Elly De La Cruz y Freddy Peralta ponen sello dominicano al premio a los mejores jugadores de septiembre en MLB

MLB premió a Elly De La Cruz y Freddy Peralta tras un cierre de temporada regular destacado

Peralta tuvo una buena actuación en septiembre | EMILEE CHINN /GETTY IMAGES VIA AFP

El béisbol dominicano cerró la temporada regular de 2026 por todo lo alto. Elly De La Cruz, figura de los Reds de Cincinnati, recibió el premio a Jugador del Mes de septiembre en la Liga Nacional, mientras que Freddy Peralta, abridor de los Rays de Tampa Bay, obtuvo el reconocimiento como Lanzador del Mes en la Liga Americana.

Los galardones confirman el peso de los peloteros latinos, y en especial de República Dominicana, dentro de las Grandes Ligas. De La Cruz terminó septiembre como una de las amenazas ofensivas más completas del circuito, mientras Peralta encontró en Tampa Bay el escenario ideal para cambiar el rumbo de su campaña y llegar a octubre con fuerza.

Congrats to Elly De La Cruz on being named the NL Player of the Month‼️ pic.twitter.com/4Tu8zWMW6S — Cincinnati Reds (@Reds) September 29, 2026

Sin embargo, ambos dominicanos vivieron desenlaces colectivos muy distintos. Cincinnati quedó fuera de los playoffs pese al gran cierre de su campocorto, mientras Tampa Bay aseguró la postemporada con Peralta como una de sus piezas más confiables en la rotación.

¿Por qué Elly De La Cruz fue el Jugador del Mes en septiembre?

Elly De La Cruz protagonizó un septiembre de alto nivel con Cincinnati. El torpedero dominicano bateó para .348, con porcentaje de embasado de .437, slugging de .719 y OPS de 1.156 en 103 apariciones al plato. Además, conectó nueve jonrones, robó seis bases e impulsó 19 carreras durante el último mes de la fase regular.

La producción de De La Cruz incluyó dos rachas que marcaron el calendario de Cincinnati. El quisqueyano conectó al menos un cuadrangular en cinco juegos consecutivos y firmó seis partidos seguidos con más de un hit. Esa combinación de contacto, poder y velocidad sostuvo el ataque de los Reds en el tramo final de la temporada.

El premio también puso el sello a una temporada histórica dentro de la franquicia. Elly llegó a 30 jonrones y 30 bases robadas, una cifra que lo convirtió en apenas el cuarto jugador de los Reds que logra una campaña 30-30. El dato resume su impacto como bateador y corredor, dos facetas que suelen obligar a las defensas rivales a cambiar sus planes.

¿Por qué Cincinnati no llegó a playoffs pese al gran cierre de Elly De La Cruz?

El rendimiento individual de Elly De La Cruz no alcanzó para corregir la posición de Cincinnati en la pelea colectiva. Los Reds terminaron en el último puesto de la División Central de la Liga Nacional, a 28 juegos de los Brewers de Milwaukee, campeones del sector, y a 13 juegos del último boleto del Wild Card.

La distancia refleja que el problema de Cincinnati no se limitó al último mes. El equipo necesitaba una reacción colectiva sostenida mucho antes de septiembre para meterse en la carrera por octubre. De La Cruz sí respondió en el cierre con una ofensiva de élite, aunque el equipo no logró acompañarlo con la regularidad necesaria.

Su mes dejó un punto positivo para la organización en medio de una pésima temporada. El reto para los Reds pasa por rodear esa producción con un roster más estable, sobre todo en una división que Milwaukee controló con claridad.

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¿Cómo cambió Freddy Peralta su temporada con Tampa Bay Rays?

Freddy Peralta vivió una historia opuesta. El derecho dominicano llegó a los Rays desde los Mets el 2 de agosto, luego de una etapa complicada en Nueva York, donde registró efectividad de 4.99 y WHIP de 1.48 en 22 aperturas. Tampa Bay apostó por su capacidad para controlar a los bates rivales y encontró una versión mucho más efectiva del abridor.

Your AL and NL Pitchers of the Month for September:



Freddy Peralta: 4-0, 0.96 ERA, 28.0 IP, 23 Ks

Jared Jones: 3-0, 0.93 ERA, 29.0 IP, 40 Ks pic.twitter.com/S7SMmMA83S — MLB (@MLB) September 29, 2026

En septiembre, Peralta registró marca de 4-0, con efectividad de 0.96 en cinco aperturas. Permitió solo tres carreras limpias, un jonrón y 16 hits en 28 entradas. También dejó un WHIP de 0.89, limitó a los rivales a promedio de .162 y sumó 23 ponches.

Su desempeño aportó estabilidad a una rotación que necesitaba calidad en el cierre de la campaña. Peralta llegó a octubre junto a Tampa Bay, que aseguró los playoffs como el primer equipo de toda MLB en conseguir su boleto a la postemporada, según el planteamiento de la campaña.

El reconocimiento de septiembre valida el ajuste de Peralta tras el cambio de uniforme. El dominicano pasó de una primera parte irregular con los Mets a un cierre dominante con los Rays.

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