna agenda puede resumir simplemente como “un festival”. Aquí el Día de Muertos se integra al paisaje del centro de la ciudad.

Desde el 2 de octubre hasta el 2 de noviembre, el Día de los Muertos Tradition Trail llevará alebrijes, calaveras y ofrendas a distintos puntos del River Walk y sus alrededores.

Hay calaveras de gran tamaño instaladas en varios puntos del paseo y un recorrido especial por el río que permite observar las instalaciones desde el agua.

El recorrido especial Río de la Vida Tradition Trail Tour dura entre 45 y 50 minutos y está programado los martes y domingos, del 4 de octubre al 1 de noviembre, a las 7:30 p.m.

Pero la gran concentración llegará el 23 de octubre. Ese día se realizará la octava edición del Day of the Dead River Parade, con embarcaciones iluminadas que recorrerán el río mientras presentan música, artistas y elementos visuales relacionados con la celebración.

Y ese desfile es solamente una parte del programa. En Hemisfair se celebrará Muertos Fest, del 23 al 25 de octubre.

El festival será gratuito y tendrá:

más de 80 altares ;

; dos procesiones;

talleres;

música y actuaciones;

un mercado de artistas y creadores;

actividades familiares.

La organización reporta más de 135,000 visitantes y presenta Muertos Fest como uno de los festivales de Día de Muertos de mayor tamaño en Estados Unidos. Esa cifra corresponde al dato proporcionado por los organizadores.

Los horarios de 2026 son los siguientes:

Viernes 23 de octubre: 5 p.m. a 11 p.m.

5 p.m. a 11 p.m. Sábado 24 de octubre: 10 a.m. a 11 p.m.

10 a.m. a 11 p.m. Domingo 25 de octubre: 12 p.m. a 9 p.m.

El viernes habrá además un horario de acceso con menor intensidad sonora y menor afluencia, de 5 a 7 p.m., diseñado para una experiencia sensorialmente más accesible.

Las procesiones principales están programadas para el sábado 24 a las 7 p.m. y el domingo 25 a las 3 p.m.

La combinación es lo que hace diferente a San Antonio. Durante prácticamente todo octubre y hasta el 2 de noviembre hay instalaciones en el River Walk. Después llegan el desfile de embarcaciones y un festival de tres días con más de 80 altares y dos procesiones.

En otras palabras, en San Antonio el visitante puede recorrer el Día de Muertos antes de llegar a la celebración principal.

Chicago: 40 años convirtiendo la memoria en arte

Chicago ofrece una experiencia distinta. El National Museum of Mexican Art celebrará en 2026 los 40 años de su exposición anual de Día de Muertos con Where Memory Lives: 40 Years of Día de Muertos.

La exposición estará abierta del 25 de septiembre al 29 de noviembre en la galería principal.

El museo utilizará piezas de su colección permanente para recorrer la evolución de las celebraciones de Día de Muertos y, al mismo tiempo, la propia historia de la institución como espacio dedicado a preservar y presentar arte y cultura mexicana.

La muestra reúne obras de numerosos artistas y también incorpora instalaciones y ofrendas. En el patio del museo habrá una instalación realizada por jóvenes artistas de Yollocalli Arts Reach, además de una ofrenda comunitaria en la que los visitantes podrán dejar una nota, dibujo o recuerdo para honrar a una persona fallecida.

Y el 24 de octubre la celebración saldrá del espacio de exhibición. Ese día, de 3 a 8 p.m., se realizará Día de Muertos Xicágo 2026 en Harrison Park.

Será gratuito y abierto al público, con ofrendas creadas por integrantes de la comunidad, música, presentaciones, actividades artísticas y una ofrenda iluminada proyectada sobre el exterior del museo.

Incluso existe la posibilidad de participar directamente. Quienes quieran crear una ofrenda en Harrison Park o incorporar la fotografía de un ser querido a la ofrenda iluminada tienen como fecha límite el 15 de octubre a las 12 p.m. para enviar su solicitud.

Mientras Los Ángeles multiplica los escenarios y San Antonio convierte el centro de la ciudad en un recorrido de Día de Muertos, Chicago pone en primer plano la memoria como objeto artístico y la continuidad de una tradición cultural dentro de una institución que lleva cuatro décadas documentándola.

Tres ciudades, tres maneras de llegar al “más allá”

Las tres ciudades cuentan historias diferentes.

En Los Ángeles, el Día de Muertos se extiende por distintos espacios de una enorme área metropolitana. Grand Park, Hollywood Forever, Olvera Street y LA Plaza ofrecen experiencias distintas que se suceden durante varios días.

En San Antonio, la celebración ocupa el espacio público de una manera particularmente visible: el River Walk se convierte en una ruta de instalaciones, las embarcaciones forman un desfile nocturno y Hemisfair concentra un festival de tres días.

En Chicago, la dimensión es distinta: cuatro décadas de exposiciones en el National Museum of Mexican Art permiten mirar el Día de Muertos como una historia de arte, comunidad y memoria mexicana en Estados Unidos.

Por eso estas tres ciudades permiten entender algo que va más allá de una agenda de Halloween o de un festival de octubre. El Día de Muertos tiene fechas precisas, pero su presencia en Estados Unidos puede durar semanas. Tiene altares, pero también museos. Tiene procesiones, pero también instalaciones de arte. Tiene música y comida, pero también espacios dedicados a recordar a quienes ya no están.

Y en 2026, Los Ángeles, San Antonio y Chicago ofrecen tres maneras diferentes de acercarse a esa tradición. Las celebraciones del “más allá” comienzan mucho antes del 1 de noviembre.

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