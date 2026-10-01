Dodgers inician la defensa del bicampeonato: Braves o Phillies será su primer obstáculo

Dodgers abre su ruta de postemporada el sábado y espera rival entre Atlanta y Philadelphia para perseguir un tercer anillo seguido

Dodgers espera conocer su rival | LACHLAN CUNNINGHAM / GETTY IMAGES VIA AFP

Los Angeles Dodgers iniciarán este sábado 3 de octubre la defensa de su bicampeonato de Serie Mundial con una incógnita que se resolverá este jueves. Atlanta Braves y Philadelphia Phillies disputarán el tercer y definitivo juego de la Serie de Wild Card de la Liga Nacional, con el boleto a la Serie Divisional y el viaje a Dodger Stadium en juego.

El equipo de Dave Roberts cerró la temporada regular con marca de 100-62 y aseguró el segundo sembrado de la Liga Nacional. Ese lugar le dio descanso durante la primera ronda, aunque también aplazó la definición de un rival que conoce muy bien por lo ocurrido durante los seis meses de campaña.

Los números marcan una diferencia clara. Los Dodgers ganaron la serie anual ante Philadelphia con récord de 4-2, mientras Atlanta se impuso 5-1 y dejó al descubierto varios varios asuntos pendientes del bicampeón. El duelo del sábado abrirá una Serie Divisional al mejor de cinco juegos, con Los Ángeles como local en los dos primeros partidos.

¿Cuándo juegan Dodgers vs Braves o Phillies en la Serie Divisional?

Los Dodgers abrirán la Serie Divisional de la Liga Nacional el sábado 3 de octubre en Dodger Stadium. El rival saldrá del juego decisivo entre Braves y Phillies, que se disputa este jueves en Atlanta tras una Wild Card que llegó al tercer juego.

Los Ángeles tendrá una ventaja importante en el calendario. Sus peloteros recibieron varios días de pausa, mientras el ganador de la Wild Card llegará a California después de una serie corta y exigente. El descanso sirve para ordenar la rotación, recuperar piezas y preparar el plan de juego específico de Dave Roberts.

El primer juego de la serie está programado para las 4:00 p.m. del Este. Los Dodgers cuentan con ventaja de localía en los primeros dos encuentros y también recibirían el quinto juego, en caso de ser necesario si la serie se alarga.

¿Cómo quedó la serie entre Dodgers y Phillies en 2026?

Los Dodgers dominaron a Philadelphia con cuatro victorias en seis juegos y una diferencia de carreras de +11. La rivalidad tuvo dos series de tres partidos, una en Los Ángeles a finales de mayo y otra en Philadelphia durante julio.

En Dodger Stadium, Los Ángeles ganó la serie por 2-1. Abrió con triunfo de 4-2 el 29 de mayo, cayó 4-3 al día siguiente y cerró con una victoria amplia de 9-1 el 31 de mayo. Yoshinobu Yamamoto firmó 10 ponches en ese último compromiso, una señal del control que tuvo el pitcheo angelino ante la ofensiva de los Phillies.

La segunda serie tuvo un arranque incómodo. Philadelphia ganó 10-7 el 20 de julio, con poder ofensivo de Bryce Harper, Trea Turner y Brandon Marsh. Los Dodgers reaccionaron de inmediato. Ganaron 2-1 el 21 de julio y remataron con un 9-5 el día 22 para llevarse la serie en Citizens Bank Park.

Ese 4-2 no asegura nada en octubre, pero deja referencias útiles. Philadelphia cerró septiembre con marca de 10-14 y perdió seis de sus últimos nueve juegos de temporada regular. Además, su bullpen registró efectividad de 4.43, la número 21 de Grandes Ligas. Los Dodgers podrían aprovechar esa

¿Por qué Atlanta sería el rival más complejo para Dodgers?

Atlanta representa el panorama más complicado para Los Ángeles por una razón concreta. Los Braves ganaron cinco de los seis juegos del calendario regulary superaron 20-11 a los Dodgers en carreras dentro de esas confrontaciones.

La serie de mayo en Dodger Stadium demostró que Atlanta es un rival a temer. Los Dodgers ganaron el primer juego 3-1 el 8 de mayo, pero Atlanta respondió con dos triunfos consecutivos de 7-2. Más adelante, en agosto, los Braves completaron una barrida de tres juegos en Truist Park con resultados de 4-3, 6-5 y 1-0.

Ese último duelo explica buena parte del reto. Atlanta fue capaz de maniatar a los Dodgers y aprovechar su pitcheo para ganar juegos cerrados. Los Braves cuentan con un bullpen de alto nivel, con efectividad de 3.44 durante la campaña regular, la cuarta mejor cifra de MLB. Esa fortaleza cobra mucho valor en una serie corta, donde cada relevo puede cambiar un juego.

Los Phillies poseen nombres de peso en su rotación como Zack Wheeler, Cristopher Sánchez y Jesús Luzardo. Aun así, el enfrentamiento directo favoreció a los Dodgers y la profundidad de su relevo dejó dudas. Atlanta presenta menos margen en su rotación por problemas físicos, aunque su cuerpo de relevistas compensa parte de esa limitación.

Por todo esto resulta más que evidente que Atlanta sería el rival más complejo para los Dodgers. Philadelphia ofrece un desafío serio, pero Los Ángeles encontró mejores respuestas ante los Phillies y llega con una ventaja estadística que no tuvo ante los Braves. La definición de este jueves pondrá nombre al primer obstáculo del campeón.

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