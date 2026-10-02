Josef Martínez y la carrera que lo acerca a la historia de MLS

El delantero venezolano suma 131 goles en MLS y está a solo dos de Jaime Moreno, con ocho partidos todavía por disputar con Columbus

Josef Martínez con paso de leyenda en la MLS | C. Carter | Getty Images vía AFP

La carrera de Josef Martínez por convertirse en uno de los máximos goleadores de la MLS acaba de entrar en una etapa decisiva al igual que el calendario rumbo a los playoffs del fútbol estadounidense.

El delantero venezolano llegó a 131 goles en temporada regular después de marcar ante Inter Miami con Columbus Crew en la victoria 2-1 previo a la fecha FIFA que detuvo la actividad de las ligas del mundo y ocupa el sexto puesto histórico de la liga.

A sus 33 años, está a solo dos tantos de Jaime Moreno y todavía tiene partidos suficientes para seguir escalando en una clasificación que durante años parecía reservada para delanteros con carreras mucho más largas.

Cuenta regresiva: los goles que le faltan para la marca histórica

El siguiente nombre en el camino de Josef es Jaime Moreno, quien terminó su carrera con 133 goles en temporada regular. Por delante aparecen Jeff Cunningham y Kei Kamara, ambos con 134; Landon Donovan, con 145, y Chris Wondolowski, líder histórico con 171.

La distancia parece corta si se considera la velocidad con la que Martínez construyó su registro. En sus primeros 50 partidos de temporada regular consiguió 49 goles y acumuló 77 tantos durante sus tres primeras temporadas en la MLS. En 2023 alcanzó los 100 goles después de apenas 142 encuentros, entonces la cifra más rápida de la historia de la liga. Además, sus siete hat-tricks representan un récord histórico.

Su último gol también tuvo un componente especial: llegó frente a Inter Miami, uno de los clubes por los que pasó antes de incorporarse a Columbus.

La huella de Josef: resiliencia y voracidad goleadora en MLS

Para entender la dimensión de su trayectoria hay que regresar a 2017. Josef fue uno de los rostros de Atlanta United desde su temporada inaugural y marcó 19 goles en apenas 20 partidos. Un año después protagonizó una temporada extraordinaria: 31 goles, Bota de Oro, MVP y la MLS Cup con Atlanta.

Después vendrían otros capítulos. Ganó títulos con Atlanta, pasó por Inter Miami, CF Montréal y San Jose Earthquakes, y en agosto de 2026 regresó a la MLS para fichar por Columbus Crew como agente libre. El club lo incorporó con nueve temporadas de experiencia y 130 goles en ese momento.

El calendario de partidos clave para sellar el récord

Columbus llega al tramo final de la temporada con ocho partidos de MLS todavía por disputar, además de la final de la U.S. Open Cup. El Crew enfrentará a Orlando City el 10 de octubre, Charlotte FC el 14, FC Cincinnati el 18 y St. Louis City en la final de copa el 21. Después aparecen Toronto FC, FC Dallas, D.C. United y Chicago Fire.

La agenda representa una oportunidad concreta para seguir reduciendo distancias. De hecho, Columbus llega al parón internacional con 29 puntos y a cuatro unidades de los puestos de play-in, según las estadísticas oficiales.

Martínez ya demostró que necesita pocas oportunidades para cambiar una estadística. Ahora tiene ocho partidos de temporada regular para acercarse a Moreno y, eventualmente, mirar hacia los siguientes nombres de la lista.

A nueve temporadas de su llegada a la MLS, la pregunta dejó de ser cuánto durará su carrera goleadora. Ahora es hasta dónde puede llevarla.

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