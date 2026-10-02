Sin homenajes eternos: la normativa FIFA que impide retirar el 7 de CR7 y el 10 de Messi en sus selecciones

Cristiano Ronaldo dejó libre el 7 de Portugal y Rafael Leao lo ocupará por una norma que limita el retiro de dorsales.

CR7 jugando con Portugal / Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / via AFP

En muchos deportes existe la posibilidad de retirar para siempre el número de una camiseta como homenaje a una gran figura. En el fútbol la situación es diferente. Las selecciones nacionales no pueden retirar de forma permanente un dorsal en las competiciones oficiales, porque deben cumplir las normas de inscripción y numeración establecidas por los torneos internacionales.

Si bien la FIFA no cuenta con una prohibición redactada de forma expresa contra el retiro de camisetas. La imposibilidad surge del artículo 29.1 del Reglamento de la Copa Mundial, que solo permite asignar a los jugadores los dorsales del 1 al 26. Por tanto, como las selecciones deben presentar una lista numerada para la competición, no pueden eliminar de manera permanente un número incluido en ese rango.

Esa regla explica por qué Portugal entregó el número 7 a Rafael Leao después de la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración del equipo. El mismo escenario se presentará con Argentina cuando Lionel Messi concrete su retiro internacional. La camiseta número 10 podrá recibir homenajes y quedar sin uso en determinados partidos amistosos, pero la selección tendrá que asignarla otra vez cuando participe en una competición oficial que exija una numeración completa.

¿Polémica por el nuevo dueño de la camiseta 7 en Portugal?

Portugal registró a Rafael Leao con el dorsal 7 para sus próximos partidos de la Nations League, luego de que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración. Leao había utilizado el número 17 en convocatorias anteriores, pero pasó a ocupar la camiseta más reconocida del equipo ante la ausencia de su propietario habitual.

La decisión provocó reacciones porque Cristiano Ronaldo convirtió el 7 en una marca de su carrera con Portugal. Con ese número ganó la Eurocopa de 2016 y la Liga de Naciones de 2019, además de establecer el récord de goles de la selección. Para muchos aficionados, la camiseta representa una etapa completa de la historia del fútbol portugués.

Sin embargo, la federación no presentó el cambio como una sucesión oficial. Leao utilizó el 7 porque la normativa de la competición exige que los jugadores inscritos tengan un dorsal asignado. Por tanto no está cerrada la posibilidad de volver a ver a Cristiano vistiendo la 7 de Portugal en un futuro.

¿Por qué los clubes si pueden retirar camisetas?

Algo que hay que tener claro es que una selección no puede retirar permanentemente un dorsal dentro de las competiciones oficiales. La FIFA, la UEFA y las confederaciones continentales establecen reglas para la inscripción de los jugadores y la numeración de las camisetas.

En los torneos internacionales, las selecciones deben presentar plantillas con dorsales determinados. En las fases finales, por ejemplo, los jugadores inscritos deben utilizar números dentro del rango permitido por el reglamento. Por esa razón, una selección nacional como Portugal y Argentina no pueden reservar indefinidamente el 7 de Cristiano Ronaldo ni el 10 de Messi.

La situación cambia en los clubes. Un equipo puede retirar una camiseta como reconocimiento a una leyenda y decidir que ningún futbolista vuelva a utilizar ese número. La institución controla su propia numeración y puede convertir el dorsal en parte de su patrimonio histórico. Un ejemplo de ello es el Napoli que en el año 2000 decidió retirar el dorsal 10 en honor a Diego Armando Maradona, tanto en competiciones locales o internacionales.

Las selecciones no funcionan de la misma manera. Hay que recordar que no cuentan una plantilla permanente y renuevan sus convocatorias en cada fecha internacional. Además, deben adaptar sus listas a las condiciones de cada torneo. Un dorsal que queda libre por ausencia, lesión o retiro pasa a estar disponible para otro jugador.

En un partido amistoso puede existir mayor margen para un homenaje. Una federación puede evitar el uso de un número si el formato y la autoridad del encuentro lo permiten. Esa decisión no modifica la obligación de asignar el dorsal en una competición oficial.

¿Qué ocurrirá con el 10 de Messi?

Argentina tendrá que volver a utilizar el número 10 cuando Messi deje la selección y el equipo dispute un torneo oficial. La camiseta podría permanecer sin dueño en un amistoso especial, pero no podrá retirarse de manera definitiva dentro de los campeonatos internacionales.

La camiseta que Messi utiliza desde 2009 se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de Argentina. Aun así, su valor histórico no modifica las exigencias de la organización. Los reglamentos obligan a registrar a los futbolistas con dorsales válidos y a completar la numeración de la plantilla.

El caso de Messi no será una excepción. La selección podrá escoger al próximo dueño del 10 según sus criterios deportivos, aunque el jugador tendrá que cargar con una comparación inevitable. El dorsal conservará el legado de Messi, pero seguirá disponible para el futbolista que integre la convocatoria tal y como ocurrió en su caso con el propio Maradona.

Te puede interesar: